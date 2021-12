Qualcomm veut détrôner Intel avec ses Snapdragon 8cx Gen 3 et 7c+ Gen 3

Qualcomm n’a pas seulement profité du Snapdragon Summit 2021 pour dévoiler le Snapdragon 8 Gen 1 pour les téléphones mobiles. L’entreprise américaine a également voulu dévoiler lors de cet événement la Snapdragon 8cx Gen 3 et Snapdragon 7c+ Gen 3 deux puces pour ordinateurs portables qui visent à démontrer les vertus de l’architecture ARM dans les appareils portables.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 succède au Snapdragon 8cx Gen 2 que nous avons vu dans certains PC Windows l’année dernière. Selon Qualcomm, le processeur de cette puce, qui est construite sur un processus de 5 nanomètres, est 85 % plus rapide que son prédécesseur.. Le tout en étant 60% plus économe en énergie (meilleure performance par watt) que la plateforme x86 équivalente (Intel ou AMD). Dans le même temps, le nouveau GPU Adreno est 60 % plus rapide que le Snapdragon 8cx Gen 2. La puce promet également de fournir plus de 29 TOPS en intelligence artificielle.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 évolue également sur d’autres plans. L’un des éléments qui a fait l’objet d’améliorations est l’ISP (processeur de signal d’image, pour son acronyme en anglais), qui promet de réduire de 15 % le temps nécessaire à l’allumage de la caméra frontale de l’ordinateur portable. Il ouvre également la porte aux caméras 4K avec HDR, est capable de traiter le signal de quatre caméras simultanément et intègre la dernière version des algorithmes 3A (autofocus, exposition automatique et balance des blancs automatique).

En parallèle, le Snapdragon 8cx Gen 3 promet de meilleurs appels vidéo grâce à une série d’algorithmes de suppression du bruit qui éliminent les sons indésirables des appels vidéo. L’objectif, selon la marque, est que ces ordinateurs offrent une excellente expérience de vidéoconférence.

Un autre aspect intéressant du Snapdragon 8cx Gen 3 est la connectivité 5G. La puce La puce prend en charge les modems X65, X55 et X62.. Dans le meilleur des cas (modem X65), la bande passante maximale est de 10 Gbps sur les réseaux compatibles 5G.

Enfin, en ce qui concerne la sécurité, le Snapdragon 8cx Gen 3 est doté d’un certain nombre de technologies qui promettent de préserver la sécurité des données de la machine. (y compris certains conçus spécifiquement pour les environnements professionnels ou éducatifs). La puce dispose également d’un processeur dédié qui monotrophie la présence du propriétaire en arrière-plan, de sorte que si ce dernier n’est pas devant l’écran, l’appareil se verrouille automatiquement.

Toutes ces avancées s’ajoutent à celles des processeurs ARM tels qu’une meilleure efficacité énergétique par rapport aux processeurs Intel, l’absence de ventilateurs et la possibilité de créer des appareils super minces.

Ordinateur portable avec écran blanc vierge sur une table dans un café. Ordinateur portable avec écran vide sur la table d’un café en arrière-plan flou.

Aux côtés du Snapdragon 8cx Gen 3, on trouve également un Snapdragon 7c+ Gen 3.

En parallèle, Qualcomm dévoile le Snapdragon 7c+ Gen 3 un SoC basé sur l’architecture ARM conçu pour les appareils économiques fonctionnant sous Windows 11 et Chrome OS.

Qualcomm affirme que son CPU est 60% plus rapide que celui du modèle précédent tandis que le GPU a évolué de 70%. Dans les tâches d’IA, la puce est capable d’atteindre 6,5 TOPS. Et, bien sûr, il dispose d’une connectivité 5G grâce au modem X53 intégré, qui prend en charge les réseaux sub-6 et mmWave. Il prend également en charge le Wi-Fi 6E.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 et le Snapdragon 7c+ Gen 3. arrivera sur le marché au début de 2022. des ordinateurs portables embarqués créés par différents partenaires. Ces puces ne sont pas encore à la hauteur de la série M1 d’Apple – Qualcomm le reconnaît – mais elles pourraient devenir une alternative intéressante aux produits d’Intel et d’AMD, notamment en raison de leur faible consommation d’énergie, de leur connectivité 5G et de l’absence de ventilateurs.