Qualifications sud-américaines pour Qatar 2022 : comment et où les suivre ?

Avec l’ingrédient supplémentaire de la suspension embarrassante du match aller, le match entre l’Argentine et le Brésil s’impose comme le point culminant de la double date des éliminatoires sud-américaines. Les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cependant, l’attention sera également portée sur ce que peuvent faire les sept autres équipes qui rêvent des trois autres places en lice. Nous vous disons comment et quand regarder les matchs de novembre 2021.

Avec un match en moins, le Brésil et l’Argentine sont toujours en tête du classement. Sauf surprise majeure, ce sont les seuls pays qui semblent avoir assuré leur présence à la prochaine Coupe du monde. À l’autre bout du spectre, le Venezuela est la seule équipe pratiquement hors course. Les sept autres gardent l’espoir d’atteindre le Qatar.

Comment se déroulent les éliminatoires sud-américaines pour Qatar 2022.

Neymar Jr. et Lionel Messi, coéquipiers au PSG en France, s’affronteront lors d’un nouveau tour de qualification sud-américain pour Qatar 2022.

Les éliminatoires sud-américaines pour Qatar 2022 réunissent les 10 équipes affiliées à la Conmebol (Confédération sud-américaine de football), qui s’affrontent dans un format de championnat à la ronde lors de matches à domicile et à l’extérieur répartis sur 18 dates.

Les quatre premières équipes se qualifient directement pour la Coupe du monde, tandis que l’équipe qui termine cinquième doit disputer un barrage contre un pays d’une autre confédération (qui n’a pas encore été définie).

Au début de la double confrontation de novembre 2021, voici comment se déroulait la qualification :

Brésil 31 points (1 correspondance en attente)

Argentine 25 points (1 correspondance en attente)

Équateur 17 points

Colombie 16 points (0)

Uruguay 16 pts (-3)

Chili 13 points

Bolivie 12 pts

Paraguay 12 pts

Pérou 11 points

Venezuela 7 points

Le format de championnat est utilisé sans interruption depuis les éliminatoires de la Coupe du monde de France 1998 et a remplacé les systèmes de groupes qui étaient utilisés – avec quelques variations en fonction du nombre de participants – depuis les éliminatoires de Suisse 1954.

Calendrier des éliminatoires sud-américaines pour Qatar 2022

L’Equatorien Leonardo Campana et l’Uruguayen Lucas Torreira se disputent le ballon lors des éliminatoires sud-américaines. Getty Images

Le programme de novembre 2021 comprend les matches des treizième et quatorzième journées des play-offs.

Où regarder les barrages en streaming et à la télévision traditionnelle.

Getty Images

Les chances de voir les qualifications sud-américaines dépendront des droits attribués pour chaque match, qui sont pour la plupart entre les mains des chaînes de télévision traditionnelles et de leurs plateformes de streaming en ligne.

Quoi qu’il en soit, il existe des options pour suivre certains des matchs sur les plateformes de streaming. Aux États-Unis, par exemple, FuboTV a acquis les droits de diffusion de tous les matches de qualification sud-américains.

Ce sont les chaînes qui ont les droits de diffusion des matchs dans chacun des pays de la région :

Qualifications avec la domination historique du Brésil et de l’Argentine.

Le Pérou et la Colombie ont rejoint les puissances traditionnelles que sont le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay à Russie 2018. GettyImages

Le Brésil est non seulement le pays qui a remporté le plus de Coupes du monde (5), mais c’est aussi la seule équipe à avoir participé aux 21 Coupes du monde jusqu’à Russie 2018. Derrière eux se trouvent l’Argentine, avec 17 participations, et l’Uruguay, avec 13.

Ces trois équipes sont les seules à avoir participé aux trois dernières Coupes du monde (Russie 2018, Brésil 2014 et Afrique du Sud 2010).

À l’autre extrême, on trouve la Bolivie et l’Équateur, avec trois participations, et le Venezuela, qui ne s’est jamais qualifié pour une Coupe du monde.