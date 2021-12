Quand faire une lecture du tarot, le meilleur moment pour faire une lecture du tarot

Il n’y a pas de règles établies dans la pierre concernant si ou quand vous devriez obtenir une lecture de tarot. Beaucoup de gens aiment en faire une pour marquer des événements significatifs (pensez aux anniversaires, aux ruptures, au réveillon du Nouvel An, etc.) Cependant, j’ai été un lecteur de tarot pour plus de 25 ans, et j’ai trouvé les points suivants sont parfaits pour vous faire savoir quand il est un bon moment pour consulter les cartes … et quand je ne pense pas que le tarot est la réponse (parce que oui, le tarot n’est pas toujours la réponse !)

Essayez une lecture de tarot si…

Vous prenez une décision

Le tarot fait des merveilles lorsque vous avez plusieurs options et pas de gagnant clair. Par exemple, vous pouvez tirer une carte pour représenter chaque option, puis réfléchir à la façon dont cette nouvelle information vous fait ressentir les choix potentiels. Une autre option : Tirez une carte de tarot pour représenter le principe que vous devriez utiliser pour naviguer à ce carrefour. Soyez clair sur l’objet de votre décision et sur les options qui s’offrent à vous avant le début de votre lecture – et si vous obtenez une lecture d’un professionnel, vous pouvez en parler à votre tarologue pour obtenir une clarté et une orientation spécifiques.

Vous vous sentez coincé

Le tarot peut être une lumière de guidage dans le brouillard de la confusion lorsque vous ne pouvez pas voir clairement votre prochaine étape. Obtenez une lecture du tarot pour clarifier les étapes spécifiques qui vous sortiront de ce désordre et vous remettront sur le bon chemin. Demandez à votre lecteur de tarot de tirer une carte pour se concentrer sur la cause profonde de ~la raison pour laquelle vous êtes bloqué~, et demandez quelle action vous devriez entreprendre ensuite.

Vous êtes en train de faire un grand changement dans votre vie

Obtenir le maximum d’informations sur ce qui vous attend (les opportunités, les obstacles et les surprises) est toujours une bonne idée. Informé = préparé. Lorsque vous recevez une lecture du tarot, demandez toujours des conseils sur votre propre état d’esprit et votre approche. Laissez le tarot vous informer non seulement de ce qui va arriver, mais aussi de ce que vous allez faire. comment vous pouvez gérer ce qui vous attend.

Vous vous sentez ~Réfléchi~.

Le Tarot peut fournir un miroir éclairant pour révéler qui vous étiez, êtes, et devenez. Il peut placer votre histoire dans un contexte plus large et en extraire les leçons de vie, la sagesse et la conscience de soi. L’une de mes lectures les plus populaires est mon « Life Story Tarot Reading » – les gens aiment, aiment, aiment avoir leur vie racontée comme une histoire.

Vous avez besoin d’inspiration



Nous avons tous besoin d’un peu d’aide parfois pour trouver des idées. Quoi que vous envisagiez, le tarot apportera un regard extérieur sur votre situation. Demandez à votre lecteur d’utiliser les cartes pour vous donner de nouvelles idées là où vous vous sentez stagnant. Tarot toujours a des idées !

N’obtenez PAS une lecture de tarot si…

Vous *vous venez* d’avoir une lecture de tarot

Je conseille de laisser un intervalle d’au moins trois mois entre les lectures de tarot professionnelles, SAUF si la lecture porte sur une question totalement différente et spécifique. Laissez les choses évoluer et progresser avant de revenir aux cartes.

Vous voulez une remise à neuf

Je vois beaucoup de gens qui essaient de « chasser la bonne réponse ». Les gens vont consulter plusieurs tarologues, ou poser la même question au même tarologue plusieurs fois, jusqu’à ce qu’ils obtiennent la réponse qu’ils veulent entendre (ce qui, par la loi des moyennes, finit par arriver). C’est un peu inutile !

Votre question concerne quelqu’un d’autre

Si votre question porte sur une autre personne, ses pensées et ses comportements (comme ce que fait votre ex), alors une lecture du tarot n’est pas la réponse. Le tarot est censé vous donner un aperçu de *votre* personne, pas des autres. (Une meilleure idée : Réfléchissez et révisez votre question – par exemple, en demandant des conseils sur la façon dont vous pouvez passer à autre chose après votre rupture).

Vous cherchez des conseils médicaux

En termes simples, les cartes ne sont pas adaptées comme outil de diagnostic ou de traitement des problèmes de santé physique ou mentale. Il est préférable de laisser certaines choses aux professionnels de la médecine, pas aux professionnels du tarot !