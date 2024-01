Quand vaut-il mieux baisser la température ? Les moments clé pour économiser sur votre chauffage

La maîtrise de la consommation d’énergie est un enjeu important pour les ménages et l’environnement. Adapter la température de son logement en fonction des besoins et des moments-clé permet de réaliser des économies sur sa facture de chauffage. Découvrez les conseils pour bien réguler la température chez vous.

1. Pendant les heures de sommeil

Durant la nuit, le corps humain a besoin d’une température plus fraîche pour favoriser le sommeil et la récupération. Il est donc recommandé de baisser la température lors des heures de sommeil, généralement entre 16 et 18°C dans les chambres. Vous pouvez également programmer le thermostat pour que le chauffage se réduise automatiquement durant ces heures. Cela permettra non seulement d’améliorer votre confort nocturne, mais aussi de réaliser des économies d’énergie :

Une diminution de 1°C peut entraîner jusqu’à 7% d’économie sur votre facture de chauffage.

2. Lorsque vous êtes absent

Inutile de maintenir une température élevée dans votre logement lorsque vous n’êtes pas là : profitez-en pour réduire la consommation du chauffage ! Lorsque vous partez au travail, par exemple, il est conseillé de baisser la température à environ 16°C. De même, si vous partez en vacances, coupez le chauffage ou mettez-le en mode « hors-gel » pour éviter les dépenses inutiles.

Vous pouvez également opter pour un thermostat connecté qui vous permettra de contrôler la température de votre logement à distance et ainsi optimiser vos économies d’énergie.

3. En fonction des pièces

Toutes les pièces de votre logement n’ont pas besoin d’être chauffées de la même manière. En effet, certaines nécessitent une température plus élevée pour assurer votre confort :

La salle de bain : entre 22 et 24°C pour un confort optimal lors de la toilette.

: entre 22 et 24°C pour un confort optimal lors de la toilette. La cuisine : autour de 19°C compte tenu des sources de chaleur (four, plaques, etc.) générées par la préparation des repas.

En revanche, pour les autres pièces telles que le salon ou les chambres, il est recommandé de maintenir une température autour de 19-20°C.

4. Selon la saison et la météo

Lorsque les journées sont ensoleillées et douces, profitez-en pour réduire l’utilisation du chauffage. Ouvrez les volets et laissez entrer la lumière naturelle pour réchauffer naturellement votre intérieur. Pensez également à fermer les volets dès que le soleil se couche afin de conserver la chaleur accumulée durant la journée.

En période de grand froid, n’hésitez pas à vérifier l’isolation de votre logement et à calfeutrer les fenêtres pour éviter les déperditions d’énergie. Cette simple opération vous permettra de réaliser des économies supplémentaires sur votre facture de chauffage.

5. Adapter la température en fonction de vos besoins

Enfin, il est important d’adapter la température de votre logement en fonction de vos besoins et de votre ressenti. Si vous avez froid, n’hésitez pas à augmenter légèrement la température. En revanche, si vous avez trop chaud, baissez-la plutôt que d’ouvrir les fenêtres, ce qui entraînerait une perte d’énergie.

Pour optimiser votre confort thermique et réaliser des économies sur votre facture de chauffage, pensez également à :

Entretenir régulièrement votre système de chauffage (chaudière, radiateurs, etc.)

Opter pour des équipements performants et économes en énergie

Réaliser des travaux d’isolation si nécessaire

En suivant ces conseils, vous pourrez maîtriser votre consommation d’énergie tout en préservant votre confort et en contribuant à la protection de l’environnement.