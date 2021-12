Quatre fonctionnalités importantes de Google Maps que vous ne connaissiez peut-être pas

Google Maps est l’un des outils les plus populaires du géant de la technologie, et bien qu’il dispose de nombreuses fonctionnalités utiles qui améliorent l’expérience de l’utilisateur, il y en a certaines que peu connaissent mais dont l’utilisation reste utile.

Nous mentionnons ici quatre fonctionnalités importantes mais peu connues de Google Maps qui sont très utiles une fois que vous avez appris à utiliser chacune d’entre elles.

Suivre l’itinéraire le plus économe en carburant

Un outil intéressant que la carte apporte est la possibilité de calculer un itinéraire entre deux endroits et, en plus de cela, l’application a plusieurs options d’itinéraire marquées avec le temps et la distance qu’ils passeront.

Certaines de ces options d’itinéraire affichent une icône de feuille verte, et ces types d’itinéraires peuvent être sélectionnés par l’application, ce qui lui permet de calculer l’option qui aura la plus faible consommation de carburant.

Naviguer sur Google Maps en mode « incognito

Une autre fonction très utile est le mode « incognito ». Si l’utilisateur souhaite utiliser l’application sans laisser d’historique de recherche, il suffit de cliquer sur l’image de profil et de sélectionner l’option « Activer le mode incognito » pour naviguer sans laisser d’historique enregistré.

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser Google Maps en mode « incognito », il vous suffit de procéder de la même manière, mais dans ce cas, sélectionnez « Désactiver le mode « incognito » ».

Partage des adresses entre les appareils

L’un des points forts de l’application est la possibilité pour les utilisateurs de synchroniser Google entre les appareils connectés au même compte.

Dans le cas de Google Maps, les utilisateurs pourront envoyer des adresses ou des lieux sélectionnés entre les appareils. Exemple : s’il se trouve sur le PC, il suffit de choisir le lieu et de cliquer sur le bouton « Envoyer vers votre téléphone » pour que les utilisateurs puissent sélectionner l’appareil vers lequel ils souhaitent envoyer le lieu. Ces adresses peuvent également être partagées par e-mail ou par SMS à partir du numéro par défaut.

Recherche de restaurants par type d’aliments

Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent ajuster la recherche au sein de la plateforme afin de trouver les restaurants qui répondent à leurs exigences alimentaires.

Il est important de noter que pour que cela fonctionne, les restaurants doivent avoir configuré ces informations. Pour accéder à ce type de recherche, les utilisateurs doivent cliquer sur le profil et cliquer sur « Ajuster les préférences », puis sur « Alimentation ».

Dans ce menu, les personnes pourront indiquer à Google Maps si elles sont tolérantes au gluten ou si elles ont d’autres préférences alimentaires.