Que cache la fuite des données de Twitch ?

Twitch est la plateforme de streaming en ligne où les fans d’esports peuvent regarder leurs joueurs préférés dans divers titres, League of Legends étant le jeu le plus regardé là-bas avec des streams qui ont accumulé 42,55 milliards d’heures de jeu.

Il s’agit d’une plateforme, propriété d’Amazon, qui est immensément populaire ; elle compte 140 millions d’utilisateurs actifs mensuels. En fait, au début de l’année, elle a représenté 72,3 % de l’audience des jeux vidéo en direct, dépassant ainsi des plateformes telles que Facebook Gaming et YouTube Gaming.

Cependant, l’entreprise a été confrontée à un certain nombre de problèmes ces derniers temps, qui ont trait au harcèlement à l’égard des créateurs de contenu et aux violations de données internes. Mais au-delà de la mauvaise situation de l’entreprise, ces événements reflètent les problèmes de la communauté Twitch.

Au cours des derniers mois, un grand nombre de streamers Twitch ont été victimes d’une forme de harcèlement dans leurs chats de streaming, principalement des raids haineux. Il s’agit d’attaques menées par des utilisateurs anonymes, qui utilisent des bots pour harceler les créateurs en leur adressant des messages offensants dans leur chat. C’est pourquoi les streamers ont appelé la communauté à boycotter la plateforme le 1er septembre dans le cadre d’une manifestation appelée #ADayOffTwitch.

L’idée était de ne pas diffuser de flux sur la plateforme ce jour-là. En conséquence, environ un million de téléspectateurs ont rejoint la manifestation, de sorte que l’audience simultanée de la plateforme a quelque peu diminué. Le nombre moyen d’utilisateurs simultanés sur la plateforme est de 4,5 millions de téléspectateurs simultanés, mais le 1er septembre, il était de 3,5 millions.

Par la suite, le 6 octobre, un pirate informatique a accédé aux serveurs de Twitch et a divulgué des données internes, en publiant un lien vers un fichier torrent de 125 Go sur 4Chan. Selon l’entreprise, la fuite a été causée par une erreur dans un changement de configuration du serveur de Twitch, auquel un tiers malveillant a ensuite eu accès.

Plus précisément, des données telles que le code source, les kits de développement de logiciels (SDK) propriétaires et un concurrent de Steam non publié d’Amazon Game Studios ont été révélées. En outre, les données de paiement des utilisateurs et les montants des paiements Twitch reçus par les streamers qui ont streamé depuis 2019 ont été divulgués, ce qui ne comprend pas les dons ou les parrainages.

Selon un post Reddit qui a analysé les données fuitées des streamers de 2019 à aujourd’hui, les 10 % des meilleurs créateurs génèrent 49 % des revenus totaux des streamers Twitch. En outre, environ 2 000 streamers ont gagné plus de 100 000 dollars sur la plateforme au cours de cette période.

D’autre part, la fuite des données salariales a également révélé que la majorité des streamers sont des hommes. En fait, la femme la mieux payée de la liste, Pokimane, occupe la 39e place. En outre, la plupart de ces streamers sont également blancs et ne s’identifient pas (publiquement) comme faisant partie de la communauté LGBTQ+.

Ces chiffres montrent clairement que la diversité fait défaut tant sur la plateforme que dans l’industrie du jeu vidéo en général. La disparité entre les streamers aux revenus plus élevés d’une part et les streamers marginalisés d’autre part est notable, et ce sont ces derniers qui reçoivent des raids haineux et demandent à la plateforme d’améliorer les conditions des utilisateurs.

Certains streamers ont le sentiment que Twitch donne la priorité aux créateurs qui génèrent le plus d’argent grâce à ses fonctionnalités, et la fuite des données de paiement a quelque peu confirmé ce point. « Ils basent toutes leurs fonctionnalités uniquement là-dessus, mais le reste de la plateforme ne peut pas vraiment se développer. C’est un énorme obstacle pour tous les autres, en particulier ceux qui sont BIPOC, LGBTQI+ ou handicapés », a déclaré à TechCrunch Lucia Everblack, une streamer transgenre qui était l’une des organisatrices de la manifestation #ADayOffTwitch.

1er septembre 2021, manifestation #ADayOffTwitch.

D’autre part, selon le streamer appelé tehMorag (dont le vrai nom est Scott Hellyer), YouTube dispose d’un algorithme qui aide les créateurs à se connecter avec les personnes qui veulent regarder leur contenu. Dans le cas de Twitch, ils ont essayé de faire la même chose, mais les résultats ne sont jamais optimaux, donc « la découverte a toujours été un problème ».

« Maintenant, les gens disent : ‘Oh, pas étonnant qu’ils ne veuillent pas améliorer la découverte, ils poussent juste les gens vers les meilleurs streams, parce qu’ils gagnent déjà l’argent dont ils ont besoin pour Twitch’. C’est un bon retour sur investissement, ce qui est compréhensible », a déclaré M. Hellyer.

Everblack et d’autres streamers marginalisés poussent depuis longtemps Twitch à inclure des fonctions de découverte, afin de diversifier la plateforme pour les créateurs. Ils ont insisté pour que l’entreprise ajoute des balises basées sur l’identité aux flux. Ainsi, les utilisateurs pourraient se joindre à eux pour les soutenir. Twitch a ajouté les balises en mai de cette année et, selon Everblack, a connu une croissance énorme en conséquence.

Lucia Everblack

D’autre part, il y a la question du harcèlement sur la plateforme et des attaques ciblées. Pour y remédier, Twitch a ajouté quelques mesures de sécurité. Par exemple, les streamers peuvent désormais demander aux spectateurs de vérifier leur identité à l’aide d’une adresse électronique ou d’un numéro de téléphone, ce qui leur permet de mieux contrôler qui commente leurs streams.

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la plateforme. Everblack pense que Twitch serait mieux pour les créateurs marginalisés, filtrés ou non, s’il mettait en œuvre davantage de fonctionnalités axées sur la communauté, afin d’aider les petits streamers à se sentir en sécurité lorsqu’ils développent leurs chaînes.

En fait, Everblack suggère que la plateforme pourrait ajouter une fonctionnalité permettant aux créateurs de récompenser les utilisateurs de la communauté qui se comportent bien. Il a également indiqué qu’ils pourraient créer des outils permettant aux grands streamers de rafler plusieurs flux de créateurs plus petits, plutôt que de renvoyer des milliers de personnes vers une seule chaîne.

De nouvelles idées pour la plateforme existent manifestement, mais il reste à voir si Twitch apportera finalement des changements pour améliorer la sécurité de sa communauté et la diversifier, plutôt que de sécuriser son portefeuille.