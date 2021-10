Il existe deux types d’utilisateurs sur Instagram. D’une part, il y a les occasionnels, qui mettent en ligne un contenu occasionnel et regardent surtout ce que font les autres créateurs ; d’autre part, il y a ceux qui prennent la plateforme plus au sérieux. Vous vous considérez comme l’un d’entre eux et voulez être populaire sur Instagram ? Ensuite, vous devez élaborer une stratégie. De la photo et du texte que vous choisissez, à l’heure à laquelle vous postez, il doit y avoir une raison. Apprenez à connaître Quel est le meilleur moment pour poster sur Instagram peut vous donner un avantage pour gagner un public.

Vous ne saviez pas ? Chaque compte Instagram (et le contenu qui y est publié) est différent, ce qui rend difficile la collecte d’informations précises et fiables sur la plateforme. Later, une application de programmation pour Instagram, a analysé plus de 12 millions de posts de 2019 provenant de comptes ayant entre 100 et 1 million de followers, ce qui a permis à l’entreprise de tirer quelques conclusions de base. Ces statistiques ne sont en aucun cas définitives, mais elles vous donneront une idée générale du meilleur moment pour publier vos photos et vidéos.

Avec l’analyse des posts de 2019, en moyenne, ce sont les meilleurs moments pour poster sur Instagram :

Lundi : 6 heures du matin, 10 heures du matin et 22 heures du soir.

Mardi : 2 heures, 4 heures et 9 heures du matin.

Mercredi : 7 h, 8 h et 23 h.

Jeudi : 9 h, 12 h et 19 h.

Vendredi : 5 heures, 13 heures et 15 heures.

Samedi : 11 h, 19 h et 20 h.

Dimanche : 7 h, 8 h et 16 h.

Choisissez l’heure

Dans une étude précédente, Later a demandé à un certain nombre de responsables de médias sociaux quel était le meilleur moment pour publier des messages, et la plupart d’entre eux n’avaient guère de doute : à l’heure du déjeuner (de 11 heures à 13 heures) et le soir (de 19 heures à 21 heures). D’une manière générale, il est préférable de télécharger vos photos et vidéos en dehors des heures de travail – lorsque vous êtes dans le bus ou le métro, lorsque vous déjeunez, lorsque vous n’êtes pas au travail – plutôt que pendant que la grande majorité des gens travaillent.

Choisissez votre jour

Tout comme le meilleur moment de la journée pour poster sur Instagram, trouver le bon jour de la semaine est également un défi. Certaines recherches suggèrent que les mercredis et les jeudis favorisent le plus d’interaction, bien que des preuves anecdotiques provenant de gestionnaires de médias sociaux suggèrent parfois le contraire.

Eaters Collective pour Unsplash

Les week-ends ont tendance à échouer, selon le type de compte Instagram que vous gérez, ainsi que le type de followers que vous avez. Si votre compte Instagram est destiné à vos amis et à votre famille, par exemple, vous pouvez avoir un meilleur engagement le week-end. Mais si vous ciblez les commerces et les entreprises, vous devez garder à l’esprit que nombre d’entre eux sont fermés le week-end.

D’une manière générale, il semble que les messages publiés le week-end reçoivent moins de trafic que ceux publiés en semaine. Toutefois, si vous comptez publier des messages le week-end « oui ou oui », il serait préférable d’éviter le dimanche, car il semble que ce soit le jour où le trafic est le plus faible.

Trouver le moment « doux »

En fin de compte, le seul moyen d’obtenir les informations les plus précises pour vos besoins d’affichage est de suivre et de gérer vos propres analyses. Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, ou si vous avez un compte avec beaucoup de vues, vous pouvez utiliser l’outil d’analyse d’Instagram, qui vous permet de voir à quel moment de la journée et quels jours de la semaine génèrent le plus d’engagement.

En plus des délais, vous pouvez également découvrir d’autres détails sur vos suiveurs. Instagram décompose, par exemple, leur localisation et leur âge, qui sont essentiels pour comprendre quel type de contenu fonctionnera le mieux dans l’ensemble.

Si vous voulez aller plus loin, commencez à enregistrer vos données dans une feuille de calcul. À l’aide de cet outil, ou même d’une feuille de papier millimétré, marquez vos publications, le moment où vous les avez partagées et le nombre d’appréciations ou de commentaires reçus sur une période de 24 heures. Après tout, plus vous disposez de données, plus vous êtes informé. Et oui, mes amis : ici aussi, l’information est un pouvoir.