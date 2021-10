Quelles entreprises technologiques ont changé de nom ?

Facebook est toujours dans l’œil du cyclone et pas exactement pour de bonnes raisons. Afin de souligner ses efforts pour construire un métavers, Facebook Inc. s’appelle désormais Meta. Bien que le réseau social conserve le nom que nous lui connaissons, ce changement modifiera-t-il la perception du public à l’égard de la firme de Mark Zuckerberg ? La vérité est que ce n’est pas la première fois que quelqu’un prend cette mesure. Rencontrez certains des les entreprises technologiques qui ont changé de nom au cours de leur histoire.

Généralement, les changements de nom interviennent au cours des premières années de vie d’une entreprise, lorsqu’elle a été rachetée par d’autres sociétés, ou dans le cadre des efforts déployés pour se réinventer (après un scandale ou lorsque l’entreprise ne fonctionne pas).

Les exemples sont nombreux. Dans les années 1990, Kentucky Fried Chicken a commencé à changer subtilement son nom pour l’acronyme KFC, dans le but d’éliminer le mot « frit », perçu comme malsain ; ou dans les années 2000, lorsque la World Wrestling Federation est devenue World Wrestling Entertainment, suite à un bras de fer avec le World Wildlife Fund au sujet de l’acronyme WWF.

Le monde de la technologie n’a pas échappé à ce phénomène, comme en témoignent ces cinq entreprises qui ont changé de nom (quatre ont réussi et une a échoué dans sa tentative).

Yahoo ! (1995)

Nom alternatif: Le guide de Jerry sur le World Wide Web

Yahoo ! est l’un des sites pionniers de l’internet, dont le nom est reconnu dans le monde entier. Toutefois, avant de devenir le célèbre moteur de recherche, il portait un nom moins accrocheur : Jerry’s guide to the world wide web, quelque chose comme Jerry’s guide to the world wide web. Le nom a été choisi par Jerry Yang, qui a cofondé le site avec David Filo en 1994, après avoir obtenu leur diplôme à Stanford. Cependant, en 1995, ils ont choisi Yahoo ! comme nom définitif.

Google (1997)

Nom alternatif : BackRub

Le nom de BackRub ne vous dit probablement rien. C’est pourtant ainsi que Larry Page et Sergey Brin avaient initialement nommé le moteur de recherche qui est devenu Google. Le nom Bacrkrub que Page et Brin ont choisi lorsqu’ils étaient étudiants à Stanford s’explique par le fait qu’il utilisait les liens de chaque site pour déterminer son importance. Toutefois, lorsqu’ils ont enregistré les marques et le nom en 1997, ils ont choisi le nom désormais bien connu de Google. Et en 2015, la société mère Google Inc a été rebaptisée Alphabet Inc, le deuxième changement de nom de son histoire, un mouvement similaire à celui que Facebook Inc a effectué avec Meta en 2021.

Netflix (2011)

Nom alternatif : Qwikster

Netflix a été fondée en 1997 en tant que société de location de DVD par correspondance, mais dix ans plus tard, elle proposait déjà un service de streaming de contenu à la demande, toujours en vigueur aujourd’hui. En 2011, la société a annoncé une augmentation de 60 % de ses tarifs et a séparé ses services en Netflix (streaming) et Qwikster (DVD). La réaction générale a contraint la société à annuler l’augmentation et à abandonner Qwikster, qui est devenu le symbole de la controverse.

Amazon

Nom alternatif: Cadabra

Amazon a commencé comme une entreprise de commerce électronique, mais aujourd’hui, elle est également l’une des plus grandes plateformes de stockage en nuage, l’un des principaux services de streaming vidéo et développe une gamme de produits technologiques domestiques. Cependant, l’idée originale de Jeff Bezos était de le nommer Cadabra, comme une abréviation de l' »abracadabra » avec lequel les magiciens réalisent leurs tours. Cependant, tout cela n’a pas abouti car un avocat a prévenu qu’en anglais, il était facile de confondre le terme avec celui de « cadavre ». Il a finalement choisi Amazonie, en référence à l’aspect « exotique et différent » de l’Amazonie sud-américaine.

Sony (1958)

Nom alternatif : Tokyo Tsushin Kogyo, Totsuko

En 1946, Akio Morita et Masaru Ibuka ont fondé Sony sous le nom de Tokyo Tsushin Kogyo (Tokyo Telecommunications Engineering Corporation). Bien qu’ils aient parfois utilisé l’acronyme « Totsuko », celui-ci était difficile à prononcer pour les Américains. En 1958, ils le rebaptisent Sony, une combinaison du mot latin « sonus » (son) et d’un autre « sonny boys », un argot américain que les Japonais ont emprunté pour désigner les jeunes hommes intelligents.