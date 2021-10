Quelles fleurs choisir pour la Toussaint ?

La Toussaint est considérée comme étant une journée dédiée à la mémoire des proches disparus. Il s’agit en réalité d’une fête catholique au cours de laquelle les chrétiens honorent leurs saints et martyrs. Il est de coutume de se déplacer au cimetière en cette période afin de fleurir la tombe des êtres qui nous sont chers. Les chrysanthèmes, surnommés la « marguerite des morts », demeurent sans conteste les fleurs pour la Toussaint les plus utilisées en cette occasion. Il existe cependant, d’autres fleurs que vous pourrez déposer sur la tombe des personnes disparues que vous souhaitez honorer.

Le chrysanthème, une fleur emblématique de la Toussaint

Le chrysanthème ou « fleur d’or » est traditionnellement la fleur qui a été associée à la célébration de la Toussaint. Avec plus de 22 millions de ventes en cette période, il est sans doute le premier choix des Français. Cela s’explique notamment par le fait que le mois de novembre marque la pleine saison des chrysanthèmes. Par temps froid, la fleur d’or est particulièrement robuste et elle vous permettra de décorer la tombe d’un défunt à l’approche de l’hiver. Érigé comme symbole de deuil, le chrysanthème exprime dans le langage floral l’optimisme et le bonheur. Cette espèce se présente sous des formes et couleurs différentes. En effet, cette fleur se décline en plus d’une centaine de variétés, dont la plus connue est le chrysanthème pompon (ou pomponette). Qu’elle soit de couleur jaune chatoyant, rose, jaune, violette ou blanche, cette fleur saura égayer la tombe de votre proche disparu.

Les héllébores

Poétiquement appelés « roses de Noël », les hellébores sont des plantes d’hiver qui appartiennent à la famille des renoncules. Elles se présentent généralement sous des teintes pourpre, violette, rouge, verte et blanche. Il s’agit donc de magnifiques fleurs qui sont parfaites pour égayer une sépulture. Notez que les héllébores comportent un feuillage très résistant ou caduc. Elles se déclinent en une quinzaine de variétés, dont 4 seulement sont très cultivées en France. Il s’agit notamment de :

l’Helleborus Corsicus

l’Helleborus Foetidus

l’Helleborus Niger

l’Helleborus Orientalis.

Les variantes des hellébores affichent des formes très variées, ce qui permet de réaliser des assemblages très spéciaux. L’Helleborus Orientalis est l’une des variétés les plus utilisées par les jardiniers. Elle permet d’effectuer des combinaisons qui vont du jaune pâle à l’abricot ou encore du rose au pourpre. Si vous souhaitez utiliser les hellébores, sachez qu’elles peuvent aussi bien être cultivées en jardinière que dans un pot. Il faudra simplement veiller à ce qu’elles soient disposées dans un endroit semi-ombragé.

Le cyclamen

Il s’agit ici d’une plante vivace tubéreuse qui est classée dans la catégorie des Primulacées. Dans l’univers floral, le cyclamen symbolise la compassion, la dévotion et l’amour durable. Cette fleur se présente sous des couleurs très variées, allant du blanc au violet en passant par des teintes pastel. On dénombre au total 24 espèces distinctes de cyclamen. En automne, le cyclamen pourra résister aux températures allant jusqu’à -10 ° C. Sachez qu’il existe une différence entre le cyclamen botanique et le cyclamen dit « des fleuristes ». La forme botanique de cette fleur pourra être plantée en pleine terre. Le cyclamen des fleuristes quant à lui est fragile et plus adapté comme plante d’intérieur. Pour fleurir une tombe le jour de la Toussaint, il faudra donc éviter de choisir ce dernier. Privilégiez une variété qui pourra résister de manière optimale aux conditions climatiques.

Les Gauras

Originaire d’Amérique du Nord, le Gaura est une plante qui fait partie de la famille des Onagracées. Longtemps considérés comme de mauvaises plantes, les gauras sont aujourd’hui de plus en plus plébiscités lors de la Toussaint. Ils subliment les parterres de leurs tons qui vont du rose au blanc. Il s’agit de plantes vivaces que vous pourrez utiliser pour fleurir la tombe d’un proche disparu. Vous trouverez les gauras sous 4 variétés différentes. Il s’agit du Corrie Gold, du Siskiyou Pink, du Gaura lindheimeri et du Whirling Butterflie. Si vous désirez recourir à ces plantes pour la Toussaint, il faudra opter pour une variété à la tige suffisamment large.

La Bruyère Calluna

La bruyère calluna est une splendide plante à la floraison généreuse, qui s’épanouit généralement à partir du mois d’octobre jusqu’au printemps. Encore appelée bruyère commune, cette magnifique fleur existe sous près de 400 variétés. Symbole de chance et d’indépendance, la bruyère calluna pourra également être choisie pour honorer la mémoire d’un défunt. Si elle est utilisée dans ce cadre, c’est aussi en raison de son aspect décoratif et de son côté rustique. Cette fleur présente habituellement des teintes roses et blanches. Il existe également certaines déclinaisons disponibles sous une couleur violette. Elles apporteront à la fois de la douceur et un peu de gaieté sur les tombes. La bruyère commune peut être cultivée dans un pot de 30 cm de profondeur et en pleine terre. Sachez toutefois que cette espèce supporte difficilement les climats secs et venteux.

Vous l’aurez compris, il existe plusieurs alternatives intéressantes à la fleur de chrysanthème. En effet, pour fleurir la tombe d’une personne qui vous est chère, de nombreux autres choix sont possibles. Vous pourrez également opter pour les azalées, les plumbagos, les conifères nains ou les skimmias du Japon. La quasi-totalité des fleurs présentées ci-dessus nécessiteront peu d’entretien et s’adapteront aux températures basses de l’hiver.