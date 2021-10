Qu’ont en commun le tout premier tweet, Nyan Cat – le GIF d’un chat avec des toasts – et la vidéo virale Charlie m’a mordu le doigt ? Ils ont tous été vendus aux enchères en tant que pièces de collection numériques ou NFT, le phénomène le plus récent autour des crypto-monnaies. Si vous êtes l’un d’entre eux ou si vous pensez que vos créations numériques méritent d’être reconnues, voici ce que nous disons Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter et vendre des NFT ? sans aucune surprise.

Les NFT sont des versions modernes des cartes à collectionner du passé. Ils sont appelés jetons non fongibles, car ce sont des unités de crypto-monnaie uniques qui ne peuvent pas être répliquées. Et comme ce sont des objets numériques uniques, ils pourraient un jour valoir des millions de dollars.

Les jetons sont créés sous forme de blocs uniques et exclusifs sur la chaîne de la plateforme choisie par le vendeur. Cette chaîne stocke également la propriété du fichier. Bien qu’il existe différentes alternatives, la plupart des transactions sont effectuées avec de l’éther, la crypto-monnaie native du réseau Ethereum.

Les meilleures plateformes pour acheter et vendre des NFT

Ethernity

Ethernity est une plateforme qui permet la vente de NFT exclusifs et en édition limitée, avec un accent particulier sur le sport, comme le football ou le football américain. En effet, des personnalités telles que les footballeurs Lionel Messi et Luis Suárez ont rejoint ce portail. Ethernity propose deux mécanismes pour acheter un NFT : une vente aux enchères ou si le propriétaire d’un NFT qui a été échangé sur la plateforme veut le vendre. La plateforme conserve 75 % de la vente, tandis que le reste est remis à l’artiste. Il fonctionne sur Ethereum.

TopShot

Si vous êtes un fan de basket-ball, alors NBA Top Shot est fait pour vous. La plateforme est la meilleure version virtuelle pour collectionner des « moments » de vos stars et équipes préférées, comme le poster d’un joueur de basket ou un jeu particulier. Derrière la plateforme se trouvent la NBA et Dapper Labs, l’un des pionniers du marché du NFT avec le défunt CryptoKitties. La plateforme négocie des bitcoins, des éthers, des bitcoins cash et les versions d’ethereum de USDC et Dai.

OpenSea

OpenSea, qui se présente comme la plus grande plateforme NFT, propose une variété de jetons non fongibles, tels que des œuvres d’art, des noms de domaine, des cartes à collectionner, entre autres. Les objets numériques sont conformes aux normes ERC-721 et ERC-1155 – qui garantissent l’authenticité et l’exclusivité – dans des collections telles que Axies, les noms de domaine ENS (Ethereum Name Service), CryptoKitties, Decentraland, entre autres. Il donne accès à un outil d’extraction gratuit pour créer vos propres NFT, sans écrire une seule ligne de code. En plus des enchères, OpenSea vous permet de vendre des articles à des prix fixes. Vous aurez besoin d’un portefeuille d’éther.

Valuables

Contrairement aux autres sites d’achat et de vente de NFT, Valuables n’autorise que l’échange de tweets « dédicacés » par leurs auteurs. En effet, c’est la plateforme choisie par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, pour mettre aux enchères le tout premier tweet pour 2,9 millions de dollars. Vous pouvez consulter les enchères en cours ou saisir le lien de n’importe quel message et décider si vous voulez le vendre ou l’acheter. Toutes les transactions sont effectuées par le porte-monnaie MetaMask, qui fonctionne sur ethereum.

Fondation

Lancée en février 2021, Foundation réunit des créateurs et des collectionneurs, en mettant l’accent sur l’art numérique. À ses débuts, il a lancé un appel aux créateurs pour qu’ils expérimentent les crypto-monnaies, mais il lui a fallu peu de temps pour s’imposer comme l’un des principaux sites de négociation de NFT. Les créateurs – qui ne peuvent faire que des enchères et non des ventes directes – reçoivent 85 % de la valeur finale. Mais si la pièce a été frappée sur Foundation, chaque fois qu’elle est revendue sur une plateforme basée sur Ethereum, vous recevez 10 % de la transaction. Selon les chiffres de la plateforme, depuis son lancement, les créateurs ont gagné plus de 40 millions de dollars et plus de 425 artistes ont gagné plus de 12 000 dollars. Parmi ses meilleures ventes figurent le mème viral Nyan Cat ou la discographie Finite de Pak.

KnownOrigin

KnownOrigins est une place de marché où vous pouvez trouver et collectionner des œuvres d’art numériques exclusives et uniques. Les créateurs peuvent utiliser la plateforme pour exposer et vendre leurs œuvres à des collectionneurs soucieux d’authenticité et d’originalité. La plateforme se charge de choisir les créateurs, qui doivent soumettre leurs œuvres avec des fichiers au protocole IPFS, ce qui permet de suivre leurs versions dans le temps. Il fonctionne avec ethereum.

SuperRare

SuperRare se définit comme un croisement entre Christie’s et Instagram, puisqu’il cherche à faciliter la collecte d’art numérique et à permettre aux utilisateurs de l’exposer sur les médias sociaux avec une galerie personnelle. Il s’agit d’un site destiné à ceux qui cherchent à acheter et à vendre des œuvres numériques exclusives : ils s’identifient avec un jeton unique, protégé et traçable sur la blockchain standard ERC-721.

Comme la Fondation, les créateurs reçoivent 85 % de la première vente et perçoivent une redevance de 10 % pour chaque transaction ultérieure. Pour l’instant, il est réservé à un petit nombre d’artistes, qui doivent se porter candidats. Toutes les transactions sont effectuées avec de l’éther.

Passerelle Nifty

Fondé en 2018 par les frères Duncan et Griffin Cock Foster, Nifty Gateway suit également le modèle centralisé d’achat et de vente d’actifs numériques. Sa stratégie consiste à s’associer à des artistes et à des marques pour créer des collections exclusives en édition limitée. Elle prélève une commission de 5 % du prix de vente, plus 30 cents pour couvrir les frais de transaction. Pour chaque vente secondaire, l’artiste reçoit 10 %. Bien qu’elle ait été choisie par l’artiste numérique Beeple, la plateforme a fait l’objet de certaines critiques de la part des créateurs, qui lui reprochent des frais non transparents et des suspensions arbitraires des enchères.

Zora

Zora met également la copie originale à la disposition de tous et permet aux consommateurs de vendre le jeton autant de fois qu’ils le souhaitent. Chaque fois qu’une œuvre est revendue, le créateur reçoit une part de la transaction. De cette façon, plus une pièce numérique devient populaire, plus les gens voudront la posséder. Zora a pour objectif de permettre aux créateurs de publier plus facilement leurs produits et de gagner de l’argent grâce à leur travail. Le musicien Mike Shinoda, du groupe américain Linkin Park, a décidé de vendre des clips musicaux sur cette plateforme.