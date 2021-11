Quelles sont les principales différences entre DDR3 et DDR4 ?

Lancée en 2007, la mémoire DDR3 a connu une longue période de succès dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Puis, en 2014, la DDR4 a vu le jour et est devenue la norme la plus fréquemment rencontrée dans les PC et les tablettes. Maintenant, quels sont les principaux différences entre DDR3 et DDR4? Nous l’expliquons ici.

Avec des changements majeurs dans leur conception physique, leurs spécifications et leurs caractéristiques, les cartes mères dotées d’un emplacement DDR4 ne peuvent pas utiliser de la RAM DDR3 et la DDR4 ne peut pas être placée dans un emplacement DDR3. Ni l’un ni l’autre n’est compatible avec la nouvelle mémoire DDR5.

Différences entre DDR3 et DDR4

La DDR4 a tendance à fonctionner à 1,2V par défaut, tandis que la DDR3 fonctionne à 1,5V. Si cela peut sembler peu, il s’agit d’une amélioration de 20 % de l’efficacité entre ces deux générations.

Pour la plupart des particuliers, la différence de tension se traduit en fin de compte par une consommation d’énergie et une production de chaleur moindres, ce qui est particulièrement important pour les ordinateurs portables, où elle peut affecter l’autonomie de la batterie.

La DDR4 est non seulement plus économe en énergie, mais aussi beaucoup plus rapide. Les spécifications de la DDR3 vont de 800 à 2 133 MT/s (millions de transferts par seconde). En comparaison, la RAM DDR4 varie entre 2 133 et 3 200 MT/s, sans parler des kits plus rapides disponibles grâce au XMP et à l’overclocking.

Lorsque vous achetez de la RAM, vous pouvez identifier la vitesse par son nom, par exemple, Crucial Ballistix 16GB DDR4-3200. Cela indique qu’il s’agit de RAM DDR4 à 3 200 MT/s.

MT/s vs. MHz

Pour éviter toute confusion, il convient de clarifier la différence entre MT/s et MHz. Certaines entreprises annoncent les caractéristiques de leur RAM en MT/s et d’autres en MHz.

MT/s (million de transferts par seconde) mesure la vitesse des bus et des canaux en termes de cycles effectifs par seconde. MHz (mégahertz par seconde) mesure la vitesse de transmission d’un dispositif en un million de cycles par seconde.

En général, la RAM DDR est mesurée en MT/s, tandis que la SRAM (RAM statique) est mesurée en MHz car elle ne peut pas produire plus d’une opération par seconde. La RAM DDR3 fonctionnant à 1 066,6 MHz sera présentée comme DDR3 2 133.

Comme la RAM DDR, ou double débit de données, deux processus fonctionnent simultanément ; celui de 1 066,6 MHz est doublé pour égaler 2 133 MT/s. Essentiellement, les MHz et les MT/s sont les mêmes, mais il est important de savoir comment un fabricant représente ses mesures.

La DDR4 est-elle plus rapide que la DDR3 ?

HyperX

La DDR4 est beaucoup plus rapide que la DDR3, même la meilleure, mais il y a des points de passage. En termes de taux de transfert, la DDR4 est capable d’effectuer un million de transferts par seconde. Toutefois, le MT/s n’est pas la seule spécification à prendre en compte lors de l’achat de mémoire vive.

Les timings, tels que la latence d’accès (CL), jouent également un rôle très important dans les performances globales de la mémoire. CL détermine le nombre de cycles d’horloge nécessaires à la RAM pour fournir les données demandées par le processeur.

Pour replacer les choses dans leur contexte, une vitesse d’horloge élevée ne signifie pas nécessairement une mémoire vive plus rapide. Une latence élevée peut réduire légèrement les performances. Il est donc utile de comparer toutes les spécifications pour trouver le type de mémoire vive le mieux adapté à vos besoins.

Si l’on compare le kit Vengeance DDR3 de Corsair au Vengeance LPX DDR4, on constate une nette différence en termes de performances et de vitesse.

Corsair

Bien que les vitesses de lecture et d’écriture soient légèrement inférieures sur les kits DDR4 par rapport à la DDR3 à 2 133 MHz, il est important de se rappeler qu’il s’agit de la vitesse d’entrée de gamme pour la DDR4.

Corsair

En termes de latence, la DDR3-1600 a une latence plus élevée que n’importe quel kit DDR4. À 2 133 MHz, le kit DDR4 est légèrement supérieur au kit DDR3-2133, mais plus la vitesse d’horloge de la mémoire augmente, plus la latence globale diminue, même si les timings sont plus lâches.

En définitive, la mémoire vive DDR4 est plus rapide que la DDR3. Elle offre également plus de performances pour un coût par dollar inférieur à celui de toute RAM DDR3, sauf à son niveau d’entrée de 1 600 MHz.

RAM DDR4 haute fréquence

La RAM DDR4 haute fréquence, telle que la Corsair Vengeance LPX de 16 Go, est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 4 000 MHz. Les joueurs qui veulent pousser leurs machines pour obtenir les meilleures performances peuvent overclocker leur RAM pour les systèmes exigeants.

Cependant, des fabricants comme HyperX ont repoussé les limites encore plus loin avec leur famille de RAM DDR4 HyperX Predator, qui est disponible entre 2 666 et 5 333 MHz. En fait, en avril, ils ont atteint un record mondial d’overclocking de 7 200 MHz avec leur mémoire HyperX Predator DDR4.

Pourquoi DDR3 et DDR4 ne fonctionnent pas ensemble

L’une des principales différences entre la RAM DDR3 et DDR4 est la disposition physique des broches. La RAM DDR3 utilise un connecteur à 240 broches, tandis que la DDR4 utilise un connecteur à 288 broches.

Une carte mère compatible DDR4 ne fonctionnera pas avec de la RAM DDR3 et vice versa. Les broches du connecteur sont différentes afin que vous ne puissiez pas installer accidentellement le mauvais type de RAM, car la taille physique est la même pour les deux.

Les différentes exigences en matière de tension signifient également qu’un système conçu pour la DDR4 ne fournira pas la tension correcte pour la DDR3 par défaut et peut même ne pas être conçu avec cette capacité de tension à l’esprit.

La différence de prix entre DD4 et DDR3

Lorsque la DDR4 est arrivée sur le marché, l’écart de prix était important. Toutefois, grâce à la compatibilité d’un plus grand nombre de cartes mères et de processeurs, le prix de la RAM DDR4 a baissé.

Mais, par rapport à la DDR3, la RAM DDR4 est généralement plus chère. Ce n’est pas une grande différence, surtout si vous achetez quelques modules. Toutefois, si vous avez besoin d’une grande quantité de RAM, les coûts peuvent s’accumuler assez rapidement.

Qu’en est-il de la RAM DDR5 ?

La RAM DDR5 a été lancée en 2020, mais n’a pas encore eu d’impact significatif sur le marché. Avec le lancement des processeurs Alder Lake d’Intel, on peut affirmer que la DDR5 sera plus largement disponible fin 2021 et en 2022.

Les spécifications de la DDR5 commencent à 4 800 MHz et sont limitées à 6 400 MHz, avec la possibilité de vitesses d’horloge plus élevées à l’avenir.

Choisir la bonne mémoire vive

Le choix entre la RAM DDR3 et la RAM DDR4 dépend de votre matériel informatique. Si vous utilisez une carte mère et un processeur plus anciens, la DDR3 est très probablement votre choix.

Toutefois, si vous disposez déjà d’une carte mère et d’un processeur compatibles ou si vous envisagez d’investir dans l’un d’eux, la RAM DDR4 est une option d’avenir. Elle est un peu plus chère et, dans de très rares cas, à des vitesses d’horloge inférieures, elle ne sera peut-être pas aussi rapide que la RAM DDR3, mais elle sera compatible avec le matériel récent.