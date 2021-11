Qu’est-ce qu’Alexa et que peut faire l’assistant d’Amazon pour vous ?

in

Qu’est-ce qu’Alexa ? En un mot, il s’agit de l’assistant virtuel d’Amazon. Mais quoi d’autre, comment fonctionne-t-il, que peut-il faire, sur quels appareils est-il présent ? Et d’où vient ce nom si particulier ? Nous vous racontons tout ici.

Qu’est-ce ou qui est Alexa ?



Pour la plupart des gens, Alexa est à Amazon ce que « Siri » est à Apple : il s’agit d’une voix à laquelle vous pouvez poser des questions ou demander d’exécuter une série de tâches. Alexa a été intégrée à de nombreux services d’Amazon et peut être utilisée avec des produits tels que l’Amazon Echo original, l’Echo Dot, l’Echo Spot ou l’Amazon Fire TV.

Mais en fait, qu’est-ce qu’Alexa ? Lorsque vous lui posez une question, vous communiquez avec un service en nuage. Amazon a conçu le service vocal Alexa (AVS) pour imiter de vraies conversations, mais vous utilisez en fait des commandes vocales intuitives pour que ce service exécute des tâches spécifiques. Le mot Alexa est simplement le « mot de réveil », qui réveille le service pour qu’il commence à écouter votre voix.

Voici comment Amazon décrit le service vocal Alexa : « Le service vocal Alexa (AVS) est le service intelligent de reconnaissance vocale et de langage naturel d’Amazon qui vous permet de commander vocalement tout appareil connecté doté d’un microphone et d’un haut-parleur. »

C’est pourquoi vous commencez à voir Alexa dans les casques et autres appareils. « Alexa devient de plus en plus intelligente avec de nouvelles capacités grâce à l’apprentissage automatique », note le site des développeurs d’Amazon.

Bien qu’Alexa soit le nom officiel de l’assistant vocal d’Amazon, vous pouvez changer ce nom d’alerte en « Amazon », « Computer » ou « Echo ». Il s’agit d’une fonction utile, en particulier si votre nom ou celui de votre partenaire ou colocataire se trouve être Alexa ou quelque chose de similaire.

Pourquoi le nom « Alexa » ?

Selon David Limp, le cadre d’Amazon qui a supervisé le développement du service, le nom « Alexa » a été choisi pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le nom fait référence à la bibliothèque d’Alexandrie, qui tentait de rassembler toutes les connaissances du monde. Amazon essaie de faire de même ; Alexa apprend toujours quelque chose de nouveau mais, en théorie, elle devrait être une source d’information parfaite.

Plus concrètement, le service a été appelé Alexa parce qu’il contient le son inhabituel « X ». Comme ce service est activé par la voix, Amazon voulait choisir un nom qui ne serait pas confondu avec d’autres mots qui pourraient accidentellement réveiller l’appareil.

« Nous avons envisagé plusieurs noms, et le nom est très important pour la personnalité qui est créée autour d’une voix informatisée dans le nuage », a déclaré M. Limp, ajoutant qu’il y a aussi de l’informatique derrière cette décision. « Si l’un d’entre vous a un appareil Echo, vous savez qu’il ne se réveille que lorsqu’il entend le mot « Alexa », et les phonèmes de ce mot, la façon dont il est analysé, et le fait qu’il a une consonne dure avec le « X » dedans, garantit qu’il ne se réveille que lorsqu’il est invité. »

Mais que faire si Alexa est le nom d’une personne de votre maison, ou le vôtre ? Heureusement, vous pouvez changer ce mot de réveil en « Amazon » ou « Echo ». C’est une fonction utile, surtout si vous ne voulez pas que votre appareil se réveille accidentellement chaque fois que quelqu’un vous appelle.

Où puis-je utiliser Alexa ?

Alors qu’Alexa est devenu synonyme de produits de la gamme Echo, vous ne pouvez pas vraiment acheter « Alexa ». Tout comme vous pouvez acheter un iPhone avec Siri, mais vous ne pouvez pas acheter un « Siri », vous devez disposer d’un appareil intégrant l’assistant vocal.

De même, pour utiliser Alexa, vous aurez besoin d’un appareil intégrant la technologie vocale. Il s’agit généralement d’un appareil Amazon, tel que l’Echo, l’Echo Dot ou l’Echo Show, mais cet assistant vocal personnel basé sur le cloud a également été intégré à certains systèmes tiers. Des appareils tels que Fire TV prennent également en charge Alexa, tout comme le système d’éclairage Ecobee Switch+, le réfrigérateur LG InstaView et l’enceinte Sonos One.

Alexa est également devenu un élément central de nombreux systèmes de maison intelligente, notamment Wink, SmartThings et Logitech Harmony. Vous pouvez également utiliser l’assistant vocal pour construire votre maison intelligente petit à petit, car Alexa peut s’associer à des appareils tels que les interrupteurs WeMo et les thermostats Nest.

Que peut faire Alexa ?

La liste des commandes qu’Alexa peut comprendre ne cesse de s’allonger. Amazon les appelle « compétences », et maintenant vous pouvez même créer vos propres compétences grâce à Amazon Blueprints, et après la dernière mise à jour d’Amazon, vous pouvez même les poster sur l’Amazon Skills Store pour que d’autres puissent les utiliser sur leurs appareils. Le nombre de tâches qu’Alexa peut effectuer est nettement supérieur à ce que nous pouvons énumérer dans cet article, mais voici quelques-unes de nos préférées :

Commandez presque tout en ligne.

Suivez vos colis Amazon.

Trouvez des recettes et des instructions audibles étape par étape.

Contrôlez les appareils de votre maison intelligente.

Lire des livres Kindle.

Obtenez les horaires des films, des concerts ou des événements sportifs.

Commandez une pizza ou trouvez les restaurants à proximité.

Payez vos factures avec l’application Capital One.

Obtenez des conseils sur la grossesse.

Suivez vos colis Amazon.

Obtenez les dernières nouvelles.

Demandez à Alexa de lire vos e-mails.

Vous pouvez définir des rappels.

Vous pouvez rendre votre maison plus sûre avec Alexa Guard et Away Mode.

Comme l’assistant Google, Alexa a également la capacité de mettre en place des routines, où elle exécute une série de tâches avec une seule commande que vous définissez. Par exemple, en disant « Alexa, bonne nuit », l’assistant éteint les lumières, ferme la porte du garage, sécurise les serrures de la porte d’entrée, règle l’alarme, et règle votre cafetière pour qu’elle s’allume à une certaine heure. Si vous ne voulez pas réveiller votre partenaire, Alexa dispose d’un mode chuchotement : si vous lui parlez doucement, elle vous comprendra et vous répondra doucement.

Alexa Guard est une fonction de sécurité utile qui surveille attentivement le périmètre de votre maison et l’activité à l’intérieur lorsque vous n’êtes pas là. Si votre enceinte Echo capte des sons inhabituels, comme un bris de verre ou tout autre bruit mystérieux, Alexa vous avertit rapidement par une notification vous invitant à vérifier votre domicile. Avec Alexa Guard Plus (une version payante de la même fonction), vous bénéficiez de la même fonction de surveillance du domicile, de l’accès à la ligne d’urgence d’Amazon et de plusieurs autres outils de sécurité.

Amazon s’efforce constamment d’améliorer et d’étendre les fonctionnalités et les capacités d’Alexa en créant des technologies précieuses et intuitives. Par exemple, l’entreprise travaille actuellement à la mise au point de fonctions de détection de la frustration, de sorte qu’Alexa sera en mesure de comprendre le ton de votre voix et de savoir si vous êtes déçu par elle.

Si vous voulez en savoir plus sur Alexa, il vous suffit de lui demander : « Alexa, quoi de neuf aujourd’hui ? » et elle se fera un plaisir de vous expliquer.