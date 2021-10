Qu’est-ce que Android TV ? Nous vous disons tout ce que ce système a à offrir

Jusqu’en 2021, Android TV était l’interface graphique préférée de ceux qui aiment s’asseoir sur le canapé devant la télévision le week-end. Désormais, il est probable que le nouveau poste que vous achetez sera équipé de Google TV, et que les anciens postes seront bientôt mis à niveau. Mais quoi exactementQu’est-ce que Android TV ?? Nous l’expliquons en détail ici.

Note importante sur Android TV et Google TV

En 2021, Google a commencé à déployer une mise à jour majeure de la plateforme Android TV, qui comprenait de nombreux changements, une nouvelle interface avec un nouveau nom : Google TV.

Google TV est conçu pour être plus personnalisé qu’Android TV, l’intelligence artificielle de Google travaillant en coulisse pour trouver le contenu recommandé.

Le design a également été modifié afin de faciliter une navigation rapide et d’être plus polyvalent pour une variété d’activités. Cependant, il ne s’appelle plus Android TV. Certains appareils plus anciens qui utilisaient Android TV peuvent être mis à niveau pour adopter certaines des fonctionnalités de Google TV et la nouvelle interface, ainsi que le nouveau nom.

Si vous avez récemment mis à jour votre appareil et constaté que les références à Android TV avaient disparu, c’est probablement pour cette raison. Les appareils plus récents adoptent Google TV dès le départ. Ainsi, si vous achetez un téléviseur Sony ou même TCL, il sera livré avec Google TV, et non Android TV.

Le propre Chromecast de Google a également été mis à jour vers la nouvelle version, qui s’appelle officiellement Chromecast with Google TV. L’entreprise prévoit de remplacer Android TV par Google TV d’ici 2022.

Notez que les capacités et la plupart de la plate-forme actuelle restent les mêmes que celles d’Android TV. Google TV vient d’être doté d’une nouvelle technologie et d’une nouvelle apparence pour tirer pleinement parti des dernières fonctionnalités. La connexion de votre compte Google et tout le reste fonctionnera de la même manière.

Tout cela étant dit, les informations que nous avons compilées ci-dessous sont toujours exactes et nous les maintiendrons à mesure que l’ajustement d’Android TV à Google TV se poursuit. Gardez simplement à l’esprit qu’il s’agit désormais de Google TV et qu’elle a un nouveau look.

Qu’est-ce que Android TV ?

Android TV, comme vous l’avez peut-être deviné d’après son nom, est une version du système d’exploitation mobile Android de Google qui a été spécialement configurée pour les téléviseurs. Cette description, cependant, ne traduit pas vraiment la différence entre Android TV et Android.

L’écran d’accueil d’Android TV a pour but de vous aider à découvrir le contenu dont vous pouvez profiter sur votre téléviseur, que ce soit par l’intermédiaire d’un service d’abonnement comme Netflix ou Google Play Music ou de votre collection de contenu personnel grâce à des programmes comme Plex.

Vos applications préférées s’affichent sous forme de « bandes » composées d’un ensemble de recommandations et de contenus récemment consultés d’une application particulière, qui défilent horizontalement.

Android TV vous donne accès à la boutique d’applications Google Play, où vous trouverez des milliers d’applications conçues spécialement pour l’expérience Android TV 10 pieds, ce qui signifie que vous n’aurez pas à lutter pour lire des textes minuscules ou à essayer de naviguer dans des applications qui ne fonctionnent que lorsque vous pouvez les faire glisser avec un seul doigt.

Chaque version d’Android TV comprend Google Assistant, qui permet de contrôler par la voix le contenu de votre téléviseur, ainsi que tous les produits de la maison intelligente. La technologie Chromecast de Google, qui permet de lire des vidéos et de lancer le partage d’écran à partir de smartphones, de navigateurs et d’applications compatibles, est également incluse.

À l’instar du Roku OS, du Fire TV OS d’Amazon ou du système d’exploitation tvOS d’Apple, Android TV prend en charge une grande variété de fonctionnalités télévisuelles, telles que le 4K UltraHD, le HDR et le Dolby Atmos.

La possibilité de profiter ou non de ces fonctionnalités dépend de l’appareil sur lequel vous avez installé Android TV. Le matériel doit prendre en charge ces fonctionnalités pour que vous puissiez en profiter sur Android TV.

Android TV est la plateforme actuelle de Google pour la télévision intelligente et le streaming multimédia, mais ce n’était pas la première incursion de la société dans ce segment : Google Tv était une tentative antérieure de créer une expérience de télévision intelligente. Lorsque ce projet a été annulé par Google en 2015, la majeure partie du travail sur son développement a été canalisée vers Android TV, qui avait été lancé l’année précédente.

Comment puis-je obtenir Android TV ?

Android TV est préinstallé comme une expérience de télévision intelligente sur certains téléviseurs de Sony, Hisense, Sharp, Philips et OnePlus.

En juin 2020, TCL a annoncé qu’elle commencerait à vendre son téléviseur intelligent à bas prix de la série 3 avec Android TV installé, exclusivement par le biais de BestBuy. TCL devient ainsi la première entreprise à proposer le même modèle de téléviseur avec différentes options de système d’exploitation, en l’occurrence Android TV ou Roku.

Vous pouvez également ajouter Android TV à n’importe quel téléviseur existant doté d’un port HDMI, avec un décodeur Android TV proposé par des sociétés comme Nvidia, AirTV et Xiaomi. Les prix de ces appareils varient entre 60 et 200 dollars.

Les prix de ces appareils varient entre 60 et 200 dollars. Il y a aussi la JBL Link Bar, une barre de son à 400 $ qui inclut Android TV et Google Assistant dans une seule enceinte home cinéma.

Pour ceux qui préfèrent un appareil de type « stick », Xiaomi a apparemment l’intention de lancer Mi TV Stick avec Android TV plus tard en 2020, à un prix d’environ 80 dollars.

Si vous êtes abonné aux services de télévision d’AT&T, il se peut qu’ils disposent déjà d’un appareil Android TV. La société utilise une version personnalisée d’Android TV sur ses décodeurs, de sorte qu’elle fonctionne avec le Google Play Store et dispose de l’accès vocal Google Assistant depuis la télécommande.

Il se peut que vous trouviez sur Internet des articles qui présentent la Fire TV d’Amazon comme un appareil Android TV, mais ne vous y trompez pas. Amazon a utilisé la version open source du système d’exploitation Android pour créer son système d’exploitation Fire TV, mais il a très peu en commun avec le système d’exploitation Android TV de Google.

De même, méfiez-vous des prétendus boîtiers TV Android de marques que vous ne connaissez pas. Il s’agit souvent de lecteurs vidéo qui utilisent une ancienne version d’Android et n’offrent pas l’expérience Android TV la plus récente. Pour obtenir une liste actualisée de tous les appareils Android TV officiels, consultez la page produit de Google.

Vous vous demandez peut-être pourquoi Google ne vend pas d’appareil Android TV. Nous nous sommes aussi posé cette question. La société s’est aventurée sur ce segment avec le défunt Nexus Player, mais depuis sa disparition en 2016, il y a un vide dans la présence de Google sur Android TV que ses appareils Chromecast n’ont pas pu combler.

Nous pensons que Google pourrait rectifier cette situation plus tard dans l’année en publiant une mise à jour du dispositif Chromecast Ultra qui dispose d’une télécommande dédiée et d’Android TV intégré.

Comment configurer et utiliser Android TV ?

S’il est possible d’utiliser les fonctionnalités de base d’Android TV sans compte Google, si vous souhaitez télécharger des applications supplémentaires ou utiliser Google Assistant, vous devez disposer d’un compte Google. Il vous sera demandé de saisir votre compte Google lors de la première configuration de votre appareil Android TV.

Si vous possédez déjà un autre appareil Android, comme un téléphone ou une tablette, vous pouvez l’utiliser pour accélérer le processus de configuration. Il vous demandera de choisir un réseau Wi-Fi (si vous ne disposez pas d’une connexion Ethernet) et de répondre à quelques questions sur les emplacements et les préférences, dont certaines varieront en fonction du type d’appareil. À la fin de ce court processus, vous arriverez à l’écran d’accueil d’Android TV.

Les appareils Android TV, qu’il s’agisse de téléviseurs ou de décodeurs externes, sont équipés de télécommandes à commande vocale. Une fois que vous avez allumé l’appareil et qu’il vous montre la page d’accueil à l’écran, vous pouvez naviguer dans l’interface à l’aide des touches directionnelles et de saisie de la télécommande.

Le bouton retour vous permet de revenir à un écran ou à un menu précédent, tandis que le bouton d’accueil vous ramène à l’écran d’accueil. La bande supérieure affiche toujours votre liste d’applications installées, pour un accès rapide, avec un lien vers le Google Play Store pour que vous puissiez obtenir plus d’applications à tout moment.

Mais pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités d’Android TV, vous voudrez utiliser Google Assistant. En fonction de votre appareil, vous pourrez peut-être dire « Hey Google », mais il est toujours possible d’utiliser le bouton du microphone de la télécommande. Lorsque vous le faites, vous n’avez pas besoin de dire d’abord « Hey Google », car lorsque vous appuyez sur le bouton, il écoute déjà les instructions.

Quelles sont les commandes vocales disponibles sur Android TV ?

Dans une certaine mesure, ce que vous pouvez demander à Android TV de faire via Google Assistant dépendra des services de streaming auxquels vous avez accès. Par exemple, « Mettre Stranger Things sur Netflix » ne fonctionnera que si vous avez un abonnement Netflix ; cependant, de nombreuses commandes sont universelles, telles que :

« Jouer de la musique jazz »

« Lecture », « pause », « arrêt » et « reprise » pendant le visionnage de n’importe quelle vidéo.

« Louder » et « lower » pour le contrôle du volume.

« Ouvrir [nombre de la aplicación] »pour ouvrir toute application installée

« Montre-moi le casting de Friends ».

« Parlez-moi de The Witcher »

En outre, vous pouvez utiliser n’importe quelle commande intelligente de Google Assistant, qui varie en fonction des appareils de maison intelligente que vous avez dans votre réseau domestique.

Quelles sont les applications Android TV les plus populaires ?

Il va sans dire que Netflix est l’application la plus populaire de toutes les plateformes de streaming, mais il existe de nombreuses autres applications moins connues qui valent la peine d’être installées, mais il y a parfois des problèmes de compatibilité.

L’application Amazon Prime Video, par exemple, fonctionne bien, mais pour le moment, elle n’apparaît pas avec sa propre bande avec les options « recommandé » ou « continuer à regarder ». Il existe également de nombreuses autres applications moins connues qui valent la peine d’être installées. Voici quelques options pour vous aider à démarrer :

Hulu + TV en direct

Pendant des années, Hulu a refusé de mettre à jour son application Android TV. Cela signifie que l’option Live TV n’était tout simplement pas disponible pour les utilisateurs d’Android TV. Cela a finalement changé en 2019, et maintenant Hulu + Live TV rejoint Sling et YouTube TV comme l’une des nombreuses excellentes options dont vous pouvez profiter sur Android TV.

Kodi

Kodi est une application puissante qui fonctionne comme un centre de divertissement multimédia où vous pouvez trouver et organiser tout votre contenu personnel dans une interface facile à naviguer, avec un support pour presque tous les types de fichiers multimédias auxquels vous pouvez penser.

Hautement personnalisable, Kodi a la réputation d’être une application qui vous permettra de regarder des films hollywoodiens gratuitement, mais attention : ce type d’activité sur Kodi n’est pas toujours légal. Renseignez-vous au préalable pour savoir si les modules complémentaires qui facilitent le visionnage sont légaux ou non.

Plex

Comme Kodi, Plex utilise la structure client/serveur qui vous permet de regarder et de lire vos films, votre musique et vos photos en plaçant simplement un lecteur USB à l’arrière de votre décodeur ou de votre téléviseur.

C’est un moyen beaucoup plus puissant et amusant d’apprécier votre contenu en général. Nous vous proposons un guide d’utilisation de Plex pour vous aider à en tirer le meilleur parti, que vous l’utilisiez sur une télévision Android ou sur l’un des appareils compatibles.

Écran d’air

Android TV prend déjà en charge la mise en miroir de l’écran des appareils Android via Chromecast, mais les utilisateurs d’iOS ont également besoin d’une solution. C’est là qu’intervient AirScreen. Lorsque vous l’aurez téléchargé, votre téléviseur Android apparaîtra comme un périphérique AirPlay sélectionnable dans le Centre de contrôle iOS. C’est tout ce qu’il y a à faire.

Navigateur Puffin TV

Bien que Google soit à l’origine de Chrome, l’un des navigateurs web les plus populaires de la planète, Android TV n’est étonnamment pas livré avec un navigateur intégré.

Puffin TV est l’une des nombreuses applications du Google Play Store qui tentent de remédier à cette omission, et elle le fait avec une interface idéale pour le téléviseur. C’est un bon moyen d’accéder rapidement au web pour une tâche occasionnelle que Google Assistant ne peut pas faciliter.

Jeux

Il y a tellement de jeux pour Android TV, trop pour les énumérer ici. De grands titres comme Asphalt 8 : Airborne, Zen Pinball, Crossy Road, Grand Theft Auto, Final Fantasy et bien d’autres sont disponibles sur le Google Play Store.

Applications à chargement latéral

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans le Google Play Store, Android TV dispose d’un autre moyen d’ajouter des applications appelé sideloading. Bien qu’il ne soit pas aussi pratique que d’acheter et d’installer des applications via Google Play, le sideloading est parfois le seul moyen d’ajouter des applications difficiles à trouver.

Ce guide « How-To Geek » explique le processus. Toutefois, sachez que Google ne vérifie pas de manière indépendante les applications téléchargées pour détecter des éléments tels que les logiciels malveillants. Il peut également y avoir des problèmes de compatibilité, notamment si l’application en question n’a pas été conçue pour Android TV.

Android TV est-il le même sur tous les appareils ou téléviseurs ?

De même qu’il n’existe pas deux ordinateurs Windows identiques, il y a des différences d’une télévision Android à l’autre. Sur un téléviseur Sony, par exemple, vous trouverez des paramètres d’étalonnage de l’image tels que le traitement d’image breveté Reality Creation de Sony.

Vous aurez également la possibilité de regarder des chaînes de télévision HD en direct sans fil, en utilisant le tuner intégré du téléviseur. Les appareils Android TV des opérateurs câble ou satellite comme AT&T sont généralement personnalisés pour mettre l’accent sur leur contenu en streaming et à la demande.

Sur la Nvidia Shield TV, vous aurez accès à la boutique de jeux GeForce Now de Nvidia, car cet appareil Android TV particulier est destiné à fonctionner comme une puissante plateforme de jeux.

Il est également possible qu’en raison des différences de puissance de traitement, tous les appareils Android TV ne soient pas aussi réactifs. Les premiers téléviseurs Sony équipés d’Android TV étaient un peu lents, car leurs puces peu puissantes avaient du mal à rendre l’interface et à répondre aux options de menu.

Les téléviseurs Sony plus récents sont bien meilleurs, et la Shield TV de Nvidia reste la référence en matière de performances rapides pour les téléviseurs Android. Il est peu probable que cette différence de puissance de traitement affecte la capacité de l’appareil à diffuser du contenu en continu à partir d’un service comme Netflix.

Mais cela aura certainement un impact sur des applications comme Kodi et Plex, car elles ont besoin du processeur de l’appareil pour lire différents fichiers multimédias. Les jeux peuvent également être affectés.

Une autre différence à noter est la prise en charge de la 4K, du HDR et du Dolby Atmos. La Mi Box S de Xiaomi, par exemple, peut gérer la 4K et le HDR, mais ne prend pas en charge les formats avancés de son surround.