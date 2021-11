Qu’est-ce que Discord ? Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir

Les joueurs sont souvent confrontés à deux défis avant de pouvoir jouer à des jeux sur un PC : comment se parler et comment organiser les gens pendant une durée suffisante pour jouer. C’est là que Discord entre en jeu… mais.., Qu’est-ce que Discord ?

Nous parlons d’une plateforme gratuite qui intègre l’interface utilisateur accessible que l’on trouve dans des applications comme Slack, avec des discussions vidéo et vocales de type Skype, et qui est rapidement devenue l’une des plus populaires, puisqu’elle compte 250 millions d’utilisateurs, dont 14 millions l’utilisent chaque jour. Discord est idéal pour communiquer avec ses amis tout en jouant, mais il est également utile pour créer des lieux où les gens peuvent se rassembler, se rencontrer pour trouver d’autres joueurs et se socialiser.

Vous serez intéressé par :

Premièrement : qu’est-ce que Discord ?

Discord est une application de chat, similaire à des programmes tels que Skype, TeamSpeak ou des plateformes de communication professionnelle comme Slack. Il s’adresse spécifiquement aux joueurs et leur offre la possibilité de se rencontrer, de coordonner leur jeu et de discuter tout en jouant. Il prend en charge les appels vidéo, le chat vocal et textuel, ce qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact comme ils le souhaitent.

Discord est particulièrement utile si vous essayez de jouer sur un PC. L’application permet de chatter assez facilement et offre des fonctions de recherche qui peuvent vous aider à trouver d’autres personnes et à les ajouter à une liste d’amis pour une communication rapide. De nombreuses personnes l’utilisent non seulement pour se parler tout en jouant, mais aussi comme un outil organisationnel et social.

En raison de l’étendue de ces fonctionnalités, les utilisateurs ont également adopté Discord comme plateforme communautaire semi-publique de type forum : les groupes de joueurs ayant des intérêts communs, tels que les fans d’un jeu ou d’un studio particulier, peuvent créer ou rejoindre des « serveurs », publics ou privés, où de nombreuses personnes peuvent se rencontrer et passer du temps tout en discutant par texte, vidéo ou voix.

Bien que la plupart des serveurs soient liés au jeu, vous pouvez également trouver des serveurs Discord publics qui se concentrent sur une variété de sujets, y compris des choses comme les anime, les crypto-monnaies, l’amélioration de soi, ou simplement se faire des amis et passer un bon moment tout en jouant. Rien ne vous oblige non plus à créer des serveurs pour les jeux, donc si vous voulez un endroit sur Discord pour discuter d’un sujet, vous pouvez toujours en créer un. Les sites utiles pour trouver et rechercher des serveurs publics sont Discord.me, Disboard.org et Discordservers.com.

Autre avantage de Discord : il est gratuit.

Qu’est-ce qui distingue Discord des autres plateformes ?

Bien qu’il existe de nombreux programmes de communication en ligne gratuits, Discord se distingue par son large éventail d’options de chat. Il combine les meilleures fonctionnalités des programmes les plus utilisés, tels que Skype et Slack, avec une interface facile à utiliser. Un programme de chat vocal ne serait pas d’une grande utilité s’il ralentissait votre jeu pendant que vous l’utilisez. L’équipe derrière Discord s’est donc attachée à le rendre aussi efficace que possible.

Cette polyvalence a conduit d’importants groupes d’utilisateurs à adopter Discord comme lieu de rencontre et de discussion avec des personnes ayant des intérêts similaires, et pas seulement des amis. C’est à la fois une application de communication et un portail de réseau social. Si la partie « chat » est la plus populaire de l’application, il existe également un forum social qui est idéal pour organiser des rencontres autour de jeux. En fait, vous n’avez pas besoin de jeux vidéo pour que Discord soit utile : vous pouvez l’utiliser pour rejoindre des groupes d’amis sur un serveur privé ou rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts sur des serveurs publics.

Lorsque vous créez un serveur Discord, vous pouvez le configurer de nombreuses façons en appliquant différents rôles aux membres, par exemple en créant des rôles pour les autres administrateurs et modérateurs ou en créant un rôle spécial pour vos membres les plus actifs. La définition de différents rôles de membres présente un certain nombre d’avantages pour votre serveur, notamment en facilitant sa gestion, en récompensant les membres qui sont actifs et en fournissant différentes autorisations d’accès.

Discord est également accessible par différents moyens, ce qui le rend facile à utiliser même si vous n’êtes pas assis devant un PC de jeu. L’application dispose d’un programme PC téléchargeable que vous pouvez exécuter sur votre ordinateur, qui est une version légère et pratique, idéale pour fonctionner en arrière-plan pendant que vous jouez, ainsi que d’une version Web et mobile. Cela signifie que vous pouvez interagir avec des personnes sur leurs serveurs de discussion Discord depuis pratiquement n’importe où, ce qui étend les capacités sociales de l’application.

Trouver un serveur (ou en créer un)

Alors, comment fonctionne Discord ? En un mot : les serveurs. Comme d’autres applications de chat, telles que Slack, Discord vous permet de créer une salle de chat, appelée serveur, à laquelle vous pouvez inviter d’autres personnes. Lorsque vous invitez quelqu’un sur le serveur, il reçoit un lien qui lui permet de se joindre à vous et d’envoyer des messages texte ou de discuter vocalement avec d’autres personnes utilisant ce serveur. Chaque serveur peut être divisé en « canaux », de petits espaces pour des discussions sur des sujets spécifiques, à la différence d’un forum géant en direct. Les chaînes sont disponibles en version texte et vocale, afin de faciliter leur utilisation. Vous pouvez également rendre les canaux individuels de votre serveur privés, afin que seules les personnes invitées dans ces salles puissent les utiliser. En outre, l’ensemble du serveur peut être public, c’est-à-dire que tout le monde peut le rejoindre, ou privé, c’est-à-dire sur invitation uniquement.

Vous pouvez faire partie de plusieurs serveurs à la fois, ce qui fait de Discord un centre d’interaction sociale. Vous pouvez avoir un serveur privé pour vous et vos amis spécifiquement, afin de pouvoir vous coordonner avant de jouer à un jeu, tout en faisant partie de plusieurs serveurs publics (nous avons rejoint le serveur Discord local de Pokémon Go pour essayer de trouver des gens avec qui faire des raids, par exemple). Il n’y a pas de limite au nombre de serveurs sur lesquels vous pouvez être présent, et vous pouvez facilement passer d’un serveur à l’autre à volonté. La liste de vos serveurs est toujours affichée sur le côté gauche de l’application, et il suffit de cliquer pour passer d’un serveur à l’autre.

Rejoindre un serveur est aussi simple que de cliquer sur un lien, même si, en général, vous devez d’abord être invité. De nombreux serveurs sont publics et disponibles via la fonction de recherche de Discord ; par exemple, les joueurs de Pokémon Go à Los Angeles ont un serveur public appelé « PoGo LA » pour coordonner le jeu dans leur ville, et tout le monde peut s’y joindre. Discord a également ajouté récemment des « serveurs vérifiés » : il s’agit de groupes officiels créés par des studios de jeux et d’autres entités qui servent de forums communautaires officiels permettant aux fans de discuter entre eux et avec les développeurs du jeu.

Il est également facile de créer son propre serveur. Une liste verticale sur le côté gauche de l’application indique les serveurs sur lesquels vous vous trouvez déjà, ce qui vous permet de passer facilement de l’un à l’autre. Parallèlement, l’icône « + » vous permet de créer votre propre serveur. Donnez-lui un nom, mettez-y une image si vous le souhaitez, puis sélectionnez un emplacement de serveur près de chez vous, et le tour est joué : le serveur existe désormais et Discord génère un lien qui vous permet d’inviter d’autres personnes à l’utiliser.

Une fois à l’intérieur, votre serveur affichera des listes de canaux vocaux et textuels sur le côté gauche de l’écran. Vous pouvez rapidement ajouter et nommer de nouvelles chaînes en utilisant les icônes « + » situées en haut de chaque liste. Chaque canal dispose également de plusieurs paramètres de contrôle, notamment la possibilité de les rendre privés et sur invitation uniquement, et de choisir qui peut créer des liens d’invitation.

Se faire des amis

Comme la plupart des autres applications de chat, Discord offre également la possibilité de créer une liste d' »amis » à l’aide de l’application que vous pouvez contacter directement en dehors de tout serveur.

Le moyen le plus simple d’ajouter des amis à votre liste est de rechercher leur nom sur les serveurs qu’ils ont déjà rejoints. Vous pouvez faire un clic droit sur un nom d’utilisateur pour trouver un bouton « Ajouter un ami » en bas de l’écran, qui enverra une demande d’ami à cet autre utilisateur. Vous pouvez également cliquer sur un nom d’utilisateur et ouvrir le profil de cette personne, où vous trouverez un autre bouton pour ajouter la personne en tant qu’ami.

Il est également possible de rechercher des utilisateurs et de les ajouter comme amis. Si vous connaissez leur nom d’utilisateur et que vous avez configuré vos paramètres de confidentialité pour autoriser les recherches, vous pouvez les trouver en utilisant le champ de recherche en haut à gauche de l’écran. Vous pouvez ensuite ajouter ces personnes publiques comme amis en cliquant simplement sur les photos de n’importe quel utilisateur de la liste.

Vous pouvez également envoyer des demandes d’amis directement à partir de votre liste d’amis, sans effectuer de recherche. Depuis votre liste d’amis dans le client Discord, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un ami » situé en haut à gauche de l’écran. Un champ apparaîtra pour vous permettre d’ajouter le nom d’utilisateur complet de la personne et son « DiscordTag » à quatre chiffres. Le nom d’utilisateur que vous recherchez doit apparaître comme suit : HelpyHelpnotbot#8877. Cependant, vous devrez obtenir cette information de votre ami pour l’ajouter à Discord.

Une fois que vous avez quelques amis, cliquer sur leur nom dans votre liste d’amis vous permet d’ouvrir rapidement un message direct avec eux ou de demander des appels vidéo et vocaux. Vous pouvez ajouter la possibilité de mettre en place un chat vidéo ou vocal de groupe avec plusieurs amis, même sans serveur.

Connectez vos comptes et créez un profil

Discord vous permet de connecter d’autres comptes de réseaux sociaux à l’application (y compris, mais sans s’y limiter, Steam, Twitch, Twitter, Spotify et Xbox) pour faciliter le suivi des personnes que vous connaissez et établir votre profil d’utilisateur. Étant donné que l’application combine des communications privées et des salons de discussion publics, la connexion des comptes va au-delà de l’utilisation habituelle consistant à trouver des personnes avec lesquelles vous êtes déjà amis pour vous connecter sur Discord. Il est également plus facile pour les gens de découvrir qui vous êtes dans le monde réel, si vous le souhaitez.

La connexion des comptes est facile et fonctionne comme avec d’autres applications de chat ou de réseaux sociaux, principalement en vous permettant de vous connecter en vous demandant votre mot de passe pour d’autres comptes. La fonctionnalité supplémentaire consistant à pouvoir retrouver les personnes rencontrées sur Discord sur d’autres portails média a pour effet de transformer l’application en un réseau social à part entière. Si vous l’utilisez pour accéder à des serveurs publics et trouver des joueurs partageant les mêmes idées dans divers jeux, il peut s’agir d’un moyen utile de faire des rencontres.

Si vous êtes plus soucieux de votre vie privée, vous pouvez choisir si vous souhaitez que vos comptes de réseaux sociaux connectés apparaissent sur votre profil Discord en activant l’option dans vos paramètres. De plus, si vous choisissez de vous connecter à Discord avec votre compte Xbox, vous pouvez faire en sorte qu’il affiche le jeu auquel vous jouez dans un message d’état dans la liste des utilisateurs de chaque serveur et dans votre profil.

Messagerie texte

Lorsque vous commencez à parcourir les serveurs et les canaux, vous pouvez rapidement et facilement écrire des messages texte à n’importe qui en utilisant le champ de texte en bas de l’écran Discord. Cependant, il y a beaucoup plus en jeu ici que la simple suppression des messages rapides. Vous pouvez faire glisser les GIF et les images dans le chat au-dessus du champ de texte ou en utilisant le bouton « télécharger » situé à gauche de la fenêtre de texte. Si vous voulez modifier ou supprimer un message que vous avez déjà envoyé, il suffit de passer la souris sur le message et de cliquer sur l’icône en forme de crayon pour le modifier ; vous pouvez également le faire en cliquant sur le bouton « … » et en sélectionnant Supprimer.

Texte dans Discord prend également en charge le formatage de texte Markdown, qui offre des moyens rapides et faciles de modifier le texte de vos discussions Discord sans avoir à apprendre à coder. Le format Markdown est particulièrement utile pour ajouter des éléments tels que le gras, l’italique, le barré, les alertes de spoilers et autres mises en forme à vos messages texte. Il est assez facile à apprendre, et Discord a publié un article de blog qui explique comment tout cela fonctionne, afin que vous puissiez améliorer votre jeu de texte. Si vous n’avez pas envie d’apprendre le langage Markdown, pas de problème, vous pouvez toujours ajouter ce système et une barre de style de mise en forme apparaîtra au-dessus du champ de saisie du texte. Sélectionnez la mise en forme que vous souhaitez appliquer et Discord insérera automatiquement le langage Markdown approprié, puis cliquez sur Entrez à envoyer.

En plus d’envoyer des messages texte, vous pouvez utiliser des émoticônes sur Discord pour réagir aux messages. Il vous suffit de cliquer sur le smiley avec le bouton « + » pour réagir à quelque chose que vous ou quelqu’un d’autre a écrit sur le serveur. L’utilisation d’émoticônes peut être un moyen amusant de réagir à ce que vos amis disent ou publient, qu’il s’agisse de texte, de photo ou de vidéo.

Soyez entendu

Le chat vocal sur Discord est assez facile. Lorsque vous entrez dans un canal vocal sur un serveur, votre microphone est automatiquement activé, pour autant que vous en ayez un connecté à votre ordinateur. Vous pouvez également accéder au chat vocal en créant des appels vocaux ou de groupe en cliquant sur l’icône du téléphone dans votre liste d’amis.

Une fois que vous êtes dans le chat vocal, Discord offre quelques commandes rapides pratiques en bas de la fenêtre de chat ou de canal. En cliquant sur l’icône du microphone, vous mettez automatiquement en sourdine votre propre prise de son, tandis qu’en cliquant sur l’icône du casque, vous activez le mode « mute ». Ce mécanisme coupe tous les signaux audio entrants de Discord, ainsi que votre microphone pour le chat vocal et vidéo dans le menu Paramètres, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l’icône Paramètres. Pour quitter un appel vocal ou un canal audio de serveur, vous devez appuyer sur l’icône « raccrocher », qui est un téléphone avec une flèche pointant vers le bas.

Contrôlez qui vous voyez et entendez

Ce n’est pas parce que vous partagez un serveur avec quelqu’un que vous devez l’écouter. Discord comprend toutes les fonctionnalités de style réseau social qui vous permettent de déterminer comment vous interagissez avec les gens. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d’une personne dans la liste des serveurs, un menu déroulant s’affiche avec toute une série d’options, dont l’envoi d’un message privé, l’ajout de la personne à votre liste d’amis, le lancement d’un appel vocal, la mise en sourdine ou le blocage de la personne. Vous pouvez même régler le volume d’un autre utilisateur de votre côté s’il est trop fort. La mise en sourdine d’un utilisateur signifie que vous n’entendez pas sa voix dans une discussion vocale, mais que vous pouvez toujours l’entendre. Le fait de bloquer quelqu’un vous empêche de voir ses messages texte, mais vous pourrez les entendre si vous partagez le même chat vocal.

Lorsque vous êtes administrateur d’un serveur, soit parce que vous l’avez créé, soit parce que l’administrateur d’un serveur sur lequel vous vous trouvez vous a donné ce pouvoir, vous avez encore plus de contrôle sur les personnes indésirables qui y traînent. Le clic droit permet notamment d’assourdir les utilisateurs afin qu’ils ne puissent rien entendre des autres utilisateurs, ou de les bannir directement d’un serveur.

Diffusion en direct

Discord dispose également d’une fonction appelée Go Live que les propriétaires de serveurs peuvent activer pour permettre aux utilisateurs de diffuser en direct des jeux aux autres utilisateurs du serveur. Pour « passer en direct », les utilisateurs doivent simplement cliquer sur le bouton du même nom (l’écran avec la flèche) en bas à gauche de l’écran lorsqu’ils sont connectés à un chat vocal. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Go Live », vous pouvez sélectionner le jeu et commencer à le diffuser. Vous pouvez également utiliser cette option pour partager votre écran ou une application spécifique, ce qui est idéal si, par exemple, vous souhaitez regarder des vidéos YouTube avec d’autres personnes.

Une fois que vous ou quelqu’un d’autre est en train de diffuser en continu par le biais de Go Live, vous verrez un indicateur à côté de votre nom dans le chat vocal indiquant que vous êtes en direct, à ce moment-là vous pouvez cliquer sur Rejoindre le flux pour commencer à regarder. Discord permet de diffuser en 720p à 30 images par seconde, en 1080 à 60 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde, selon le type de compte Discord dont vous disposez (compte ordinaire gratuit, Nitro Classic et Nitro, respectivement).

Discord Nitro

Si vous pouvez utiliser Discord gratuitement, l’application propose également un abonnement payant appelé Discord Nitro. Les payeurs doivent débourser 10 dollars par mois ou 100 dollars par an, ce qui leur donne accès à une poignée de fonctionnalités supplémentaires, dont la possibilité d’utiliser des émotes animées et de les partager d’un serveur à l’autre. Ils peuvent également télécharger des fichiers plus volumineux, diffuser des flux en 4K et mettre à niveau leurs serveurs (ce qui permet à vos propres serveurs et favoris de débloquer davantage de fonctions et de caractéristiques pour leurs utilisateurs).

Chaque utilisateur de Nitro reçoit deux augmentations par défaut (mais il est toujours possible d’en acheter d’autres), qu’il peut utiliser sur tous les serveurs où il se trouve. Les augmentations sont utiles pour les serveurs car, comme mentionné ci-dessus, elles débloquent des fonctionnalités pour tout le monde sur le serveur, permettant au serveur d’offrir une meilleure expérience. Les fonctionnalités qui peuvent être débloquées comprennent plus d’emplacements pour les émoticônes sur le serveur, une meilleure qualité audio pour le chat vocal, la possibilité de personnaliser votre serveur avec des icônes animées et d’autres graphiques, une URL personnalisée à partager avec les gens, et bien d’autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur les mises à niveau des serveurs, Discord a rédigé un article d’assistance qui explique tous les détails, comme le nombre de mises à niveau nécessaires pour débloquer les trois niveaux différents et les fonctionnalités débloquées dans chaque niveau.

La version mobile

Il peut être frustrant d’utiliser le même programme sur différentes plateformes et de constater que l’interface est très différente d’une plateforme à l’autre. Heureusement, Discord a une apparence et des fonctions très similaires sur le bureau et sur les applications mobiles pour téléphones et tablettes. Mieux encore, Discord vous permet de ne pas être lié à votre ordinateur : la version mobile vous permet également de passer des appels vidéo, de créer des discussions, de poster dans le chat et de trouver les milliers de serveurs disponibles.

Discord sur mobile et sur ordinateur a fondamentalement la même fonctionnalité et son design est similaire. D’autre part, si vous n’avez pas l’une ou l’autre version à portée de main, vous pouvez également vous connecter sur le même navigateur web et avoir un accès immédiat à vos conversations et canaux de discussion.

Où pouvez-vous obtenir Discord ?

Vous pouvez trouver les versions PC web de Discord sur le site web du logiciel, discordapp.com. Vous pouvez également l’utiliser sur les appareils mobiles Android et iOS en téléchargeant les applications sur le Google Play Store et l’iTunes App Store.