Qu’est-ce que Google Home et de quoi avez-vous besoin pour l’activer ?

Il ne fait aucun doute que la technologie en général a bénéficié de l’intelligence artificielle et, bien que nous ne la remarquions pas, elle fait partie de nombreux appareils que nous utilisons couramment à la maison. Avant d’expliquer ce qu’est Google Home Pour éviter toute confusion, il existe une enceinte, un système d’automatisation complet et une application portant le même nom. Google Home est le cœur de l’écosystème de la maison intelligente.

Google Home était à l’origine un simple haut-parleur sans fil qui acceptait les commandes vocales, mais il est devenu un puissant système d’automatisation de toute votre maison, contrôlé par l’application Google Home qui vous permet de poser des questions, de lancer des applications et de créer des routines pour contrôler les appareils de la maison.

Qu’est-ce que Google Nest et comment fonctionne-t-il avec Google Home ?

Google Nest est une branche des appareils domestiques intelligents qui sont spécifiquement conçus pour fonctionner de manière transparente avec l’écosystème Google Home. La société a acheté le fabricant d’appareils de maison intelligente Nest il y a quelques années et l’a intégré dans son système global.

Les appareils intelligents Google Nest comprennent des haut-parleurs, des thermostats et des éclairages, ainsi que des détecteurs de fumée, des sonnettes, des caméras, des serrures et des haut-parleurs d’affichage. À l’avenir, les appareils Google Home porteront le nom de Google Nest.

De quoi avez-vous besoin pour commencer à utiliser Google Home ?

Pour utiliser Google Home, vous avez besoin d’un haut-parleur (il existe Google Home, Google Nest Mini et Google Nest Hub, pour n’en citer que quelques-uns), de l’application Google Home et d’un compte Google ou Gmail.

L’application Google Home vous guidera tout au long de la configuration et vous pourrez ajouter d’autres informations, comme votre position, afin de bénéficier de la météo locale ou des mises à jour du trafic. Pour une introduction rapide, consultez notre article détaillé sur la façon de configurer Google Home.

Vous souhaiterez également connecter votre application Google Home à certaines de ses autres applications, comme Spotify ou Google Photos, pour accroître les fonctionnalités de l’appareil. Par exemple, vous pouvez envoyer des photos depuis votre téléphone vers l’écran et écouter de la musique depuis votre service de streaming préféré.

Quels types d’appareils fonctionnent avec Google Home ?

Il existe des centaines d’appareils compatibles avec Google Home, et d’autres sont mis sur le marché en permanence. Lorsque la domotique a été introduite pour la première fois, les dispositifs étaient limités à des choses comme les haut-parleurs intelligents et les ampoules électriques.

Les progrès de la connectivité et de l’intelligence artificielle ont élargi cette gamme pour inclure une variété de produits beaucoup plus large et plus polyvalente.

Les thermostats intelligents et les sonnettes intelligentes permettent aux utilisateurs de contrôler manuellement les cycles de chauffage et de refroidissement de leur maison, ou de les automatiser entièrement à l’aide du géofencing, de sorte que lorsque la maison est vide, le chauffage est remis en marche.

Avec les sonnettes ou les caméras intelligentes compatibles avec Google Home, vous pouvez facilement voir qui est à la porte, où que vous soyez dans la maison, dans la ville ou dans le monde, c’est-à-dire partout où vous disposez d’une connexion.

Google Home peut même contrôler des aspirateurs robotisés. Les serrures des portes et des fenêtres peuvent être verrouillées ou déverrouillées à distance, et des caméras peuvent enregistrer les mouvements extérieurs et intérieurs.

Les prises intelligentes peuvent même permettre aux utilisateurs de contrôler des appareils non intelligents en fournissant ou en supprimant du courant. Vous pouvez gérer tout cela via l’application Google Home.

Ai-je besoin des appareils Google Nest pour obtenir les meilleurs résultats sur mon Google Home ?

Vous n’avez pas besoin de dispositifs Nest spécifiquement pour votre maison intelligente Google Home. Tout appareil compatible avec Google Home (recherchez une étiquette indiquant « Works with Google ») fonctionnera avec Google Home.

L’avantage d’utiliser les produits Google Nest est qu’il n’y aura que peu ou pas de difficultés à configurer les appareils sur votre système. Les produits tiers de maison intelligente nécessitent souvent le téléchargement d’une application, la création d’un compte, puis la synchronisation de l’appareil avec Google Home.

Cela peut parfois être frustrant, car les applications tierces peuvent ne pas communiquer aussi bien avec Google Home. Les produits Nest vous offriront la solution « sans chichis, sans tracas, sans désordre ».

Quelles sont les routines de Google Home ?

Les routines sont des ensembles de commandes que vous créez avec l’application Google Home. Si vous n’avez jamais fait cela auparavant, ne vous inquiétez pas, l’application vous guidera. Alors que de nombreux processus ne nécessitent qu’une seule commande, vous pouvez souhaiter que plusieurs choses se produisent en même temps.

Vous pouvez spécifier de différentes manières comment lancer une routine, qu’il s’agisse d’une phrase de déclenchement, d’un moment précis de la journée ou de l’activation d’un capteur de mouvement extérieur, et bien sûr, de plusieurs activités avec une seule commande.

Par exemple, la commande vocale « OK Google, heure du coucher » peut déclencher l’extinction des lumières dans toutes les pièces principales et allumer une lumière dans la cage d’escalier menant aux chambres, tandis que le thermostat baisse de quelques degrés. Vous pouvez faire suivre les prévisions météorologiques du lendemain ou une liste de ce qui est prévu dans votre calendrier.

Vous pouvez activer des routines de réglage de l’humeur et inclure plusieurs appareils intelligents. Une seule commande peut vous permettre de faire varier l’intensité des lumières du salon pour obtenir une chaude lueur de bougie, d’éteindre la lumière de la cuisine et de diffuser une liste de lecture spécifique sur vos enceintes Nest Audio.

À tout moment, vous pouvez mettre à jour ces routines, les modifier, les activer ou les désactiver.

Quel genre de choses puis-je faire avec Google Home ?

Les routines de Google Home créent un monde de possibilités pour les utilisateurs. Il suffit d’une simple commande vocale pour lancer une liste de lecture préférée à partir de YouTube Music, Spotify, Pandora, TuneIn et iHeartRadio.

Si vous disposez d’un appareil Chromecast avec Google TV ou d’un téléviseur compatible avec Google Home, vous pouvez naviguer ou lancer des programmes à l’aide de commandes vocales. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, il suffit de les poser à l’assistant Google au lieu de les chercher sur votre téléphone.

Vous pouvez également créer une routine qui vous donne la météo et le bulletin de circulation à une heure précise chaque matin pendant que vous buvez le café de la cafetière que Google Assistant a démarré à l’heure assignée.

La sécurité domestique est une autre utilisation populaire de Google Home. Vous pouvez créer des routines qui allument les lumières intérieures selon un calendrier si vous êtes absent. Lorsqu’une lumière extérieure ou un détecteur de mouvement est déclenché, Google Home peut allumer une ampoule intelligente à l’intérieur de la maison, donnant l’impression que quelqu’un a remarqué un bruit à l’extérieur. Ajoutez une routine d’un son d’aboiement de chien qui joue et vous avez terminé.

En bref, Google Home est votre majordome virtuel, qui se déplace intelligemment dans la maison pour automatiser la vie et faciliter les choses. C’est un excellent complément si vous vous intéressez à la domotique ou si vous avez déjà quelques appareils intelligents dans la maison, car vous utilisez des commandes simples qui vous font gagner du temps et rendent votre maison plus chaude, plus lumineuse et plus sûre.