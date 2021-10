Qu’est-ce que le métavers et qui en est le moteur ?

Un univers virtuel où il est possible non seulement de communiquer, mais aussi de réaliser toutes vos activités quotidiennes, du travail à la vie sociale en passant par les jeux. C’est l’idée qui sous-tend un espace qui a commencé à cesser d’être une science-fiction pour devenir une réalité. Mais qu’en est-il qu’est-ce que le metaverse, en réalité. Comment fonctionne-t-il, qui le conduit ? Nous répondons à toutes vos questions.

Qu’est-ce que le métavers ?

Un métavers est un environnement où les humains interagissent socialement et économiquement en tant qu’avatars dans un cyberespace, qui agit comme une métaphore du monde réel mais sans ses limites physiques ou économiques.

Le concept a été inventé en 1992 par l’écrivain américain Neal Stephenson, dans le roman Snow Crash (1992), où il décrit un espace virtuel collectif compatible et convergent avec la « réalité réelle ».

Le métavers de Stephenson se déploie sous la forme d’un environnement urbain développé le long d’une seule route de cent mètres de large qui fait toute la circonférence d’une planète. Les utilisateurs y accèdent par des lunettes sur des terminaux personnels ou publics, et apparaissent sous la forme d’avatars, qui parcourent la planète à pied ou en véhicule.

Qui dirige le métavers

Bien qu’à la mi-2021, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, ait confirmé que l’entreprise travaillait sur son propre métavers, c’est une série d’initiatives développées au cours des deux dernières décennies qui ont en fait donné l’impulsion nécessaire à cette technologie.

En ce qui concerne le matériel, les casques et les lunettes de réalité virtuelle ont joué un rôle clé dans la liaison entre les deux mondes. Dans ce domaine, les technologies promues par Oculus (désormais propriété de Facebook), Microsoft et ses lunettes HoloLens, les systèmes Vive de HTC et les casques VR de PlayStation se distinguent.

Dans le domaine des logiciels, la première initiative de ce type a vu le jour dans la première moitié des années 1990. Appelé The Metaverse, la société Steve Jackson Games a introduit en 1993 un système de réalité virtuelle en ligne basé sur le texte, connu sous le nom de MOO, dans lequel plusieurs utilisateurs étaient connectés simultanément et qui a été utilisé dans leur bulletin Iluminati Online.

À l’époque, l’accès à l’internet n’était réservé qu’à quelques utilisateurs et les lunettes de réalité virtuelle n’étaient pas disponibles. Et si d’autres projets ont vu le jour, ce n’est qu’au milieu des années 2010 que les projets ont commencé à prendre une forme plus proche du rêve de Stephenson.

Parmi les projets en cours, citons :

Facebook

En 2014, l’entreprise de Zuckeberg a acquis la société de lunettes de réalité virtuelle Oculus. Depuis lors, elle a déployé de multiples initiatives visant à créer un monde virtuel. L’un des projets les plus avancés est Facebook Horizon, un jeu vidéo en ligne qui permet aux utilisateurs de créer des avatars et d’interagir avec des objets à l’aide de lunettes VR. Horizon Workrooms, un outil pour le lieu de travail, s’inscrit également dans cette démarche.

Microsoft

Avec ses lunettes HoloLens 2 comme l’un de ses éléments centraux – bien qu’elles soient compatibles avec d’autres appareils -, l’entreprise californienne a sorti en 2021 Microsoft Mesh, un logiciel de réalité mixte qui permet une connexion virtuelle. Selon Microsoft, cette application facilite « la présence et les expériences partagées de n’importe où, sur n’importe quel appareil ». Elle comporte des éléments d’AltspaceVR, une plateforme sociale de réalité virtuelle rachetée par Microsoft en 2017.

Jeux épiques

Fortnite, Minecraft ou Roblox font partie des jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années, car ils permettent de construire des mondes virtuels. Dans la saison 5 de Fortnite, Epic Games a créé un phénomène appelé « Ground Zero », qui permettait aux personnages et aux histoires de films, d’émissions et de jeux de se rencontrer dans le jeu. En 2021, elle a annoncé qu’elle allait lever des fonds pour développer la narration métaverse du titre.

Autres initiatives

Sansar (2017/2020) : est une plateforme de réalité virtuelle développée par Linden Lab, les mêmes créateurs de Second Life. Il permet de créer des espaces en 3D, où les utilisateurs peuvent partager, jouer à des jeux, regarder des vidéos et avoir des conversations en réalité virtuelle. Chaque participant est représenté par un avatar qui reconnaît les gestes et les mouvements grâce à des casques de réalité virtuelle.

est une plateforme de réalité virtuelle développée par Linden Lab, les mêmes créateurs de Second Life. Il permet de créer des espaces en 3D, où les utilisateurs peuvent partager, jouer à des jeux, regarder des vidéos et avoir des conversations en réalité virtuelle. Chaque participant est représenté par un avatar qui reconnaît les gestes et les mouvements grâce à des casques de réalité virtuelle. Decentraland (2020) : est un monde virtuel 3D décentralisé appartenant aux utilisateurs, qui sont également responsables de son fonctionnement. Les débuts remontent à 2015, lorsque les Argentins Ari Meilich et Esteban Ordano ont créé une grille qui attribuait des pixels aux utilisateurs par le biais d’un algorithme. Aujourd’hui, leurs parcelles se vendent à plus de 100 000 dollars.

est un monde virtuel 3D décentralisé appartenant aux utilisateurs, qui sont également responsables de son fonctionnement. Les débuts remontent à 2015, lorsque les Argentins Ari Meilich et Esteban Ordano ont créé une grille qui attribuait des pixels aux utilisateurs par le biais d’un algorithme. Aujourd’hui, leurs parcelles se vendent à plus de 100 000 dollars. Rival Peak (2020) : est une émission de télé-réalité en ligne mettant en scène des candidats dans un environnement virtuel. Les téléspectateurs pouvaient contribuer à la progression d’un candidat en le regardant ou en interagissant via Facebook Watch.

est une émission de télé-réalité en ligne mettant en scène des candidats dans un environnement virtuel. Les téléspectateurs pouvaient contribuer à la progression d’un candidat en le regardant ou en interagissant via Facebook Watch. Galaxie Sensorium (2021) : est un métavers contenant des concerts en réalité virtuelle d’artistes de musique électronique, qui est en version bêta fermée. Il est compatible avec la plupart des casques et lunettes VR.

est un métavers contenant des concerts en réalité virtuelle d’artistes de musique électronique, qui est en version bêta fermée. Il est compatible avec la plupart des casques et lunettes VR. Corée du Sud (2021): Le gouvernement sud-coréen annonce la création d’une alliance nationale de métavers dans le but de construire une plateforme nationale unifiée de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Ce que vous pourriez faire dans un métavers

Si ces expériences s’avèrent concluantes, il est probable que le ou les métavers deviendront la porte d’entrée de la plupart des expériences numériques et le successeur naturel de ce qui est aujourd’hui l’internet. Parmi les utilisations qui ont été esquissées pour ces espaces, citons :

Concertsoffrirait la possibilité d’entrer virtuellement dans un concert en 3D, après l’avoir initialement regardé sur un écran 2D. Par exemple, en 2019, le rappeur Travis Scott a été la vedette d’un concert dans Fortnite et a attiré environ 100 000 utilisateurs.

EmploiFacebook met en avant Infinite Office, un espace qui permet aux utilisateurs de créer leur lieu de travail idéal grâce à la réalité virtuelle.

Les jeux vidéo : une autre possibilité est qu’un utilisateur qui obtient une récompense dans un jeu vidéo puisse ensuite l’afficher en dehors du titre, mais dans d’autres instances du même métavers, pour la montrer à des amis virtuels, par exemple.

L’arrivée des métaverses est encore loin. Outre le manque d’infrastructures, il existe d’autres débats et doutes sur la manière dont un tel modèle économique pourrait être mis en œuvre, que ce soit par abonnement, par achat virtuel ou par publicité, ainsi que sur la protection de la vie privée et l’utilisation des données des utilisateurs.