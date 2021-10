Qu’est-ce que Letterboxd et pourquoi c’est votre réseau si vous aimez regarder des films

Letterboxd n’est pas une nouvelle plateforme, mais c’est un autre réseau social qui a bénéficié du confinement causé par l’urgence sanitaire qui a débuté en 2020. Il s’agit non seulement d’un espace permettant d’enregistrer les films que l’on regarde, mais aussi d’attractions telles que la rédaction de critiques (avec la possibilité de créer une alerte spoiler), la notation des films, la création de listes et l’obtention de statistiques sur ses goûts cinématographiques. C’est comme si Facebook, Spotify, Pinterest et même Twitter s’étaient réunis pour lancer un service exclusif de films. En bref, Letterboxd mérite d’être connu.

Tout ce que vous devez savoir sur Letterboxd

L’origine

Matthew Buchanan et Karl von Randow ont lancé Letterboxd en octobre 2011 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et ils sont donc en train de fêter leur dixième anniversaire. Ils voulaient un projet qu’eux-mêmes et leur équipe pourraient développer pendant les « temps morts » de leur entreprise, qui conçoit des applications et des sites web pour toutes sortes de clients.

L’élément social, qui permet aux gens d’entrer en contact avec d’autres cinéphiles, a été, selon eux, leur principal facteur de différenciation par rapport aux autres sites spécialisés dans les productions audiovisuelles.

Nous n’avons pas trouvé d’endroit approprié pour écrire et partager notre amour du cinéma, pour garder une trace de ce que nous regardons et pour suivre le sentiment populaire sur les nouveaux (et anciens) films d’une manière plus significative que le simple « trois étoiles sur cinq » », reflètent les cofondateurs.

Ainsi, leur objectif principal avec Letterboxd était de construire un espace où les cinéphiles se sentiraient fiers de partager leurs expériences audiovisuelles. « Un lieu unique pour mettre en valeur leur vie au cinéma », soulignent-ils.

Appelle-moi par ton nom

Le nom du réseau social – qui dispose d’un mode gratuit et d’un mode payant – fait référence au letterboxing : la pratique consistant à transformer des films tournés en écran large en d’autres formats vidéo, sans affecter le rapport hauteur/largeur de l’image.

« Letterboxd doit son nom à notre amour de l’écran large, et n’a rien à voir avec l’orientation ou ce truc de Stand by Me », peut-on lire sur la plateforme.

Le Prestige

Pour toutes ses caractéristiques et fonctions, les créateurs de Letterboxd l’appellent sans honte « le Goodreads des films ».

Oui, les gens peuvent trouver de bonnes recommandations de films dans les critiques de ceux qui sont abonnés ici. Il est vrai que la plupart d’entre eux ne sont pas de nature professionnelle, bien qu’il y ait des critiques ayant un profil, mais c’est précisément cette affabilité qui rend Letterboxd spécial.

Il pourrait alors y avoir une évolution, non seulement dans le sens d’un enrichissement du goût cinématographique, mais aussi dans celui de (nouveaux) membres osant écrire sur les productions qu’ils voient.

Enfance

La croissance de Letterboxd est également due au fait qu’elle a fait du bruit sur d’autres réseaux sociaux. Par exemple, il n’est pas rare de voir des vidéos sur TikTok dans lesquelles un cinéphile évalue les goûts cinématographiques d’une autre personne, en utilisant son profil sur la plateforme dédiée au monde du cinéma.

Selon ses dernières données, il compte plus de 3 millions de membres qui tiennent un journal des films qu’ils regardent et y ajoutent des évaluations et des critiques, principalement. Ce qui est curieux, c’est qu’elle a obtenu 1,3 million du total après que le monde ait été confronté à la pandémie en 2020. Cela prouve une fois de plus que les gens cherchaient à tout prix à se divertir pendant le lockdown.

Si ce chiffre peut sembler faible par rapport à l’immense base de fans d’autres réseaux socio-numériques, il est impossible de nier que Letterboxd a un avenir prometteur devant lui. Qui peut résister à l’envie de parler de films ? Qui n’a pas vu un film simplement parce qu’un ami ou une connaissance le lui a recommandé ?

Grandes espérances

Selon le New York Times, Letterboxd s’oriente vers une base d’utilisateurs plus jeunes, c’est-à-dire qu’il évolue également vers un public qui n’est pas nécessairement aussi bien informé sur les sujets cinématographiques.

Pour que ce réseau social poursuive son ascension, il est essentiel qu’il se défasse des étiquettes – ce qu’il fait déjà – et qu’il montre clairement qu’il y a de la place pour tous les types de téléspectateurs, même ceux qui ne consomment que du contenu en streaming (la plupart du temps pandémique).

Bien entendu, les créateurs de cette plateforme veulent en préserver l’essence : « Notre objectif est de maintenir et de développer ce que nous avons commencé« .