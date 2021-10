La technologie Thunderbolt 4 est encore relativement récente, mais Intel travaille déjà sur son successeur : Thunderbolt 5 (ou quel que soit le nom que la société choisira de lui donner). Bien qu’il n’ait pas été annoncé officiellement, nous savons qu’il est en phase de développement et qu’il a le potentiel d’être largement supérieur à toute autre norme de connecteur actuellement disponible. Voici comment ce qu’est Thunderbolt 5.

Qu’est-ce que Thunderbolt 5 ?

Disponibilité

Thunderbolt 4 n’ayant qu’un an d’existence sur le marché, Thunderbolt 5 ne devrait pas être commercialisé avant l’année prochaine, ou peut-être plus tard. Le connecteur Thunderbolt 4 sera encore plus utilisé en 2021 avec la puce Alder Lake, et Thunderbolt 5 deviendra encore plus courant dans les futures générations de processeurs.

Performance

Selon les images divulguées lors d’une visite des installations d’Intel au début de l’année, Thunderbolt 5 aura un débit pouvant atteindre 80 Gbps. C’est le double de la bande passante de la connexion Thunderbolt 4 existante et beaucoup plus que tout autre connecteur de transfert de données disponible.

Thunderbolt 5 est une percée dans la technologie de la connectivité. Thunderbolt 4 est une mise à niveau de Thunderbolt 3 en termes de puissance et de convivialité. Cependant, il n’a pas permis d’augmenter la bande passante par rapport aux 40 Gbps maximum offerts par Thunderbolt 3. Thunderbolt 5, avec des performances doublées, représente donc une amélioration significative. La prochaine version d’Intel devrait offrir une meilleure prise en charge des taux de rafraîchissement plus élevés des moniteurs 4K et 8K ainsi qu’une rétrocompatibilité avec les anciens connecteurs Thunderbolt et USB.

Technologie

Thunderbolt 5 devrait être basé sur la technologie de modulation innovante PAM-3. Il s’agit d’une nouvelle méthode de transmission de bits par câble.

Traditionnellement, on utilise le codage NRZ (non-return-to-zero), qui permet de transmettre un zéro ou un 1, ou un seul bit. Certaines options de connexion utilisent également la PAM 4 ou modulation d’amplitude d’impulsion 4, qui permet de transférer deux bits. Le 4 est une démarcation du nombre de variantes différentes de deux bits qui peuvent être vues (00, 01, 10 et 11). Thunderbolt 5 utilisera un signal de données de 3 bits, ce qui lui permettra d’atteindre une bande passante plus élevée que celle obtenue par les implémentations standard NRZ et PAM 4 observées dans les technologies de connectivité actuelles.

Port

Comme l’a révélé un tweet au début de l’année, Intel devrait continuer à utiliser le même connecteur d’interface USB-C pour Thunderbolt 5. Cela signifie que tous les dispositifs USB-C et Thunderbolt existants pourront utiliser ce connecteur plus rapide, même s’ils ne pourront pas nécessairement tirer parti de sa vitesse.