Qu’est-ce que Twitter Blue et quelles sont les caractéristiques de la version premium ?

Non. Twitter ne va pas cesser d’être gratuit. Cependant, le réseau social de micro-messagerie a dévoilé Twitter Blue, une version qui offre des fonctionnalités premium. Un bouton pour éditer les tweets ? Ni l’un ni l’autre, mais elle propose des outils qui, selon la société, amélioreront votre expérience sur la plateforme. Nous expliquons ce qu’est Twitter Blue quelles sont ses caractéristiques et comment vous pouvez vous abonner.

Qu’est-ce que Twitter Blue ?

Twitter Blue est la stratégie de Jack Dorsey pour monétiser la plateforme fondée en 2006. En termes simples, Twitter Blue est un abonnement mensuel qui donne aux utilisateurs un accès exclusif à des fonctionnalités premium et à des personnalisations de l’application, moyennant paiement.

Lancé à la mi-2021 au Canada et en Australie, il est désormais disponible aux États-Unis et en Australie depuis novembre 2021 pour les versions iOS, Android et de bureau.

Ce que Twitter Blue offre

Si vous espériez que cette version payante intégrerait un bouton permettant de modifier les tweets, il y a une mauvaise nouvelle. Pour l’instant, cet outil n’est pas envisagé et la société a déclaré qu’il ne faisait pas partie de ses prochains développements. Dans tous les cas, ce sont les fonctions que vous pouvez trouver :

Pas de publicité : est une expérience de lecture sans publicité et à chargement rapide pour les sites d’information partenaires de la plateforme.

Résumé des principaux articles : Les abonnés peuvent voir les articles les plus partagés par leur communauté au cours des dernières 24 heures, à l’instar de ce que propose l’application Nuzzel, qui a été rachetée par Twitter.

Personnalisez votre Twitter : La modification des icônes et des thèmes, la création de dossiers pour les éléments sauvegardés et la possibilité de personnaliser la barre de navigation sont quelques-unes des caractéristiques.

Annuler les tweets : est ce qui se rapproche le plus du bouton d’édition. Il vous permet de mettre en place un mécanisme de prévisualisation et de révision des tweets avant leur envoi.

Mode de lecture du fil (Reader) : facilite la lecture des longs fils de discussion et vous permet même de modifier la taille du texte.

Twitter Blue Labs : L’accès anticipé aux fonctionnalités fait partie de la version standard de Twitter ou est converti en outils premium.

L’outil étant encore en cours de développement, il est conseillé de connaître la disponibilité des fonctions en fonction de la plateforme que vous utilisez, avant de décider de s’abonner :

Prix et disponibilité de Twitter Blue

Aux États-Unis, Twitter Blue coûte 2,99 dollars par mois. Toutefois, la valeur variera en fonction du pays dans lequel vous résidez, même si elle sera très probablement équivalente.

La valeur mensuelle en monnaie locale – lorsque l’outil arrive dans votre pays – apparaîtra lorsque vous déciderez de vous abonner. L’outil ne propose pas de plans annuels.

Depuis novembre 2021, Twitter Blue est disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Twitter n’a pas détaillé de calendrier de mise en œuvre.

Comment s’abonner à Twitter Blue

Si vous souhaitez vous abonner à Twitter Blue, vous pouvez le faire directement à partir de l’application iOS, de l’application Android ou du site web de bureau. Il suffit de suivre les étapes ci-dessous :