Qu’est-ce que WhatsApp, à quoi sert-il et pourquoi est-il si populaire ?

Lancée en 2009, WhatsApp est une application de messagerie multiplateforme gratuite qui permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo et vocaux, d’envoyer des messages texte, de partager leur statut et bien plus encore avec une simple connexion wifi. L’attrait de ce produit réside en partie dans le fait qu’il fonctionne sur différents systèmes d’exploitation – téléphones et ordinateurs – de sorte que vous pouvez poursuivre votre conversation à tout moment et en tout lieu. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, en voici une explication détaillée ce qu’est WhatsApp, à quoi ça sert et pourquoi c’est si populaire.

Vous serez intéressé par :

Appels internationaux gratuits

WhatsApp utilise la connexion cellulaire ou wifi de votre téléphone pour faciliter l’envoi de messages et d’appels vocaux à presque tout le monde sur la planète, individuellement ou en groupe. Il est particulièrement utile pour les familles et les petits groupes de travail. L’application vous permet de passer des appels et d’envoyer et recevoir des messages, des documents, des photos et des vidéos.

WhatsApp est entièrement gratuit, sans frais ni abonnement, car il utilise la connexion 5G, 4G, 3G, 2G, EDGE ou wifi de votre téléphone, plutôt que les minutes de voix ou de messagerie de votre forfait. Si vous êtes connecté via un réseau wifi, cela n’affectera pas non plus votre plan de données. Sa popularité est soutenue par sa prise en charge des appels gratuits, même si les personnes qui discutent ne se trouvent pas dans le même pays.

Chat et appels multiplateformes

WhatsApp est indépendant de la plateforme. Il n’est pas nécessaire d’utiliser la même marque de téléphone que la personne qui recevra votre appel, ni même d’avoir la même plate-forme. L’application fonctionne avec l’iPhone, les téléphones Android et les ordinateurs de bureau ou portables Mac ou Windows.

Comme n’importe quelle autre application SMS, vous pouvez entamer une conversation avec une seule personne ou un groupe et réaliser un chat vidéo avec un maximum de huit contacts. Dans sa version iOS, elle prend en charge la lecture des vidéos Instagram et Facebook directement dans l’application. Vous pouvez également partager votre position et vos statuts, partager vos contacts, définir des fonds d’écran personnalisés et des alertes de notification, télécharger l’historique des chats par courrier électronique, utiliser l’appareil photo pour prendre des photos et des vidéos depuis l’application et envoyer simultanément des messages à plusieurs contacts.

Tant que vous disposez d’un accès au réseau, vous serez toujours en ligne et vous ne manquerez aucun message. Même lorsque votre téléphone est éteint ou qu’il n’y a pas de signal, l’application les enregistre et vous envoie des notifications lorsque vous êtes de nouveau en ligne.

Comme iMessage pour iPhone, WhatsApp possède une interface simple qui affiche vos discussions dans des bulles de texte avec un horodatage et vous avertit lorsque le destinataire a vu votre message.

WhatsApp vous permet d’identifier vos contacts qui utilisent l’application afin que vous n’ayez pas à les ajouter manuellement. Vous pouvez également inviter des personnes qui n’utilisent pas WhatsApp ou vous connecter avec d’autres utilisateurs qui ne figurent pas dans votre liste de contacts. En outre, vous pouvez créer des groupes de travail, d’amis ou de famille pour communiquer avec un maximum de 256 participants.

L’application vous permet également de modifier votre arrière-plan et d’envoyer votre position GPS sur une carte interactive. Vous pouvez également envoyer les informations d’un ami à un autre utilisateur ou, dans des cas extrêmes, bloquer quelqu’un que vous ne voulez pas voir vous écrire.

L’application dispose d’une fonction de recherche qui vous permet d’effectuer une recherche par mot-clé, groupe, nom de contact ou numéro de téléphone. Vous pouvez également effectuer une recherche par mots-clés dans une conversation. WhatsApp est interopérable avec Google, ce qui vous permet d’enregistrer une copie de l’historique de vos messages dans Google Drive ou, si vous n’êtes pas sur Google, dans la mémoire de votre téléphone. Si vous perdez des messages importants, vous pouvez recharger et réinstaller l’application pour retrouver vos messages perdus.

L’application dispose d’une fonction de recherche qui vous permet d’effectuer une recherche par mot-clé, groupe, nom de contact ou numéro de téléphone. Vous pouvez également rechercher des mots-clés dans une conversation. En outre, il est possible d’écrire un ou plusieurs messages d’état, qui resteront en vigueur pendant 24 heures ou jusqu’à ce que vous les modifiiez.

WhatsApp est interopérable avec Google, vous pouvez donc enregistrer une copie de l’historique de vos messages dans Google Drive ou, à défaut, dans la mémoire de votre téléphone. Si vous perdez des messages importants, vous pouvez le télécharger à nouveau et le réinstaller pour les retrouver.

Sécurité

WhatsApp dispose d’un certain nombre de fonctions de sécurité avancées. Il dispose d’un cryptage de bout en bout, tout comme iMessage et Signal d’Apple. Tous les messages qui transitent par la plateforme sont protégés, de sorte que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent les voir. WhatsApp ne sera pas en mesure de lire vos messages, même s’il le voulait.

L’application ne stocke pas vos informations personnelles et seules les personnes que vous avez approuvées comme contacts peuvent vous envoyer des messages. Comme un nombre croissant de services Internet, tels que Google et Facebook, WhatsApp utilise l’authentification à deux facteurs, qui vous permet de saisir un deuxième code d’accès sur votre téléphone par SMS pour accéder à votre compte. Cependant, la messagerie de groupe peut entrer en conflit avec certains paramètres de confidentialité, car si vous avez bloqué une personne, vous pourrez toujours recevoir ses messages si elle fait partie du même groupe.

Portée mondiale et concurrence

WhatsApp dit servir plus de 2 milliards de personnes dans plus de 180 pays, avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs quotidiens. WhatsApp est la principale application de messagerie dans 169 pays, mais pas aux États-Unis, où Messenger est plus populaire.

Cela semble changer, car des données récentes montrent que WhatsApp est en tête de la liste actuelle des applications de messagerie mobile mondiales les plus populaires en 2021. Plus de 100 milliards de messages sont envoyés chaque jour sur WhatsApp, ce qui en fait l’application de messagerie la plus active au monde.

WhatsApp cherche généralement à atteindre le plus grand nombre de personnes dans le monde. L’application continue de dominer en Inde, en Allemagne, en Russie et au Royaume-Uni. Cependant, malgré ses statistiques impressionnantes, WhatsApp n’est pas seul sur ce marché. Les applications concurrentes sont Signal, Telegram, Facebook Messenger, Skype et même Twitter DMs.

Mises à jour pour la version mobile en 2021

Après 2018, WhatsApp n’a pas introduit beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui attirent l’attention, mais elle continue à peaufiner et à améliorer celles qui existent déjà. Plus récemment, WhatsApp a instauré de nouveaux paramètres de confidentialité qui vous donnent plus de contrôle sur la messagerie de groupe, en particulier sur les personnes qui peuvent vous ajouter à un groupe.

Les administrateurs peuvent vous envoyer une invitation privée via Paramètres > ; Compte > ; Confidentialité > ; Groupes. Trois options sont disponibles : Tout, Mes contacts et Mes contacts sauf. Mes contacts est limité aux personnes de votre carnet d’adresses, qui peuvent vous ajouter à des groupes, et Mes contacts sauf offre encore plus de contrôle sur les contacts qui peuvent voir votre statut.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs de la liste Mes contacts exceptés pour chaque statut que vous mettez à jour, ce qui vous donne plus de confidentialité et de contrôle sur les informations que vous partagez dans l’application. En outre, les fonctions d’appel en attente vous permettent désormais de choisir d’accepter un appel WhatsApp entrant pendant un autre appel.

Cependant, WhatsApp a fait sensation en janvier et en mai de cette année lorsqu’elle a mis à jour sa politique de confidentialité et ses conditions d’utilisation après avoir été rachetée par Facebook. On a supposé que cette mise à jour donnerait à Facebook le droit de lire les messages des utilisateurs, mais Niamh Sweeney, directrice de la politique publique de WhatsApp pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a confirmé qu’aucun changement n’avait été apporté aux politiques de partage des informations de l’application.

Version web

WhatsApp Web est une version de bureau de l’application mobile qui fonctionne dans les navigateurs Mac ou Windows (sauf Internet Explorer). Mais il n’offre pas tous les services disponibles dans l’application mobile. Tout ce que vous faites sur le web se synchronise et s’affiche sur l’application iPhone ou Android, de sorte que tous vos chats restent synchronisés, et la version web vous permet désormais de passer des appels vidéo. Une version commerciale permet aux entreprises d’accéder à WhatsApp pour interagir avec leurs clients.

Inconvénients

WhatsApp s’est avéré être un service utile pour une myriade d’utilisateurs, mais nous savons qu’il y a certains obstacles auxquels ils sont confrontés. L’un des rares problèmes, par exemple, est d’essayer de communiquer avec des amis et des membres de la famille qui n’ont pas WhatsApp. L’application permet uniquement aux utilisateurs disposant d’un compte de discuter avec d’autres personnes qui utilisent également le service. Cela vous oblige à convaincre les gens de rejoindre WhatsApp. Une fois cette question réglée, l’application pose très peu de problèmes.

Convaincre vos proches de vous rejoindre peut sembler une tâche difficile, surtout s’ils ont l’habitude de communiquer avec vous par le biais d’autres applications ou plateformes. Vous pouvez les séduire grâce aux nombreuses fonctionnalités de WhatsApp, telles que les « histoires » et la messagerie universelle. Malheureusement, pour l’instant, l’application ne dispose d’aucune fonction de filtrage des visages, ce qui pourrait ne pas plaire à ceux qui sont habitués à d’autres grands services de messagerie.

En outre, WhatsApp ne dispose pas d’un assistant virtuel, ce qui limite les utilisateurs à un maximum de fichiers (vous ne pourrez pas envoyer de fichiers, de photos ou de vidéos d’une taille supérieure à 100 Mo et 16 Mo respectivement). D’autre part, vous pouvez appeler d’autres utilisateurs gratuitement, mais cela consomme rapidement des données. Si vous n’êtes pas connecté au wifi, vous risquez d’accumuler très rapidement des frais de données. Et enfin, WhatsApp ne peut pas appeler le 911 ou tout autre service d’urgence. Vous aurez besoin d’un vrai forfait téléphonique en dehors de cette application.