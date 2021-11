Qu’est-ce que Wi-Fi Direct et comment l’utiliser ?

Il existe une connexion sans fil utilisée par toutes sortes de personnes et d’appareils, mais dont personne ne parle : il s’agit de Wi-Fi Direct, qui permet d’établir des connexions sans fil poste à poste depuis plus de 10 ans. Qu’est-ce que Wi-Fi Direct ? Que fait-il ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Wi-Fi Direct ?

Bien que vous l’utilisiez probablement au quotidien, vous ne savez probablement pas ce qu’est Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct est une connexion de pair à pair (P2P) qui permet de communiquer d’un appareil à un autre, sans avoir recours à un réseau centralisé. La norme a été développée et intégrée dans les appareils au début des années 2000.

Un appareil fait office de point d’accès et l’autre s’y connecte à l’aide des protocoles de sécurité WPS (Wi-Fi Protected Setup) et WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access).

Vous pensez probablement que ça ressemble à du Bluetooth. Si les technologies semblent similaires à première vue, il existe des différences importantes. L’une des plus importantes est que Wi-Fi Direct est capable de traiter davantage d’informations à des vitesses jusqu’à 10 fois supérieures à celles de Bluetooth, lorsque les conditions sont optimales.

Cela fait de Wi-Fi Direct une excellente alternative lorsque vous devez transmettre beaucoup de données, comme une image ou une vidéo haute résolution, ou lorsqu’un réseau wifi est en panne.

L’un des plus grands avantages de Wi-Fi Direct est sa polyvalence lorsque vous ne disposez pas d’un réseau wifi pour servir d’intermédiaire. Plusieurs appareils peuvent se connecter et partager des fichiers volumineux, sans les problèmes de sécurité (et le processus fastidieux) liés à la connexion préalable à un réseau central.

Vous remarquerez souvent qu’un appareil offre Wi-Fi Direct car lorsque vous effectuez une recherche de réseau, un réseau sans fil propre apparaît, commençant généralement par « Direct » suivi du nom ou du numéro du produit.

Appareils prenant en charge Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est disponible pour les consommateurs depuis près de dix ans, grâce à la mise à jour de 2011 de la Digital Living Network Alliance (DLNA), qui a inclus des normes pour cette fonctionnalité.

Aujourd’hui, le monde regorge d’appareils compatibles, dont certains qui pourraient vous surprendre. Les appareils Android prennent en charge Wi-Fi Direct depuis Android 2.3, tandis que les appareils Apple le font depuis iOS 7 (bien qu’Apple commercialise la fonction sous les noms de « AirDrop » et « Airplay »).

Il existe également une multitude d’appareils de divertissement qui utilisent Wi-Fi Direct pour diffuser du contenu depuis un appareil mobile. Roku l’utilise, et de nombreux téléviseurs intelligents proposent également des connexions Wi-Fi Direct.

Ensuite, il y a tous les périphériques qui offrent des connexions sans fil, qui peuvent utiliser Wi-Fi Direct au lieu de Bluetooth, comme les écouteurs sans fil avec un son haute-fidélité, les imprimantes sans fil et même les périphériques comme les claviers.

La façon dont les connexions Wi-Fi Direct sont créées peut varier en fonction des appareils. Certains peuvent vous demander de scanner un code QR. Certains vous demanderont de saisir un code PIN numérique.

D’autres appareils vous demandent d’appuyer sur un bouton pour établir une connexion. Au fil du temps, la sécurité devenant plus importante, de plus en plus de dispositifs utilisent une combinaison de ces méthodes et peu se connectent simplement automatiquement.

Quelles sont les utilisations de Wi-Fi Direct

L’une des utilisations les plus pratiques de Wi-Fi Direct est l’impression sans fil.

Actuellement, les utilisations les plus courantes de Wi-Fi Direct sont les suivantes :

Partage rapide de fichiers : Wi-Fi Direct est un excellent moyen de partager rapidement des fichiers volumineux avec un ami ou votre ordinateur lorsque vous ne pouvez pas établir de connexions filaires.

Impression sans fil : Wi-Fi Direct peut gérer une grande quantité de données sans fil, ce qui le rend idéal pour les travaux d’impression sans fil importants.

Screencasting et partage d’écranQu’il s’agisse de jouer sur un grand écran ou de partager des photos de famille sur votre téléviseur ou sur un portrait numérique, Wi-Fi Direct est très utile lorsque vous devez partager votre écran sur un autre appareil.

Jeux de groupe : Si vous avez tous le même jeu sur vos téléphones, vous pouvez vous connecter avec Wi-Fi Direct et jouer ensemble, même si vous n’avez pas accès au Wi-Fi.

Quick Sync : Certains appareils utilisent également Wi-Fi Direct pour synchroniser les informations et mettre à jour vos fichiers multimédias. Cela peut rendre le processus plus rapide, surtout si vous avez beaucoup de nouveaux fichiers à ajouter, comme la mise à jour de vos listes de lecture de musique, par exemple.

Wi-Fi Direct et l’Internet des objets (IoT)

D’après ce que nous avons expliqué jusqu’à présent, vous pourriez penser que Wi-Fi Direct ressemble à une technologie adaptée à l’Internet des objets (IoT). Il a été question d’utiliser Wi-Fi Direct pour les appareils domestiques intelligents, surtout vers 2010, alors que la connectivité IoT évoluait rapidement. Aujourd’hui, le Wi-Fi Direct est rarement utilisé dans l’IdO.

Wi-Fi direct concerne les connexions entre deux appareils qui ne font pas partie d’un réseau sans fil, mais qui existent dans un espace séparé qui leur est propre. Cependant, l’IdO a été dominé par les réseaux wifi, les technologies de connexion plus anciennes, telles que Zigbee et Wi-Fi Direct, étant rapidement dépassées.

Cela s’est produit parce que les appareils intelligents d’aujourd’hui doivent être fortement interconnectés entre eux pour permettre des scénarios plus complexes et être plus facilement accessibles à distance et par des personnes qui ne sont peut-être pas chez elles. Wi-Fi Direct ne pouvait pas suivre.

Il y a une autre raison pour laquelle Wi-Fi Direct n’est pas adapté aux appareils intelligents : il présente certains problèmes de sécurité, qui se manifestent lorsque les connexions automatiques sont activées. Nous devrions parler un peu de cela.

Wi-Fi Direct et sécurité

Comme tout réseau, avec Wi-Fi Direct, vous devez également prendre soin de votre sécurité.

Wi-Fi Direct présente peu d’avantages en matière de sécurité par rapport aux autres options, mais les risques de sécurité sont minimes. Il peut être vulnérable lorsque vous utilisez simultanément un appareil connecté à un autre réseau. Si vous utilisez une connexion Wi-Fi Direct sur un appareil alors qu’il est connecté à un autre réseau, les pirates peuvent prendre le contrôle d’une liaison, et cela leur est plus facile si des protocoles plus anciens comme le WPS sont impliqués. Vous devez confirmer que votre connexion directe est sécurisée. N’importe qui peut obtenir vos informations lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct.

Découvrez comment la sécurité de votre appareil fonctionne avec Direct et voyez comment vous pouvez le rendre plus sûr. Il existe deux types de connexion Wi-Fi Direct : temporaire et permanente. Une connexion persistante vous permet de stocker des informations sur votre appareil, afin qu’il se connecte automatiquement. Bien que pratique, elle présente un risque de sécurité important. Les connexions temporaires ne se connectent pas automatiquement et sont plus sûres. Vous pouvez également utiliser des épingles temporaires.

Utilisez des connexions Wi-Fi Direct plus récentes, dotées de plus de fonctions de sécurité, et ne les utilisez jamais en public. Les pirates informatiques sont toujours à la recherche de moyens pour voler des informations. Un récent bug dans les appareils Linux permet aux pirates d’accéder aux appareils mobiles sur Wi-Fi Direct si leurs capacités wifi sont activées.