Qui est Matthew Tyler Vorce, le petit ami présumé de Billie Eilish ?

Au cas où vous l’auriez manqué, Billie Eilish semble être dans une relation à part entière. En octobre 2021, des photos ont été prises de la lauréate des Grammy Awards en compagnie de Matthew Tyler Vorce à Santa Barbara, et depuis, les deux hommes sont « inséparables ». C’est du moins ce qu’a déclaré un fêtard à l’AFP. Tribune Occitanie après avoir vu Billie et Matthew au 26ème anniversaire costumé de Doja Cat à Los Angeles.

La source a déclaré au journal que Billie et Matthew « sont restés proches l’un de l’autre toute la soirée et ne se sont jamais quittés », tout en mentionnant également que la paire « était inséparable, partageant des baisers. » Voici une photo de l’événement pour que vous puissiez vous faire une idée des vibrations :

GIO/Roger /BACKGRID

Si leur dernière apparition publique remonte à octobre, Billie et Matthew ont été vus ensemble en avril, lorsqu’ils ont été photographiés en train de promener Shark, le pitbull de Billie, et de prendre un café. Donc oui, ils sont ensemble depuis un moment maintenant. Voici ce que nous savons sur Matthew (et pour info, Billie elle-même n’a pas confirmé le statut de leur relation).

Il est acteur et animateur de podcasts.

Selon IMDb, Matthew est apparu dans le téléfilm Maman, je peux dormir avec le danger ? et plus récemment dans un court métrage intitulé La malédiction de Frank Sinatra. Oh, et il est aussi l’un des créateurs du podcast d’horreur d’iHeartMedia À la recherche de Putty Man.

Son Insta est à nouveau entièrement public

Quand la nouvelle de sa relation avec Billie est tombée, Matthew a mis son Insta en mode privé. Mais vous pouviez toujours voir sa bio, qui dit, « Acteur. Écrivain. Dégénéré. Los Angeles. »

Instagram

Mais maintenant, l’Instagram de Matthew est de nouveau opérationnel.

Instagram

Il était peut-être ( ?) dans le Doc de Billie

Il y a des spéculations sur le fait que Matthew ait fait une apparition hors-caméra dans Billie Eilish : The World’s a Little Blurry. Dans la scène en question, Billie reçoit un appel après avoir balayé les Grammys 2020 et dit à la caméra que c’est son « premier amour ». On ne sait pas si c’est Matthew (et il n’y a aucune preuve que c’est lui), mais si c’est le cas, ils se connaissent depuis longtemps.

Ce contenu est importé de YouTube. Il se peut que vous puissiez trouver le même contenu dans un autre format, ou que vous puissiez trouver plus d’informations, sur leur site web.

Ses commentaires racistes et homophobes ont refait surface et il a présenté des excuses publiques

Au cours de l’été Les gens a rapporté que Matthew a écrit des messages homophobes et racistes sur les médias sociaux, qui ont refait surface sur Twitter. Il s’est excusé sur Instagram Stories :

« Je veux m’excuser pour les choses que j’ai écrites sur les médias sociaux dans le passé. Le langage que j’ai utilisé était blessant et irresponsable et je comprends à quel point ces mots sont offensants », a-t-il déclaré. « Qu’il s’agisse d’un texte, d’une citation ou que je sois simplement stupide, cela n’a pas d’importance. J’ai honte et je suis profondément désolé de les avoir utilisés, quel que soit le contexte. Ce n’est pas la façon dont j’ai été élevé et ce n’est pas ce que je représente. Je n’aurais pas dû utiliser ce langage en premier lieu et je ne l’utiliserai plus jamais. Je suis vraiment désolé pour le mal que j’ai causé. J’assume l’entière responsabilité et je continue à me tenir responsable de mes actions. »

Lui et Billie gardent leur relation privée

Alors que Billie ne s’est pas exprimée sur sa relation avec Matthew, elle a expliqué pourquoi elle garde ses relations privées lors d’une interview avec Capital Breakfast avec Roman Kemp. « Je veux définitivement garder [relationships] privée. J’ai eu des relations et je les ai gardées privées, et même celles que j’ai eues ; avec le peu que j’ai laissé voir au monde, je regrette. Je pense aux gens qui ont rendu leurs relations publiques, et puis ils se séparent, et c’est comme « Et si ça se passait mal ? ».

Mehera Bonner

Mehera Bonner est une journaliste qui s’intéresse aux célébrités et aux membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leur adresse électronique. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce contenu et d’autres contenus similaires sur piano.io.