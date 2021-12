Qui est Spider-Man 2099 dans « Spider-Man : Across The Spider-Verse » ?

La présentation de Spider-Man : à travers le Spider-Verse (Première partie) a apporté avec elle plusieurs surprises. Tout d’abord, les premières images d’une suite tant attendue. Après le succès de Spider-Man : un nouvel univers et la scène de post-crédits de cette production, ce n’était qu’une question de temps avant que nous ayons des nouvelles de sa continuité. Ce dernier clip et les développements actuels ont beaucoup à voir avec la référence à Spider-Man 2099.ce qui a été suggéré dans cette scène.

La bande-annonce de Spider-Man : à travers le Spider-Verse est arrivé le 4 décembre, quelques jours seulement avant que Spider-Man : No Way Home fait ses débuts dans les salles de cinéma et avec de multiples rumeurs et informations concrètes sur cet univers. À ce jour, il s’agit de la franchise phare de Sony, et l’entreprise réagit en s’attaquant à divers projets. Dans ce sens, tout ce qui est lié à Spider-Man : un nouvel univers suscite l’intérêt parce qu’il est la suite d’un film primé aux Oscars.

Mais cet aperçu sur Spider-Man : à travers le Spider-Verse c’est un peu plus. Il convient de noter que Spider-Man : un nouvel univers a été la première grande production dans laquelle le manteau de Spider-Man a été abordé d’un point de vue inclusif, par opposition au stéréotype plus classique de Peter Parker. Miles Morales, à sa manière, est devenu une sorte de symbole dans ce sens. Son histoire, dans ce nouveau récit, continuera à se dérouler mais trouvera en Spider-Man 2099 quelqu’un qui pourra lui opposer une certaine résistance.

La bande-annonce de Spider-Man : à travers le Spider-Verse

Sony a dévoilé une bande-annonce fidèle à l’esthétique, au ton et au sens de la narration développés dans Spider-Man : un nouvel universSpider-Man : un nouvel univers : de la palette de couleurs au ton de l’histoire, en approfondissant encore les possibilités de pouvoir faire des allers-retours entre les univers de Spider-Man.

Spider-Man : un nouvel univers a été publié en 2018. Plus tard, a remporté le prix du meilleur film d’animation aux Golden Globe Awards, aux Film Critics’ Choice Awards, aux BAFTA Awards et aux Oscar. Les critiques et le public ont adopté une histoire qui conserve une partie de la narration naturelle de Spider-Man tout en la rafraîchissant en proposant des approches diverses et des clins d’œil liés à des questions d’actualité, comme l’inclusion raciale, entre autres aspects pouvant être interprétés.

Spider-Man 2099 : qui est-il ?

La bande-annonce de Spider-Man : à travers le Spider-Verse a offert plus d’images de Spider-Man 2099, également connu sous le nom de Miguel O’Hara. Ce personnage est apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man Vol 1publié en août 1992. Lorsqu’il endosse le manteau de Spider-Man, Miguel est déjà un scientifique mexicain travaillant pour la société Alchemax. C’est dans cette entreprise qu’il acquiert des capacités spéciales, après avoir été impliqué dans un projet visant à créer des personnes génétiquement améliorées.

Quelle est la particularité de votre histoire ? Ce projet a été inspiré pour lui donner des capacités similaires à celles de Spider-Man. Miguel O’Hara vient les voir après un accident.. Bien avant cette époque, Miguel est né d’une liaison extraconjugale entre Conchata O’Hara et Tyler Stone. Dès le début, en plus des tensions familiales, Miguel a montré des capacités cognitives et un QI supérieur à la moyenne. C’est l’une des raisons pour lesquelles il finit par entrer dans une école pour surdoués.

C’est là qu’il commence à développer ses compétences et, dans le cadre de la bande dessinée, il aborde également divers thèmes qui peuvent être compris dans une perspective inclusive par rapport aux diverses communautés. Miguel est sorti de cette école spéciale en tant qu’expert en génie génétique. Il a ensuite pu rejoindre Alchemax. Il a gravi les échelons de l’entreprise avec aisance jusqu’à l’accident qui a changé sa vie.

Jusqu’à présent, son histoire est assez traditionnelle. Que se passe-t-il ? L’histoire, développée par Peter David et conçue par Rick Leonardo, se déroule dans les années 1990, dans un univers où les super-héros ne jouent pas un rôle actif et où l’Amérique est dirigée par des entreprises. Il s’agit d’une dystopie dans laquelle des personnalités du crime organisé comme Kingpin finissent par diriger des entreprises comme celle pour laquelle travaille Miguel O’Hara, Alchemex.

Comme suggéré par Spider-Man : à travers le Spider-Verse Miles Morales va voyager dans la ligne temporelle de Miguel O’Hara et les deux vont entrer en conflit. Il reste à voir si cela se poursuit tout au long de la production ou s’il ne s’agit que d’une altercation initiale qui devrait plus tard se transformer en une nouvelle amitié ou alliance pour affronter un méchant notable.