Rechercher une atmosphère agréable et parfumée dans votre maison n’a jamais été aussi simple ! Avec quelques ingrédients de base, vous pouvez créer votre propre diffuseur de parfum maison longue durée en seulement 2 minutes. Un moyen facile et naturel de maintenir une odeur fraîche dans votre maison, tout en évitant les produits chimiques souvent présents dans les désodorisants commerciaux.

Les ingrédients nécessaires

Pour réaliser ce projet DIY (Do It Yourself), voici les éléments dont vous aurez besoin :

Un récipient en verre avec un petit goulot

Des bâtonnets de rotin ou des brochettes en bambou

Huile essentielle de votre choix

Alcool à friction (optionnel)

Eau distillée

La préparation du diffuseur de parfum maison

Première étape : Préparation du récipientChoisissez un joli récipient en verre avec un petit goulot. Le goulot doit être suffisamment petit pour permettre aux bâtonnets d’être bien serrés et tenir debout.Deuxième étape : Préparation du mélange parfuméEnsuite, faites votre mélange dans le récipient. Pour cela, remplissez le récipient à moitié avec de l’eau distillée. Ajoutez ensuite l’huile essentielle de votre choix. Le nombre de gouttes dépendra de la taille du récipient et de l’intensité du parfum que vous souhaitez obtenir. En général, pour un petit vase, une dizaine de gouttes suffiront.Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un peu d’alcool à friction (environ 1/4 du mélange) pour aider l’huile essentielle à se diffuser plus facilement.Troisième étape : Insertion des bâtonnetsEnfin, insérez les bâtonnets dans le récipient. Ils vont absorber le mélange parfumé et le diffuser dans l’air. Pour commencer, utilisez 5 à 6 bâtonnets. Si vous souhaitez un parfum plus fort, ajoutez-en davantage.

Le renouvellement du parfum

Pour maintenir un parfum constant dans votre maison, il suffit de retourner les bâtonnets toutes les semaines. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d’huile essentielle lorsque vous trouvez que le parfum s’estompe.

Les avantages de votre diffuseur maison

En plus d’être économique et écologique, ce diffuseur offre plusieurs autres avantages :

La simplicité : Rien de plus simple que de réaliser ce diffuseur ! Il ne requiert aucune compétence particulière et peut être réalisé en seulement 2 minutes.

Rien de plus simple que de réaliser ce diffuseur ! Il ne requiert aucune compétence particulière et peut être réalisé en seulement 2 minutes. La personnalisation : Vous pouvez choisir l’huile essentielle qui vous plaît le plus et ajuster l’intensité du parfum à votre goût.

Vous pouvez choisir l’huile essentielle qui vous plaît le plus et ajuster l’intensité du parfum à votre goût. La longévité : Ce diffuseur a une durée de vie très longue. En effet, tant que vous continuez à retourner les bâtonnets et à ajouter de l’huile essentielle, le parfum perdure.

En résumé, réaliser un diffuseur de parfum maison longue durée est non seulement facile et rapide, mais aussi très bénéfique pour votre santé et celle de votre environnement. Alors n’hésitez plus, lancez-vous dans la réalisation de ce DIY !