Recette familiale, économique et facile : 3 gâteaux au lait maison

Découvrez trois recettes de gâteaux au lait maison, simples, économiques et parfaites pour régaler toute la famille. Des préparations faciles à réaliser qui vous permettront de partager un moment de convivialité en cuisine.

Le flan au lait

Le premier des trois gâteaux que nous vous proposons est le flan au lait. Ce dessert crémeux et réconfortant a le goût nostalgique des desserts d’antan. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

1 litre de lait

6 œufs

120 grammes de sucre

1 sachet de sucre vanillé

Caramel liquide pour le moule

Pour préparer ce délice, commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Pendant ce temps, fouettez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé dans un saladier. Incorporez ensuite progressivement le lait tout en continuant à fouetter. Versez du caramel liquide dans un moule avant d’y ajouter votre préparation. Enfournez pendant 45 minutes environ, jusqu’à ce que le flan soit bien doré. Laissez refroidir avant de démouler.

Gâteau au lait et aux amandes

En deuxième position, nous avons choisi de vous présenter le gâteau au lait et aux amandes. Ce gâteau est à la fois moelleux et croustillant grâce à l’ajout d’amandes effilées. Les ingrédients nécessaires pour cette recette sont :

200 grammes de farine

200 grammes de sucre

1 litre de lait

3 œufs

100 grammes d’amandes effilées

1 sachet de levure chimique

Pour réaliser ce gâteau, commencez par battre les œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez ensuite la farine et la levure, puis petit à petit le lait tout en continuant de mélanger. Versez cette préparation dans un moule beurré et saupoudrez d’amandes effilées. Enfournez pendant 40 minutes dans un four préchauffé à 180°C.

Torta di latte (gâteau italien au lait)

Nous terminons notre sélection avec un dessert tout droit venu d’Italie : la torta di latte. Ce gâteau aérien est parfait pour un goûter léger ou pour accompagner une tasse de thé. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

500 ml de lait

150 grammes de sucre

100 grammes de farine

3 œufs

Zeste d’un citron non traité

1 sachet de levure chimique

La préparation de ce gâteau est très simple : battez les œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange mousseux, puis ajoutez la farine, le zeste de citron et la levure. Incorporez ensuite progressivement le lait tout en continuant à battre. Versez la préparation dans un moule beurré et enfournez pendant 40 minutes dans un four préchauffé à 180°C.

Que ce soit pour un goûter en famille ou pour terminer un repas sur une note sucrée, ces trois recettes de gâteaux au lait maison sont idéales. Simples à réaliser, économiques et surtout délicieuses, elles sauront séduire les petits comme les grands.