Red Notice est déjà le film le plus regardé de l’histoire de Netflix.

Quand il s’agit de jouer, Netflix est généralement le meilleur. Le site streaming a une impulsion particulière ou une stratégie de positionnement du contenu. Certains contenus apparemment peu attrayants et ne bénéficiant pas d’une trop grande publicité explosent soudainement, tels que Gambit de la Reine. D’autre part, des productions telles que Alerte rouge (Red Notice) qui ont eu beaucoup de carburant pour atteindre les différentes parties du monde, ont également donné des résultats positifs. Les dernières nouvelles concernant le service de contenu concernent ce dernier film.

Alerte rouge avec Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot.. Chacun de ces acteurs, à sa manière, touche un public différent et est une machine à gagner de l’argent, suite à des réputations et des placements durement acquis dans des films comme Deadpool (Tim Miller), des séries telles que Ballers (Stephen Levinson, 2015) ou des franchises telles que Fast and Furious et des productions telles que Wonder Woman (Patty Jenkins, 2017).

Les réunir, ainsi que toute la production connexe, a nécessité un investissement remarquable de la part de Netflix : jusqu’à présent, il s’agit de leur film le plus cher, avec un budget d’environ 200 millions de dollars. Cependant, à en juger par la réceptivité du public, le jeu en valait bien la chandelle.

Les chiffres records de Alerte rouge (Red Notice) sur Netflix

Selon les informations compilées par CNN citant Netflix, Alerte Rouge a produit 328,8 millions d’heures de visionnage. Cela en fait le film le plus vu de l’histoire de la plateforme. En deuxième position maintenant Blindly (Bird Box) avec Sandra Bullock qui a atteint 282 millions d’heures de visionnage en 2018. Qu’est-ce qui est si curieux ici ? Alerte rouge (Red Notice) a moins d’un mois sur la plateforme, puisqu’il est sorti le 12 novembre.

Pour mettre en valeur cette silhouette, CNN fournit une autre statistique clé : au moins 50 % des abonnés mondiaux de la plateforme ont déjà visionné Alerte rouge (Red Notice). Le film est actuellement dans le TOP 10 de la plateforme dans au moins 94 pays. Un succès commercial du début à la fin. Ce n’est peut-être pas la dernière bonne nouvelle de Netflix pour la fin de l’année, puisque le service va sortir un film sur le thème de l’éducation. The Witcher au cours de ce mois.