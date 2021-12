Rencontrez le véritable instructeur Peloton de « Et juste comme ça ».

Avertissement : Cet article contient des spoilers majeurs.

La reprise de la série limitée « Sex and the City » « Et juste comme ça… » a choqué les fans dans son premier épisode avec la mort d’un personnage principal.

L’amour de Carrie Bradshaw, John James Preston, alias Mr. Big (joué par Chris Noth), est mort d’une crise cardiaque après avoir fait du vélo Peloton. Pendant ce trajet fatidique, il était coaché par une monitrice de vélo nommée Allegra.

Et oui, Allegra est une vraie personne. Le personnage est incarné par Jess King, entraîneur de Peloton.

King, 36 ans, enseigne des cours de vélo et de course à pied pour la société de fitness.

Selon sa biographie Peloton, « Jess est une instructrice charismatique dotée d’une énergie débordante et d’une passion pour le mouvement. Avec une formation en danse, performance et fitness, Jess a grandi dans le Sud et a déménagé à New York pour s’engager dans une carrière dans le bien-être. »

La professeure de fitness et actrice Jess King a participé à l’émission de compétition « So You Think You Can Dance » en 2008. Avec l’aimable autorisation de @jesskingnyc

Le gourou du fitness a travaillé comme danseur professionnel et a participé à la saison 4 de la série de conception de danse « So You Think You Can Dance » avant de devenir entraîneur, et a également joué dans une représentation du « Cirque du Soleil » à Las Vegas.

King s’est rendu sur les médias sociaux jeudi pour remercier ses fans de l’amour qu’elle a reçu en participant à l’émission. « Merci pour tous les messages », a-t-elle écrit sur Instagram. « Allez regarder @justlikethatmax sur @hbomax ! »

M. Big de « Sex in the City » s’exerce sur un vélo Peloton avant de subir une crise cardiaque. HBO

La native de Myrtle Beach est la fille de la culturiste Ximena Bernales. Ce n’est donc pas un secret que le bien-être est dans le sang de King.

Dans une récente interview accordée au Path, la Caroline du Sud a déclaré : « Ma mère était une culturiste de compétition, propriétaire de studios de fitness de boutiques d’entraînement personnel et elle m’a éduqué et exposé à tout ce qui concerne le fitness et le bien-être. »

« Ce qui m’a attiré chez Peloton, c’est l’impact que j’aurais désormais sur la vie des gens », a déclaré M. King. Avec l’aimable autorisation de @jesskingnyc

Elle a également rappelé qu’elle avait tenté de percer en tant qu’interprète à Broadway en 2014 et qu’elle avait du mal à obtenir un casting. C’est alors qu’un producteur lui a suggéré de rencontrer Peloton, qui recherchait des instructeurs à l’aise devant la caméra.

« Ils voulaient aussi que j’auditionne pour être instructeur à Peloton, mais je leur ai dit non, que je pouvais prendre le poste et que je serais formidable à ce poste. Je suis peut-être la seule instructrice de tous les temps à n’avoir jamais eu à passer d’audition pour Peloton », explique-t-elle, « Je me suis sentie en confiance en tant qu’autorité sur le corps et dans mes capacités à me produire et à communiquer avec un public. »

Lorsque Peloton a demandé à Jess King de passer une audition pour devenir monitrice de spinning, l’entraîneur devenu animateur a refusé, a-t-elle déclaré au Path. Avec l’aimable autorisation de @jesskingnyc

Elle poursuit : « Ce qui m’a attiré chez Peloton, c’est l’impact que j’aurais désormais sur la vie des gens. En tant que danseur, vous cherchez à susciter l’émotion de votre public par l’expression physique. »

Dans une autre interview publiée en septembre, Mme King a confié au magazine Self qu’elle était « initialement très réticente à l’idée d’abandonner ma carrière de danseuse ». Je n’étais même jamais monté sur un vélo d’appartement auparavant. »

Et le fait d’être une fière Latina ne nuit pas non plus à sa carrière.

Elle a déclaré : « Être Latina fait intrinsèquement partie de ce que je suis, et chez Peloton, nous sommes encouragés à nous présenter au travail de manière authentique et complète, et je prends cela très au sérieux. »