Ricky Martin a 50 ans aujourd’hui, mais voici à quoi il ressemblait à 12 ans, lorsqu’il est monté sur scène pour la première fois.

Le chanteur portoricain Ricky Martin fête son 50e anniversaire aujourd’hui, à la veille de Noël, et il est plus beau que jamais. Il ne fait aucun doute que les années sont plus que bonnes pour l’artiste latin. En plus d’avoir une carrière consolidée, le blond a une famille qu’il apprécie car ils sont très proches.

En 2008 et quand il était encore célibataire Ricky Martin donne naissance à ses deux premiers fils jumeaux, Matteo et Valentino Martin. Il a ensuite rencontré le peintre suédois Jwan Josef et se sont mariés en secret, puis leurs deux autres enfants, Lucia Martin-Yosef, 3 ans, et Renn Martin-Yosef, 2 ans, sont arrivés.



La famille de Ricky Martin. Source instagram @ricky_martin

De nos jours, Ricky Martin vit un grand moment personnel avec sa famille unie, mais il vit aussi beaucoup d’émotions à chaque fois qu’il monte sur scène au milieu de sa tournée internationale, qui ne cesse d’ajouter des dates. Après la pandémie de coronavirus, les fans éclatent chaque fois qu’ils le voient en action.

Ricky Martin en tournée. Source instagram @ricky_martin

Ricky Martin Ricky Martin est en contact avec son public par le biais des réseaux sociaux, où il compte déjà plus de 16 millions de followers du monde entier. Aujourd’hui, à l’occasion de son anniversaire, il a partagé une photo de l’époque où, âgé de 12 ans, il montait pour la première fois sur scène avec sa musique.

Ricky Martin à 12 ans. Source instagram @ricky_martin

Ces jours-ci, Ricky Martin est un militant de la campagne de vaccination contre le Covid-19 et a également envoyé un message de fin d’année émouvant à ses fans en ligne dans lequel il a déclaré : « Terminer l’année de travail comme ça, ufff je ne peux pas me plaindre. Ouverture de nouveaux cycles. Reconnaissants. Maintenant, pour passer du temps avec la famille. Joyeuses fêtes à tous. Je vous lis toujours.«