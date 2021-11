Savez-vous combien de données Netflix consomme pour pouvoir surveiller votre utilisation ?

Avec tant de films, de séries et de comédies à apprécier sur la plateforme de streaming la plus populaire au monde, ce ne serait pas une mauvaise idée de suivre la quantité de données que vous dépensez pour vos divertissements. Avez-vous besoin de limiter votre bande passante ou les gigaoctets que vous utilisez ? Alors vous serez intéressé de savoir la quantité de données consommées par Netflix. Voici les chiffres importants que vous devez connaître.

Combien de données exactement Netflix consomme-t-il ?

Voici un aperçu de la quantité de données consommées par Netflix pour vous offrir vos séries préférées ou certains de leurs meilleurs films.

SD : Jusqu’à 1 Go par heure de vidéo

Full HD : Jusqu’à 3 Go par heure de vidéo

4K Ultra HD : Jusqu’à 7 Go par heure de vidéo

Netflix affirme qu’il s’agit de chiffres maximums. En réalité, le contenu que vous regardez peut nécessiter moins de données. Tout dépend de la longueur du matériel que vous lisez, de la fréquence d’images et de la profondeur des couleurs.

Une chose doit être claire : même si vous téléchargez le programme, vous ne ferez pas d’économies sur la consommation de données. En effet, vous avez besoin d’environ la même quantité de bande passante pour récupérer toutes les ressources nécessaires à l’enregistrement de la vidéo sur votre appareil, plus l’espace de stockage nécessaire.

Comment limiter l’utilisation des données sur Netflix ?

Si vous avez un plan de données strict, vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser 7 Go par heure pour une vidéo 4K Ultra HD. En outre, il est peu probable que vous ayez besoin d’une résolution aussi élevée sur les petits appareils. Netflix en est conscient, c’est pourquoi il a intégré à ses applications Android et iOS des fonctionnalités qui limitent la quantité de données qu’elles utilisent.

Il est frustrant de constater que Netflix ne vous permet pas de définir le volume de données que vous pouvez utiliser. Au lieu de cela, il vous présente quatre options de base : Automatique, Données maximales, Économiser les données et Wi-Fi uniquement. Ils sont tous explicites, mais voici tout de même un aperçu de chacun d’entre eux :

Automatique: Ce mode équilibre l’utilisation économe des données avec une bonne qualité vidéo pour utiliser environ quatre heures de vidéo par Go, bien que les résultats puissent varier.

Données maximales : ce mode envoie la plus haute qualité possible du contenu que vous regardez sur votre appareil, ce qui, dans la plupart des cas, devrait être du 4K Ultra HD.

Sauvegarder les données : comme son nom l’indique, ce mode réduit la qualité afin de limiter l’utilisation des données au strict minimum. Il offre environ six heures de vidéo par Go.

Wi-Fi uniquementIci, vous ne pouvez visualiser le contenu de votre appareil que lorsque vous êtes connecté à un réseau wifi. L’avantage est que vous pourrez visualiser le contenu téléchargé même lorsque le wifi est désactivé.

Comment ajuster l’utilisation des données mobiles

Outre les paramètres mobiles permettant de gérer le flux de données, Netflix vous permet également de choisir différents paramètres de lecture pour contrôler directement la résolution. Plus la résolution est faible, plus la consommation de données est faible. Il s’agit donc d’un moyen efficace de réduire la consommation (de plus, une résolution élevée n’a pas d’incidence sur la taille des écrans mobiles).

Ouvrez le Netflix.

Sélectionnez l’icône pour Menu qui se trouve dans le coin supérieur gauche ou supérieur droit, selon l’appareil que vous utilisez.

Appuyez sur Utilisation des données cellulaires.

Sélectionnez Auto, Max Data, Data Saver ou Wi-Fi Only..

Les comptes Netflix partagés peuvent impliquer des amis ou des membres de la famille qui utilisent le service sur plusieurs appareils, et il y a presque toujours au moins une personne qui utilise plus de données que les autres. Pour cette raison, Netflix offre aux utilisateurs la possibilité de limiter l’utilisation des données pour chaque utilisateur. Vous pouvez même fixer une limite au nombre d’heures d’utilisation. Si tout le monde a la même limite de données, vous pouvez réduire les disputes potentielles sur qui peut regarder quoi et quand vous pouvez utiliser le service. De plus, cela améliorera la fonctionnalité générale du service pour tous les utilisateurs du plan.

Voici un aperçu des différentes options d’utilisation des données :

Automatique : s’ajuste automatiquement pour fournir la meilleure qualité possible, en fonction de la vitesse de votre connexion Internet.

Sous: permet 0,3 Go par heure et par appareil.

Moyen: permet 0,7 Go par heure et par appareil avec une résolution SD.

Haut : permet jusqu’à 3 Go par heure et par appareil pour la HD ; 7 Go par heure et par appareil pour le 4K Ultra HD.

Pour mettre en place une configuration d’utilisation spécifique à un profil, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Allez sur Netflix.com sur un ordinateur et connectez-vous.

Sélectionnez le profil pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres d’utilisation des données.

Choisissez Compte.

Sur Mon profil, jouer Paramètres de lecture.

Choisissez le option de consommation de données préféré.

Streaming avec un hotspot mobile

Un hotspot mobile transforme votre connexion de données sur un appareil mobile en une connexion wifi que d’autres appareils peuvent utiliser, comme un mini routeur. Les connexions wifi étant souvent associées à des économies sur les forfaits de données, les personnes disposant d’un hotspot peuvent se demander si regarder Netflix via la connexion sans fil du hotspot permet d’économiser des données.

La réponse est : non.

Un hotspot nécessite l’utilisation des données du plan de votre fournisseur de services pour fonctionner. La conversion des données utilisées par votre téléphone en un signal wifi est en fait moins efficace que l’utilisation directe de votre plan de données. Cette méthode consomme donc plus de données que de regarder Netflix. La seule exception serait un plan de données particulier qui réserve des données supplémentaires uniquement pour les hotspots, mais les plans structurés de ce type ne sont pas courants.

Comment pouvez-vous réduire votre consommation globale de données ?

Si Netflix est une priorité pour vous et que vous ne voulez pas lutter, l’autre option consiste à réduire la consommation de données de votre téléphone par d’autres moyens pour compenser votre consommation de Netflix. L’essentiel est de désactiver les applications et l’utilisation des données en arrière-plan et d’activer les modes qui privilégient toujours le wifi lorsqu’il est disponible. Vous pouvez également désactiver vos applications de cartographie en les empêchant d’être en ligne, car elles peuvent consommer beaucoup de données lorsque vous êtes en déplacement pendant la journée.

Si vous passez beaucoup de temps à naviguer sur l’internet sur votre appareil mobile, activez les fonctions de compression ou d’économie de données sur votre navigateur afin que les pages web que vous chargez ne consomment pas non plus beaucoup de données. Enfin, si vous disposez de beaucoup d’espace de stockage, vous pouvez toujours attendre d’être connecté à votre wifi pour télécharger des émissions Netflix à regarder lorsque vous n’êtes pas connecté, bien que cela prenne beaucoup de temps et plus d’espace sur votre téléphone, il est donc préférable de procéder chapitre par chapitre si vous avez de l’espace.