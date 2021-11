Scarlett Johansson et Marvel travaillent sur un « projet secret ».

Un article d’Entertainment Weekly rapporte que Scarlett Johansson reviendra travailler avec Marvel Studios sur un « projet secret », ce qui a été confirmé par Kevin Feige, le président de la société.

Le producteur du film a abordé cette annonce lors de la cérémonie de remise des prix de l’American Cinematheque, où Feige a souligné le « talent, la vision et l’intelligence » de l’actrice, précisant que les deux parties développent un « projet top secret pour Marvel Studios ».

Pour l’instant, peu de détails sont connus sur cette collaboration commune, cependant, on sait que dans ce projet, Johansson ne reviendrait pas pour jouer Natasha Romanoff (Black Widow).

« Travailler avec elle a été l’une des collaborations les plus mémorables et les plus satisfaisantes que j’ai eues dans ma carrière », a déclaré Feinge.

L’une des possibilités qui a fait l’objet de rumeurs est que l’actrice soit chargée de produire un projet lié à Yelena Belova, qui dans les bandes Marvel est jouée par Florence Pugh.

« Nous travaillons déjà avec Scarlett sur un projet top secret des Marvel Studios, qui n’est pas lié à Black Widow, et qui l’aura comme productrice », a ajouté le responsable du studio.

Rappelons qu’il y a quelques mois, Johansson a intenté un procès d’un million de dollars contre Disney pour avoir diffusé Black Widow en streaming sur Disney Plus alors que le film venait de sortir en salles.

Selon l’interprète, cela affecterait le box-office du film, dont elle toucherait une partie des bénéfices. Finalement, le litige a été réglé à l’amiable par les deux parties.