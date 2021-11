Selon une étude, le mammouth laineux s’est éteint à cause de l’homme.

Le mammouth laineux pourrait avoir disparu bien plus tôt qu’on ne le pensait. Et son extinction aurait eu lieu à cause de l’action de l’homme, selon l’étude publiée par un groupe de scientifiques du Danemark et d’Australie.

La recherche révèle que les humains utilisaient le mammouth laineux comme source de « viande, de peaux, d’os et d’ivoire », selon le professeur Damien Fordham, qui a dirigé l’étude. Fordham ajoute également que l’homme a joué un rôle clé dans la disparition de la population de ces mammouths particuliers.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont utilisé à la fois des fossiles et l’ADN de ces animaux anciens, ainsi que des modèles informatiques qui leur ont permis « d’identifier les mécanismes et les menaces qui ont conduit le mammouth laineux à l’extinction », explique M. Fordham.

On pensait que les mammouths laineux avaient disparu en raison du changement climatique et que l’homme avait simplement donné le coup de grâce à une espèce en voie de disparition.

Mais ces nouvelles données réfutent cette idée. Non seulement cela, mais ils indiquent également que les mammouths laineux auraient pu survivre aux températures arctiques pendant « des milliers d’années de plus que prévu », s’ils avaient habité des lieux à faible présence humaine.

Le processus d’extinction de ces animaux n’était pas limité, mais avait une durée de plusieurs millénaires. La recherche conclut que l’homme était responsable de plusieurs menaces pour les mammouths et la mégafaune en Europe et en Asie au cours du Pléistocène supérieur.

Quoi qu’il en soit, le mammouth laineux pourrait avoir une seconde chance dans l’histoire. Aujourd’hui, une entreprise appelée Colossal s’est fixé une tâche à la portée de son nom : faire revivre le mammouth laineux. Pour ce faire, ils utiliseront les gènes de l’éléphant d’Afrique et, si tout se passe comme ils l’espèrent, dans quelques années, ils auront engendré la première progéniture.