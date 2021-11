Serait-il possible de vivre sur la planète Dune ? Les scientifiques répondent

in

L’un des protagonistes non humains (ou humanoïdes) de Dune est Arrakis, la planète où se déroule la pièce. Et pour ceux qui se demandaient s’il est possible d’habiter un monde avec les conditions d’Arrakis, un groupe de scientifiques a la réponse.

Un trio de chercheurs de l’université de Bristol a créé un modèle climatique de la planète, basé sur les nombreuses informations et détails que Frank Herbert a documentés pour ses écrits originaux.

Tout d’abord, les scientifiques ont joué quelques cartes de leur côté ; l’une d’elles était de conserver « les mêmes lois physiques fondamentales qui régissent le climat sur Terre ». Ensuite, ils ont utilisé les informations topographiques proposées par Herbert, qui révèlent que la forme et l’orbite d’Arrakis sont « essentiellement circulaires » et similaires à celles de notre planète.

Quant à l’atmosphère, ils ont également calculé qu’elle serait similaire à celle de la Terre, mais avec une concentration d’ozone plus élevée, atteignant 0,5 %, soit bien plus que la quantité présente dans l’atmosphère terrestre.

Moi-même, Micheal Farnsworth et @sebsteinig avons simulé Arrakis pour voir à quel point la représentation de Frank Herbert, #Denisvilleneuve et @Legendary était fidèle à une planète aussi inhospitalière. Nous avons également un globe interactif d’Arrakis pour ceux qui veulent l’explorer ! 2/nhttps://t.co/RVHdvaPzfu pic.twitter.com/mgV523TUwv &mdash ; Alex Farnsworth #BlackLivesMatter (@Climate_AlexF) 27 octobre 2021

Avec ces données, le modèle climatique créé indiquait que la température sous les tropiques d’Arrakis pourrait atteindre 45 degrés Celsius pendant les mois les plus chauds, tandis que pendant les mois les plus froids, elle atteindrait des minima de 15.

Dans le livre, Frank Herbert rapporte qu’il n’y a pas de pluie sur Arrakis, mais le modèle des chercheurs indique qu’un peu de pluie pourrait tomber en été et en automne dans les régions de plus haute latitude. En outre, la principale différence entre la fiction d’Herbert et la science est que, si le livre mentionne la présence de couches de glace aux pôles d’Arrakis, cela serait impossible sur une véritable Arrakis.

Sur la base des données du modèle climatique, les scientifiques concluent qu’il serait possible pour les humains de vivre sur Arrakis, mais pas dans les parties tropicales de la planète, mais plus près des pôles. « Les températures dans les zones de latitude moyenne, où vivent la plupart des habitants d’Arrakis, sont mortellement chaudes », expliquent-ils, car les températures seraient en moyenne supérieures à 50 et 60 degrés Celsius.