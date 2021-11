Sony Xperia 5 III : test d’un téléphone aux nombreux avantages

En avril, Sony a dévoilé son nouveau lot de téléphones pour 2021. Lors d’un événement en ligne atypique en dehors du MWC (comme elle le fait habituellement), la société japonaise a annoncé les Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III et Xperia 10 III.

A cette occasion, nous avons eu l’occasion de tester le Sony Xperia 5 III, le modèle intermédiaire des trois présentés. L’aspect le plus remarquable de ce téléphone est son design, ainsi que sa batterie, mais il place également la barre très haut en termes de photographie.

Un design compact mais familier

S’il y a une chose pour laquelle Sony est connu en matière de téléphones, c’est la continuité dans le design. La société n’a pas l’habitude d’apporter des changements significatifs dans ce domaine, et c’est le cas avec le Sony Xperia 5 III. Le téléphone est pratiquement identique à son prédécesseur, le Sony Xperia 5 II, avec un rapport d’aspect 21:9 qui lui donne son aspect allongé caractéristique et des bords assez nets en haut et en bas de l’écran.

Le téléphone est très léger et compact (157 x 68 x 8,2 mm et seulement 168 grammes), avec des bords arrondis et lisses. Cela lui permet d’être confortable dans la main sans perdre cette touche de robustesse. Le téléphone est protégé par la norme IP68 et le dos est en verre et protégé par le Corning Gorilla Glass 6. Comme c’est souvent le cas avec les téléphones en verre, il est assez glissant et se salit facilement.

Le téléphone dispose d’un bouton d’accueil sur le côté droit qui fait office de capteur d’empreintes digitales. Personnellement, je trouve cet emplacement peu pratique, mais le capteur réagit rapidement et précisément. Le Xperia 5 III conserve la prise casque classique et la place en haut de l’écran avec deux haut-parleurs stéréo.

Le téléphone dispose d’un bouton dédié à Google Assistant, ce que je ne trouve pas particulièrement pratique non plus. En revanche, le bouton dédié à l’appareil photo (pour la prise de vue) me semble être un excellent complément très utile sur des téléphones aussi orientés photo que ceux de la marque japonaise.

Sur le côté gauche, le téléphone dispose d’un plateau pour deux cartes SIM nano avec prise en charge des réseaux 5G, qui se retire sans avoir à insérer d’objets pointus comme d’habitude. C’est un ajout simple mais très utile, car nous n’avons pas toujours une épingle pour sortir le plateau.

L’écran de l’appareil est un écran OLED de 6,1 pouces au format CinemaWide ultra-panoramique avec une résolution Full HD+. Cet écran a un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et dans l’ensemble, l’expérience utilisateur est bonne et fluide, couplée à une bonne reproduction des couleurs et à une luminosité suffisante, bien que parfois un peu déficiente (surtout en extérieur en lumière directe).

Comme pour les modèles précédents, ce format est très utile pour regarder des films ou jouer à des jeux, mais la plupart des applications de streaming ou même YouTube n’ont pas ce format allongé, si bien que des barres apparaissent parfois sur les côtés, ce qui ne plaît pas à tout le monde.

Beaucoup de puissance et beaucoup de chaleur

Ce téléphone est propulsé par un processeur Snapdragon 888 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec la technologie UFS 3.1, extensible avec une carte micro SD jusqu’à 1 To. Avec ces chiffres sur le papier, nous savons que nous avons devant nous un appareil haut de gamme et qu’il est peu probable qu’il nous pose des problèmes de performance. Et ce fut le cas : l’appareil a plus que rempli toutes les tâches auxquelles nous l’avons soumis, y compris le multitâche ou les jeux lourds.

Cependant, malgré ses performances exceptionnelles, un téléphone aussi fin et aussi puissant a un prix à payer si les bonnes mesures ne sont pas prises. En cas d’utilisation intensive (jeu prolongé, utilisation du GPS ou de l’appareil photo), il devient trop chaud, à tel point qu’il s’est même bloqué jusqu’à ce qu’il parvienne à réguler la température. Il convient de noter que ce phénomène s’est produit lors d’une utilisation intensive ; il ne se produit pas lors d’une utilisation normale.

En termes d’autonomie, Sony a amélioré l’un des principaux problèmes que nous avions constaté avec ses téléphones : la faible capacité de la batterie. Dans ce modèle, nous avons une batterie de 4 500 mAh avec la technologie Stamina, qui nous permet de prolonger l’autonomie de la batterie avec une gestion beaucoup plus efficace.

Le téléphone est doté d’un système de charge rapide de 30 W qui, en seulement 30 minutes, atteint 50 % de la charge ; en 1 heure et 20 minutes, il est entièrement chargé. Il ne propose pas de recharge sans fil ou inversée.

Appareils photo à interface Sony Alpha

Le Xperia 5 III possède une configuration d’appareil photo composée d’un capteur principal de 12 MP et d’un objectif à ouverture f/1.7, d’un capteur grand angle de 12 MP et d’un capteur téléobjectif à ouverture variable entre 70 et 105 mm. Le plus remarquable dans cet aspect est que Sony apporte l’expérience de ses appareils photo Alpha à cet appareil avec une interface similaire à celle de ses appareils Alpha, ainsi que le bouton physique que nous avons mentionné précédemment, bien qu’il soit parfois un peu lent lors de la prise de vue.

Dans une bonne lumière et en mode automatique, l’appareil photo du Sony Xperia 5 III est globalement performant, avec un bon niveau de détail, une balance des blancs correcte et une excellente reproduction des couleurs. La plage dynamique est un peu faible ; même lors de la prise de vue en HDR, les hautes lumières ont tendance à être brûlées.

Le meilleur atout de cet appareil est son téléobjectif 70-105 mm, qui s’appuie également sur le stabilisateur optique et la qualité de la mise au point pour donner des résultats très nets et même un certain niveau de flou sans traitement.

La nuit, les résultats ne sont pas aussi bons et, en général, la netteté se dissipe et le grain apparaît rapidement. L’appareil photo ne dispose pas d’un mode nuit dédié, bien que le système d’IA soit capable de reconnaître l’absence de lumière pour prendre des photos avec une plus grande ouverture, mais comme nous le disons : les résultats sont quelque peu médiocres.

Conclusion

Ce téléphone peut être recommandé pour de nombreuses raisons. Son design est différent des autres, il est léger et compact, mais cela signifie aussi qu’il chauffe plus facilement. En revanche, l’autonomie de sa batterie et ses performances sont parmi les meilleures du marché actuel.

L’appareil photo est plutôt bon, mais j’ai toujours l’impression (comme cela m’est arrivé avec les modèles précédents de la marque) qu’il lui manque quelque chose, notamment parce que Sony est l’un des meilleurs fabricants d’appareils photo du marché, mais il ne parvient pas à avoir les meilleurs capteurs photographiques dans un téléphone.

Même avec cela (qui est plus une opinion), nous sommes face à un téléphone premium avec un prix assez bon (999 euros), dans lequel Sony a fait un excellent travail dans de nombreux aspects.