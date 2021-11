Spider-Man : No Way Home dévoile sa deuxième bande-annonce tant attendue

Spider-Man : No Way Home est devenu le film de super-héros le plus attendu de cette année. Les retards de production et les diverses fuites concernant l’intrigue et les personnages ont suscité les attentes des fans.

Il y a quelques jours, une affiche officielle a donné un aperçu de certains des méchants qui feront partie du film, ce qui a été confirmé par une nouvelle bande-annonce officielle publiée par Marvel Studios.

Dans la vidéo, on peut voir Dock Ock, qui sera une fois de plus interprété par Alfred Molina. Le film marque également le retour du Bouffon vert, de l’Homme des sables et d’Electro, que nous avons vus dans les autres volets de la franchise.

Marvel

Cependant, la bande-annonce n’a pas permis de répondre à la question de l’apparition des autres acteurs qui ont joué Spider-Man, tels que Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui a alimenté un certain nombre de spéculations ces derniers temps.

Celui qui apparaît dans la vidéo est le Dr Strange (Benedict Cumberbatch) qui avertit Peter Parker (Tom Holland) des méchants qu’il doit affronter, expliquant qu’ils viennent « d’autres univers ».

Rappelons que l’on dit constamment que Spider-Man : No Way Home marque le début d’une nouvelle phase dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Cette bande-annonce est sortie il y a quelques heures et compte déjà des millions de vues. Le premier teaser du film a établi un record en cumulant 355,5 millions de vues au cours de ses premières 24 heures, dépassant le précédent record détenu par Avengers : Endgame.

Cette nouvelle bande-annonce deviendra-t-elle un succès ?