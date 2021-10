Star Plus : qu’est-ce que c’est, que contient-il et combien coûte-t-il ?

Le mardi 31 août 2021, les utilisateurs d’Amérique latine se sont réveillés avec une nouvelle option de divertissement qui se disputait leur attention (et leur argent) : Star Plus, un service que beaucoup appellent le Disney Plus pour les adultes, car il se distingue en proposant des contenus des studios de la souris qui ne sont pas disponibles sur Disney Plus. Vous voulez savoir si cette plateforme est faite pour vous ? Nous expliquons ce qu’est Star Plus et tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Cette stratégie est différente de celle que l’entreprise a suivie sur d’autres marchés. Aux États-Unis, Disney maintient ses offres séparées à travers ses services Disney Plus, Hulu et ESPN Plus. En Europe, en revanche, Star Plus (appelé Star) a été inclus en février 2021 dans le cadre de Disney Plus.

Ce que Star Plus offre

Star Plus propose le catalogue complet des comédies animées de 20th Television (anciennement 20th Century Fox Television), des films exclusifs et 66 productions originales d’Amérique latine. Il comprend également le contenu d’autres filiales, notamment FX, Freeform, Hulu, ABC Signature, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures et Hollywood Pictures.

En outre, pour la première fois, les retransmissions sportives en direct d’ESPN seront disponibles sur un service de streaming.

Série sur Star Plus

Toutes les saisons d’American Horror Story seront disponibles sur Star Plus.

En termes de séries, Star Plus comprend toutes les saisons (y compris les premières) de This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C., Pose, Outlander, Genius (de National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. et The Resident.

En outre, elle considère des productions phares telles que Grey’s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I Met your Mother, The X Files et Prison Break ; et des séries exclusives telles que Big Sky, Love, Victor, Dollface, A Teacher, Rebel, Helstrom, Y : The Last Man, Black Narcissus et Hip Hop Uncovered.

Selon Star Plus, l’offre de séries comprendra de nouveaux titres chaque semaine.

Films sur Star Plus

Nomadland, lauréat de l’Oscar 2021, fait également partie du catalogue de Star Plus.

Avec le catalogue de sociétés hollywoodiennes emblématiques telles que Searchlight Pictures, 20th Century Studios et Touchstone Pictures, entre autres, Star Plus promet un riche catalogue de titres récents et emblématiques de l’histoire du cinéma.

Parmi les films confirmés figurent Nomadland, lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2021, Bohemian Rhapsody, lauréat de quatre Oscars en 2019, et des blockbusters tels que Deadpool, Deadpool 2, Logan, Alien, Die Hard, La Planète des Singes, entre autres.

Série animée : toutes les saisons des Simpsons.

L’un des principaux attraits de Star Plus est qu’il proposera toutes les saisons des Simpsons, contrairement à Disney Plus, qui ne propose que les plus récentes.

La série originale Solar Opposites, des créateurs de Rick and Morty, et Marvel’s M.O.D.O.K., qui offre une vision différente de l’univers des super-héros, sont également nouvelles. En 2022, la première de Hit Monkey, une série Marvel mettant en scène un singe mercenaire et Little Demon, est prévue.

Le contenu des séries animées est complété par des saisons complètes de Family Guy, American Dad !, Futurama, Bob’s Burgers et Duncanville.

Contenu original pour l’Amérique latine

Santa Evita est une série avec Natalia Oreiro et produite par Salma Hayek.

La plateforme propose des programmes originaux créés en Amérique latine avec des artistes de la région et explorera des thèmes de la culture latino-américaine dans des drames, des comédies, des comédies dramatiques, des thrillers, des films biographiques et des docu-réalités.

La plateforme propose des fictions telles que Santa Evita, une série avec Natalia Oreiro et la Mexicaine Salma Hayek comme productrice exécutive, qui suit l’histoire du corps embaumé d’Eva Perón après sa mort ; et No fue mi culpa (Ce n’était pas ma faute), qui utilise des cas au Mexique, en Colombie et au Brésil pour aborder la réalité du féminicide, ainsi que la troisième saison de la production brésilienne Impuros.

En termes de comédies, El galán se distingue. La TV cambió, él no, avec les Mexicains Humberto Zurita, Sebastián Zurita, Sara Maldonado et Ana Claudia Talancón, qui raconte l’histoire d’une ancienne star de soap opera, et Los protectores, avec les Argentins Adrián Suar et Gustavo Bermúdez et le Colombien Andrés Parra, qui traite du monde des agents de joueurs de football.

Elle comprend également Terapia alternativa, avec les Argentines Carla Peterson et Eugenia Suárez et le Chilien Benjamín Vicuña, qui raconte l’histoire d’un thérapeute excentrique qui tente de sauver la relation d’un couple.

Sports en direct : ESPN arrive en streaming

L’UEFA Champions League arrive en streaming sur Star Plus. Alex Caparros – UEFA/UEFA via Getty Images

Autre grande nouvelle : pour la première fois, les retransmissions sportives en direct seront disponibles sur une plateforme de diffusion de contenu plus générale, plutôt que sur des plateformes spécifiques à un événement.

Star Plus a confirmé qu’il présentera tous les grands tournois du football mondial, notamment la Ligue des champions de l’UEFA (à l’exception du Brésil et du Mexique), la Ligue Europa de l’UEFA, la Copa Libertadores de Conmebol, la Ligue des champions de la CONCACAF et la Ligue de la CONCACAF, ainsi que la LaLiga espagnole, la Premier League anglaise et la Serie A italienne.

Parmi les autres compétitions couvertes, citons les tournois de tennis ATP et WTA, ainsi que les Grands Chelems, le Tour de France cycliste, la ligue de basket-ball NBA, le football NFL, les combats UFC, les tournois de golf PGA Tour et The Masters, et les courses de moto MotoGP.

En complément, des programmes tels que SportsCenter et ESPN FC, ainsi que des documentaires tels que ESPN 30×30, seront proposés.

Combien coûte Star Plus ?

Les abonnés ont la possibilité de visualiser le contenu simultanément sur quatre appareils au maximum, de télécharger sur dix appareils au maximum et de définir jusqu’à sept profils.

Le service peut être souscrit sur une base mensuelle ou annuelle, mais il y a aussi la possibilité de s’abonner à un « Combo + », qui comprend Star Plus et Disney Plus.