Star Wars : Rogue Squadron reporté indéfiniment

Les films et les séries de l’univers Star Wars sont l’un des éléments les plus attrayants de la plate-forme Disney Plus.

Pour la même raison, de nombreux fans de la franchise ont été enthousiasmés par l’annonce d’un nouveau volet qui sortira après The Rise of Skywalker de 2019.

Il s’agit de Star Wars : Rogue Squadron dont la sortie en salles était prévue pour le 22 décembre 2023.

Ce nouveau projet a été commandé à Patty Jenkis, une réalisatrice connue pour son important travail à la tête de Wonder Woman.

Cependant, un article du Hollywood Reporter indique que le tournage de Rogue Squadron, qui devait commencer en 2022, a dû être reporté indéfiniment.

Selon le rapport, cette décision est due à l’emploi du temps chargé de la cinéaste, qui l’empêcherait de remplir tous ses engagements professionnels.

Cela aurait entravé le début de la phase de préproduction qui devait commencer à la fin de cette année, obligeant à retarder l’ensemble du projet.

Cependant, il n’y a toujours pas de confirmation officielle car, jusqu’à présent, Disney n’a pas commenté ce changement de date. Selon l’article, le studio devrait confirmer le retard très prochainement.

Ce qui est curieux dans tout cela, selon le média, c’est que pour l’instant on ne sait pas quels projets interfèrent avec le travail de Jenkins sur le nouveau film Star Wars, d’autant que le tournage de Wonder Woman 3 était censé commencer après Rogue Squadron.