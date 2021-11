Star Wars : The Old Republic fête ses 10 ans avec une extension gratuite

Près de 10 ans après son lancement, le MMO Star Wars : The Old Republic est toujours actif et reçoit toujours du contenu. La prochaine étape est une extension appelée Legacy of the Sith, qui sortira le 14 décembre.

Legacy of the Sith arrive pour donner le coup d’envoi des célébrations de la décennie du jeu et sera un contenu gratuit pour tous les abonnés ; oui, The Old Republic est toujours sous le modèle d’abonnement, similaire à ce que World of Warcraft utilise également.

Dans Legacy of Sith, Dark Magul sera de retour, et l’objectif des joueurs sera de découvrir ce qui se cache derrière son plan, dans un nouveau prétexte pour confronter la République à l’Empire. Mais en plus des problèmes narratifs et cosmétiques, la mise à jour s’accompagne d’un changement du système de personnalisation des personnages, qui divise désormais les personnages en classes et donnera plus d’options de personnalisation.

En ce qui concerne l’histoire du jeu, les nouvelles lignes de quête débloqueront une nouvelle base d’opérations. Et une zone appelée Forteresse Sith est ajoutée qui avait « mystérieusement été effacée de tous les registres », selon la description officielle. Ce lieu – et les missions correspondantes de l’extension – sera jouable sans problème en solo ou en coopération avec d’autres joueurs.

BioWare, le studio à l’origine du jeu, affirme que Legacy of Sith n’est que le début d’une année consacrée à l’amélioration de l’expérience globale du jeu. Apparemment, les plans de The Old Republic sont ambitieux, car le studio parle de » la prochaine décennie » et cela ne signifie qu’une chose : les serveurs ne sont pas prêts de s’éteindre.

Peu de gens auraient peut-être anticipé la longévité de The Old Republic en 2011, lors de son lancement entaché de problèmes, au point d’être surnommé TORtanic. Mais heureusement, BioWare a réussi à redresser le navire (contrairement à d’autres jeux, comme Mass Effect Andromeda ou Anthem).