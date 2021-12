Starlink et Elon Musk veulent bientôt déployer leur internet dans les avions

Certaines compagnies aériennes proposent une connexion Internet en vol. Bien que ce service soit loin de la stabilité et de la rapidité de celui offert sur le terrain, il constitue la seule alternative pour ceux qui ont besoin d’être connectés à tout moment et en tout lieu. Mais ce scénario pourrait changer à court terme. Starlink, la société d’internet par satellite de SpaceX, veut offrir son service dans les avions.dans les plus brefs délais ».

Le vice-président des ventes commerciales de Starlink, Jonathan Hofeller, a déclaré mardi que. ils sont en pourparlers avec plusieurs compagnies aériennes pour offrir des connexions à large bande sur les vols commerciaux. Bien que le dirigeant n’ait pas donné plus de détails, Elon Musk a offert quelques indices. Il a déclaré sur Twitter que le service pourrait d’abord toucher un nombre limité d’avions, car ceux-ci nécessitent une certification spéciale.

Schedule driver there is regulatory approval. Has to be certified for each aircraft type. Focusing on 737 & A320, as those serve most number of people, with development testing on Gulfstream. — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Fin 2020, Starlink a demandé à la Federal Communications Commission l’autorisation de tester son service internet sur de petits jets Gulfstream. Mais il ne s’agissait que d’une étape expérimentale en vue d’étendre le service à des avions plus grands. L’entreprise veut se concentrer sur Boeing 737 et Airbus A320.. C’est logique, car il s’agit de deux des modèles les plus utilisés aujourd’hui.

L’internet par satellite dans les avions, c’est pour bientôt !

Pour l’instant, on ne sait pas quand Starlink commencera effectivement à offrir l’internet dans les avions, mais il est clair que l’entreprise appartenant à SpaceX se développe à pas de géant et qu’elle veut accélérer son déploiement à cet égard. Comme l’a noté Bloombergquand elle deviendra enfin un fournisseur de connectivité en vol sera en concurrence avec d’autres acteurs majeurs tels que Viasat Inc, Intelsat SA, Telesat Corp. et Telesat Corp..

En ce sens, SpaceX, la société mère de Starlink fondée par le magnat Elon Musk, a conçu et fabrique déjà les antennes qui seront placées sur les avions. La technologie est très similaire à celle des terminaux grand public, mais avec des « améliorations évidentes pour la connectivité de l’aviation », comme l’a révélé Hofeller au milieu de cette année.

Bien qu’il n’y ait pas de détails sur les caractéristiques du service pour le moment, Starlink semble très confiant qu’elles feront la différence. « En général, les passagers et les clients veulent vivre une expérience agréable, que les systèmes [actuales] que les systèmes ne peuvent tout simplement pas fournir », a ajouté M. Hofeller.

SpaceX offre actuellement des vitesses au sol de l’ordre de 100 Mbps et 200 Mbps et une latence de 20 ms dans la plupart des endroits. La société promet d’améliorer ces valeurs à mesure que sa constellation de satellites en orbite s’agrandit et qu’ils acquièrent la capacité de communiquer entre eux. Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir à quelle vitesse les utilisateurs pourront naviguer à plus de 800 km/h et au-dessus de 10 000 ft..