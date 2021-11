Suivez ces étapes pour effacer ou restaurer un Mac en usine

Restauration d’usine d’un Mac vous aidera à résoudre de nombreux problèmes techniques, et si vous envisagez de le vendre, il vous aidera à supprimer toutes vos données du disque dur et à le rendre prêt pour son nouveau propriétaire.

Remarque : n’oubliez pas que cette opération supprimera vos documents, vos photos et vos applications. Il est donc conseillé de faire les sauvegardes nécessaires avant de procéder à cette opération.

Comment réinitialiser un Mac

Effacez votre Mac

Étape 1 : Pour les MacBooks, branchez l’adaptateur d’alimentation, afin de ne pas épuiser la batterie.

Étape 2 : Assurez-vous que votre Mac est connecté à Internet, de préférence via une connexion filaire. Effacer votre disque dur est facile, mais si vous le faites, vous devez accéder aux paramètres d’usine de votre Mac. Apple stocke ces données à distance sur ses serveurs.

Étape 3 : cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Redémarrer … dans le menu déroulant.

Étape 4 : une fois que votre Mac redémarre, appuyez sur les touches Cmd et R simultanément. Maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que votre ordinateur affiche le logo Apple, le globe terrestre ou un autre écran d’accueil. Vous accédez ainsi à Récupération de macOS.

Étape 5 : après quelques instants, entrez votre mot de passe. La fenêtre contextuelle MacOS Utilities s’affiche sur votre écran. Sélectionnez Utilitaire de disque dans la liste et cliquez sur Continuer.

Étape 6 : Le disque de démarrage de votre Mac apparaît sur la gauche. Il est généralement appelé « Macintosh HD », à moins que vous ne le renommiez. Un autre lecteur apparaît également avec le mot « Data » ajouté à la fin. Par exemple, si votre disque de démarrage est Macintosh HDvous devriez voir une unité étiquetée Macintosh HD – Données. Si vous n’avez pas de disque de données, ne vous inquiétez pas, passez directement à l’étape suivante. Étape 9.

Étape 7: sélectionnez le lecteur de données, cliquez sur Modifier dans la barre de menu, puis sélectionnez Supprimer un volume APFS dans le menu déroulant. Alternativement, avec le lecteur de données sélectionné, cliquez sur le bouton bouton moins (-) dans la barre d’outils de l’utilitaire de disque.

Étape 8 : dans la fenêtre qui en résulte, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Assurez-vous de ne pas cliquer sur Supprimer le groupe de volume. Si vous avez d’autres disques de données, supprimez-les également, mais ne laissez que le disque dur normal du Macintosh.

Étape 9 : sélectionnez votre volume principal. Il s’agit généralement de Macintosh HD. Cliquez sur Edit, situé dans la barre de menu, suivi de Supprimer dans le menu déroulant. Attribuez un nom (ou conservez Macintosh HD si vous le souhaitez) et choisissez un format.

Note : Pour le format de fichier, vous devez choisir APFS ou macOS Extended (Journaled). L’Utilitaire de disque affiche le format recommandé par défaut ; conservez-le sauf si vous avez une raison spécifique de choisir un autre format.

Étape 10: cliquez sur Supprimer. Vous verrez peut-être un message demandant les informations de votre Apple ID.

Le processus d’effacement du disque dur de votre Mac peut prendre un certain temps. Lorsque vous avez terminé, fermez l’Utilitaire de disque pour revenir à la fenêtre des utilitaires de macOS.

Réinstaller le système d’exploitation

Une fois que vous avez effacé tout ce qui faisait la particularité de votre Mac, le nettoyage de votre système n’est que la moitié du chemin pour revenir aux paramètres d’usine.

Une fois que vous avez terminé avec l’Utilitaire de disque, vous devriez voir une option pour réinstaller votre macOS actuel. Sélectionnez l’option de réinstallation, confirmez que vous voulez vraiment réinstaller, et continuez. Il se peut que vous deviez cliquer sur quelques confirmations avant que l’installation ne soit prête à commencer.

Comme Apple stocke les paramètres d’usine de votre Mac sur ses serveurs, votre ordinateur a besoin d’une connexion Internet pour récupérer les nouveaux paramètres de la chaîne de montage.

Note: Cette solution de téléchargement en ligne ne fonctionne que pour les nouvelles versions de macOS. Il ne devrait pas y avoir de problème avec la plupart des ordinateurs Mac actuels, à condition que vous utilisiez des systèmes d’exploitation plus récents.

Toutefois, si vous travaillez avec Snow Leopard (10.6) ou une version antérieure, vous ne pouvez pas réinstaller cette configuration depuis le Web. Vous aurez besoin du disque d’installation original de macOS fourni avec votre ordinateur.

En outre, lorsque vous réinstallez macOS, un assistant d’installation vous pose des questions de base sur votre région, entre autres.

Si vous vendez ou donnez votre Mac, laissez l’assistant de configuration intact. Au lieu de cela, maintenez les touches Commandement et Q pour la fermer, puis cliquez sur Arrêtez. Cela éteindra votre Mac et laissera l’assistant d’installation prêt pour le nouveau propriétaire.

Alternative

Si le nettoyage de votre Mac n’est pas ce que vous recherchez, vous pouvez également réinstaller complètement macOS sans supprimer de données. Il s’agit de la version « allégée » d’un nettoyage complet, car vous n’avez pas besoin de nettoyer le disque, si vous voulez simplement une installation propre.

Cette option est utile si vous avez des données corrompues, un logiciel malveillant que vous ne pouvez pas isoler, ou des problèmes résultant d’une mise à jour défectueuse. Cependant, ce processus peut laisser derrière lui des données qui seraient relativement faciles à récupérer. Ce n’est donc pas une bonne idée si vous vendez ou donnez votre Mac.

Si c’est la méthode que vous recherchez, suivez les étapes ci-dessous. Comme toujours, veillez à faire une sauvegarde des données et des documents que vous souhaitez conserver.

Étape 1 : éteignez votre Mac et redémarrez-le comme vous le feriez normalement. Immédiatement après avoir allumé votre ordinateur, maintenez les touches enfoncées. Commandement et Rpuis relâchez les touches lorsque vous voyez le logo Apple. Cela ouvrira le Utilitaires MacOS sur Récupération MacOS.

Étape 2 : Sélectionnez Réinstaller MacOS dans la liste. Confirmez que vous voulez réinstaller le système d’exploitation, et vous recevrez la dernière version.

Une autre alternative : Time Machine

Si vous utilisez Time Machine pPour stocker des copies de sauvegarde de vos données, vous pouvez également l’utiliser pour restaurer une version particulière de votre ordinateur. Cette fonction est utile si vous préférez restaurer des paramètres et des données particuliers plutôt que de tenter de tout effacer complètement.

Étape 1 : Éteignez votre Mac, puis redémarrez l’ordinateur. Immédiatement après avoir mis l’appareil sous tension, appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande y R et relâchez les touches lorsque vous voyez le logo Apple. Cela ouvrira la fenêtre Utilitaires.

Étape 2 : au lieu d’aller à Réinstallation, choisissez Restaurer la sauvegarde de Time Machine. Notez que si vous avez enregistré une sauvegarde sur un disque dur externe ou un serveur, votre Mac doit être connecté à ce périphérique pour effectuer cette restauration complète.

Désactiver Apple Music, iCloud et iMessage

Si vous vendez ou donnez votre Mac, assurez-vous de supprimer les autorisations de votre Mac et de tous les appareils connectés avant de restaurer les paramètres d’usine originaux. Cela permet d’empêcher quiconque d’accéder à vos informations personnelles à l’avenir.

Apple Music

Étape 1 : Ouvrez Apple Music et cliquez sur Compte dans la barre de menu.

Étape 2: dans le menu déroulant, déplacez le curseur sur Autorisationspuis cliquez sur Annuler l’autorisation de cet ordinateur.

Apple Music supprimera cet appareil particulier de votre liste d’appareils autorisés. Vous ne pourrez plus accéder à aucun de vos contenus Apple Music à partir de cette machine, mais personne d’autre ne le pourra non plus.

iCloud

Il ne suffit pas de se déconnecter d’iCloud ; vous devez également vous assurer qu’aucune donnée locale ne reste sur votre ordinateur.

Étape 1 : Cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche et choisissez Préférences du système dans le menu déroulant.

Étape 2 : Cliquez sur l’icône Apple ID à l’intérieur de la fenêtre Apple ID. Préférences du système.

Étape 3 : Sélectionnez la catégorie Vue d’ensemble présentée à gauche, puis cliquez sur le bouton. Déconnexion.

Le système MacOS vous demandera si vous voulez conserver vos données iCloud actuelles sur la machine. Décochez les cases de tout ce que vous voulez supprimer.

Message

Si vous souhaitez que vos messages restent privés, vous devez vous déconnecter de l’application iMessage sur Mac. Ce programme synchronise les messages entre votre iPhone et votre Mac, il est donc très important de le désautoriser. Heureusement, c’est facile à faire.

Étape 1 : Lorsque l’application Messagerie est ouverte, cliquez sur Messages dans la barre de menu, suivi de Préférences dans le menu déroulant.

Étape 2 : une fenêtre pop-up apparaîtra sur votre écran. Cliquez sur l’onglet iMessage et cliquez sur le Déconnexion.

Souvenez-vous de : Il est toujours bon de sauvegarder ses données, surtout avant un déménagement important comme celui-ci. Voici comment effectuer une sauvegarde sur un disque externe.