Switch Lite vs. Switch vs. Switch OLED : quelle console Nintendo devez-vous acheter ?

Il est courant pour Nintendo de développer des itérations matérielles, notamment avec ses consoles portables. Cela sonne vrai avec sa gamme de consoles Switch. Nous avons fait une comparaison entre les modèles que nous connaissons à ce jour : Nintendo Switch Lite vs. Switch vs. Switch OLED

Tous ces modèles ont des caractéristiques et des avantages différents, ce qui peut rendre difficile le choix du modèle qui vous convient le mieux. Par exemple, la Nintendo Switch originale, modèle HAC-001 (-01), a une meilleure autonomie.

La version OLED est la dernière née de la famille et est disponible chez un certain nombre de détaillants. Que vous possédiez déjà une Nintendo Switch ou que vous cherchiez à en acheter une pour la première fois, vous voudrez connaître toutes les options : c’est là que nous intervenons.

Spécifications

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch OLED

Dimensions (approximatives)

4 x 9.4 x 0.55 pouces (avec Joy-Con)

3.6 x 8.2 x 0.55 in.

4 x 9,5 x 0,55 pouces (avec Joy-Con)

Poids (approximatif)

0,66 lbs ( 0,88 lbs avec Joy-Con)

0,61 livres

0,71 livres (.93 livres avec Joy-Con)

Écran

LCD capacitif multi-touch de 6,2 pouces de 1 280 x 720 pixels avec 6,2 pouces

LCD tactile capacitif de 5,5 pouces de 1 280 x 720 pixels

OLED capacitif multi-touch de 7 pouces de 1 280 x 720 pixels

CPU/GPU

NVIDIA Tegra

NVIDIA Tegra

NVIDIA Tegra

Stockage

32 Go de stockage interne (possibilité d’extension avec une carte microSD)

32 Go de stockage interne (possibilité de mise à niveau avec une carte microSD)

64 GB (possibilité de mise à niveau avec microSD

Sans fil

Wifi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Wifi (IEEE 802.11 a/b/g/n/n/ac)

Wifi (IEEE 802.11 a/b/g/n/g/n/ac)

Sortie vidéo

Jusqu’à 1080p sur HDMI en mode TV et jusqu’à 720p sur l’écran interne en mode bureau et ordinateur portable.

NA

Jusqu’à 1080p sur HDMI en mode TV et jusqu’à 720p sur l’écran interne en mode bureau et ordinateur portable

Sortie audio

Prise en charge de la sortie PCM linéaire 5.1 canaux avec sortie via HDMI

NA

Compatible avec la sortie PCM linéaire 5.1 canaux / Sortie via le connecteur HDMI en mode TV

Haut-parleurs

Stéréo

Stéréo

Stéréo

Boutons

Puissance et volume.

Joystick gauche, joystick droit, boutons A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, +, -, pavé de contrôle, alimentation, volume, démarrage et capture.

Puissance et volume

USB

USB-C

USB-C

USB-C

Prise casque / microphone

Stéréo à 4 broches de 3,5 mm (norme CTIA)

Stéréo à 4 broches de 3,5 mm (norme CTIA)

Stéréo à 4 pôles de 3,5 mm (norme CTIA)

Fente pour cartes à jouer

Cartes de jeu Nintendo Switch

Cartes de jeu Nintendo Switch

Cartes de jeu Nintendo Switch

emplacement pour carte microSD

Compatible avec les cartes mémoire microSD, microSDHC et microSDXC

Compatible avec les cartes mémoire microSD, microSDHC et microSDXC

Compatible avec les cartes mémoire microSD, microSDHC et microSDXC

Capteur

Accéléromètre, gyroscope et capteur de luminosité.

Accéléromètre et gyroscope

Accéléromètre, gyroscope et capteur de luminosité

Température de fonctionnement

5 à 35 °C et

20 à 80 % d’humidité

5 à 35 °C et

20 à 80 % d’humidité

5 à 35 °C et

20 à 80 % d’humidité

Batterie interne

4 310 mAh lithium-ion

3 570 mAh lithium-ion

Lithium-ion 4 310 mAh

Durée de vie de la batterie

Entre 4,5 et 9 heures

Entre 3 et 7 heures

Entre 4,5 et 9 heures

Temps de charge

Environ 3 heures

Environ 3 heures

Environ 3 heures

Disponibilité

Conception et caractéristiques

Ces trois appareils sont de conception différente et prennent en charge une multitude de fonctions. À commencer par la Nintendo Switch classique, elle peut être utilisée en mode main, table ou télévision, d’où son nom.

Il est fourni avec une station d’accueil qui se connecte à un téléviseur, ce qui vous permet de le faire passer d’un appareil portable à une console de salon. Il dispose également de deux manettes Joy-Con, une pour chaque côté, et peut être connecté à un Joy-Con Grip pour fonctionner comme une manette standard.

Vous pouvez utiliser la béquille située à l’arrière de l’appareil pour le placer sur une surface plane et jouer en mode table, ce qui est parfait pour les personnes qui voyagent en compagnie. Le dispositif prend en charge plusieurs joueurs et est très amusant lorsqu’il est utilisé en mode table.

La Nintendo Switch OLED fonctionne de la même manière, mais possède un écran légèrement plus grand de 7 pouces par rapport à l’écran de 6,2 pouces du modèle standard. Le modèle OLED est également doté d’un port Ethernet intégré, qui n’est pas présent sur le modèle standard (bien que tous les modèles puissent se connecter à Internet via le wifi).

La béquille se trouve à l’arrière de l’appareil, ce qui représente un progrès considérable par rapport à la béquille mince et fragile de la version originale. De plus, l’écran OLED du modèle le plus récent, qui pour certains vous donnera sans aucun doute une image beaucoup plus nette, avec des noirs plus sombres et plus de contraste.

Il est également censé consommer moins d’énergie qu’un écran LCD, ce qui est toujours une bonne chose. À ce stade, il convient de mentionner que la Switch OLED est livrée avec un ensemble Joy-Con et une base blanche qui n’a jamais été utilisée auparavant. Enfin, l’OLED est doté de 64 Go de mémoire intégrée, contre 32 Go pour l’original.

Quant à la Nintendo Switch Lite, elle est dépourvue d’un grand nombre des caractéristiques énumérées ci-dessus. Plus important encore, il n’est pas livré avec une station d’accueil et ne prend en charge que le mode portable, ce qui élimine la fonctionnalité de « commutateur ».

Bien que de nombreux joueurs préfèrent une console portable dédiée, ce n’est pas si grave que cela. La Switch Lite n’est pas compatible avec les Joy-Con détachables car elle est livrée en une seule pièce.

Il présente un facteur de forme plus petit et plus léger que ses grands frères et sœurs et est conçu dans un souci de portabilité. La Switch Lite se décline en plusieurs couleurs, dont le gris, le turquoise et le jaune.

Malgré cela, vous pouvez connecter différents contrôleurs sans fil, bien que leur utilisation soit plus difficile car l’appareil n’est pas équipé d’une béquille. L’autonomie de la batterie est également plus courte que celle des autres modèles, ce qui est dommage, car la portabilité est son principal objectif.

Comme l’original, la Switch Lite est également dotée d’une mémoire intégrée de 32 Go, mais peut être mise à niveau avec des cartes microSD. Un autre inconvénient est l’incapacité de prendre en charge le son HD, ce qui ne vous causera pas nécessairement trop de problèmes, même si cela signifie que vous ne pourrez pas profiter pleinement de certains jeux.

Pilotes

L’une des meilleures caractéristiques de la famille d’appareils Switch est la polyvalence de ses options de contrôle. Avec la Switch standard et le modèle OLED, vous pouvez interagir avec l’appareil à l’aide des manettes Joy-Con dès la sortie de la boîte.

Rappelez-vous, ces derniers peuvent être connectés à la Switch pour fonctionner en mode portable, mais ils peuvent également fonctionner en mode table ou en jouant sur la télévision. Vous pouvez même les retourner horizontalement pour qu’elles fonctionnent comme une seule manette dans les jeux qui prennent en charge ce schéma, ce qui signifie que l’appareil est livré avec deux manettes fonctionnelles.

En dehors de cela, vous pouvez obtenir une manette Pro Controller, qui fonctionne davantage comme une manette de jeu traditionnelle à laquelle vous êtes peut-être habitué. Elle a un certain poids et est comparable à une manette de Xbox, ce qui est idéal pour jouer sur la télévision.

Toutefois, la manette Pro Controller peut également être connectée à la Switch et à la Switch OLED en mode table. Nous recommandons cette manette pour les jeux qui nécessitent de la précision, comme Splatoon 2 ou tout jeu de tir à la première personne.

Il existe également des versions filaires qui se connectent généralement par USB et qui peuvent être branchées sur la station d’accueil. Il s’agit de manettes de jeu tierces dont la qualité est variable. Nous recommandons donc souvent de s’en tenir aux options originales de Nintendo si possible.

Du côté de la Switch Lite, les contrôleurs ne sont pas un gros problème, puisqu’ils sont conçus pour être joués en mode portable uniquement. Vous pouvez y connecter des contrôleurs sans fil, mais avec son écran plus petit et l’absence de béquille, nous ne vous recommandons pas vraiment de le faire.

Vous pouvez néanmoins tenir l’appareil et utiliser des manettes sans fil avec lui, comme la manette Pro ou le Joy-Con.

Jeux

Quelle que soit la Switch que vous achetez, vous ne devriez pas avoir de difficultés en ce qui concerne la compatibilité des jeux. La Switch et l’OLED prennent en charge les mêmes titres, vous n’aurez donc aucun problème. Vous pouvez utiliser des cartouches ou les télécharger numériquement sur l’eShop sans aucun problème.

En revanche, la Switch Lite vous empêche en fait de jouer à une petite sélection de jeux, et vous devrez donc les connaître avant de faire votre achat. 1-2 Switch et Super Mario Party nécessitent HD Rumble, qui n’est pas compatible avec le modèle Lite.

Il y a également certains jeux qui fonctionneront sur la Switch Lite, mais qui sont moins pratiques en raison de l’écran plus petit. Par exemple, Just Dance 2020 et Ring Fit Adventure sont deux jeux d’entraînement qu’il est préférable de jouer sur un grand écran afin d’avoir beaucoup de place pour bouger.

De plus, Nintendo Labo n’est pas compatible avec la Switch Lite.

Prix

Caractéristiques mises à part, le prix est souvent l’un des facteurs les plus importants dans le choix de l’appareil qui vous convient. Les prix entre les appareils Switch ne fluctuent pas trop, mais vous devez être conscient de leurs coûts si vous voulez jouer avec un budget limité.

Une Nintendo Switch standard coûte 300 dollars et est livrée avec un dock, deux manettes Joy-Con (gauche et droite), une poignée Joy-Con et tous les câbles nécessaires pour la connecter. L’appareil n’a pas bénéficié d’une baisse de prix depuis son lancement en 2017, et on ne sait pas si et quand il deviendra moins cher.

La Nintendo Switch OLED, quant à elle, coûte 350 dollars. Avec cela, vous payez pour un écran OLED plus grand et meilleur, une béquille améliorée et un port Ethernet. Bien que vous ne trouviez peut-être pas ces fonctions intéressantes, certains choisiront de dépenser 50 $ de plus, surtout s’ils prévoient d’utiliser l’appareil davantage en mode portable.

L’option la plus abordable est la Nintendo Switch Lite, qui coûte 200 $. Bien sûr, vous perdez la possibilité d’y jouer sur votre téléviseur, l’autonomie de la batterie sera légèrement inférieure et il sera impossible d’y jouer à certains jeux.

En fonction de votre budget et de ce que vous voulez faire avec l’appareil, la Switch Lite pourrait être faite pour vous, surtout si vous voyagez fréquemment.

Conclusion

Il n’y a pas de choix définitif au sein de la famille Nintendo Switch, car vous devez en choisir un en fonction de vos besoins. Cependant, nous avons des recommandations pour différents joueurs, en fonction de ce qu’ils recherchent.

Tout d’abord, si vous possédez déjà un modèle de Nintendo Switch, il est difficile de passer au modèle OLED. Les nouvelles fonctionnalités sont intéressantes, mais à moins que vous ne recherchiez spécifiquement un écran plus grand et légèrement plus performant, il est préférable de vous en tenir à ce que vous avez.

Bien sûr, certains détaillants vous permettront d’échanger votre ancien matériel, donc selon le prix que vous pouvez obtenir pour votre Switch, une mise à niveau pourrait en valoir la peine.

Il convient également de mentionner que les Joy-Con et le dock sont interchangeables entre le modèle OLED et la Switch standard, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau.

Si vous ne possédez pas déjà un appareil Switch, l’OLED est une excellente option et constitue la famille la plus récente et la plus riche en fonctionnalités. Étant donné qu’il s’agit d’une mise à niveau de 50 dollars par rapport au modèle standard, vous pouvez juger si cela en vaut la peine pour vous.

Si vous prévoyez de jouer en ligne avec un câble Ethernet, nous vous recommandons vivement la Switch OLED, car l’original nécessite un adaptateur LAN pour jouer avec une connexion filaire. Mais notez que cela ne fonctionne que lorsque vous êtes à quai.

Pour ceux qui cherchent à jouer de manière décontractée, que ce soit en mode portable ou sur la télévision, la Switch standard sera votre meilleure option. Vous n’aurez pas besoin des avantages des 50 dollars supplémentaires pour l’OLED si vous ne prévoyez pas de faire beaucoup de jeux de toute façon.

La Switch Lite est idéale pour les joueurs qui recherchent l’option la moins chère. À 100 $ de moins que le modèle standard, la différence de prix en vaut la peine. Il s’agit également d’une excellente option pour ceux qui souhaitent simplement utiliser l’appareil comme un ordinateur de poche.

Les familles qui veulent jouer à des jeux multijoueurs devraient au moins envisager les modèles standard ou OLED afin de pouvoir jouer à des jeux sur le téléviseur. Il ne vous servira à rien d’avoir les versions les plus chères si vous souhaitez uniquement utiliser la Nintendo Switch comme un appareil portable, c’est donc un élément à garder à l’esprit.