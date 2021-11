Tales of Arise : les meilleures compétences à débloquer

Les compétences, les niveaux, la magie, l’équipement : il y a toujours beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention et qu’il faut gérer dans les JRPG modernes. Le dernier épisode de l’une des séries les plus anciennes, Contes d’Arise en plus de vous permettre de spécifier entièrement votre équipe de héros, vous encourage en vous laissant prendre le contrôle direct du groupe, et pas seulement du personnage principal Alphen.

C’est une bonne chose pour garder le combat frais, mais cela signifie aussi que vous devez passer du temps à vous assurer que toute votre équipe est à jour. Les six personnages ont chacun leur propre arbre de compétences, en plus de leurs propres compétences. Titres qui peut leur apporter encore plus.

Au fur et à mesure que vous jouez et que vous gagnez des PS (points de compétence) en battant des ennemis et en remplissant des objectifs principaux et secondaires, vous pouvez les utiliser pour débloquer de nouvelles compétences. Dans les premiers jours, vous n’aurez pas beaucoup de PS à jeter, alors les gaspiller dans des compétences qui ne seront pas rentables vous fera beaucoup de mal.

Aucune compétence n’est inutile, c’est certain, mais il y a certaines compétences qui vous profiteront beaucoup plus tôt dans le jeu que d’autres. Voici quelques-unes des meilleures compétences à débloquer très tôt pour chaque personnage de Tales of Arise. Nous allons vous dire quelles sont les conditions requises pour débloquer toute compétence associée à un personnage. Titre.

Les meilleures compétences d’Alphen

Alphen est votre personnage principal. Il commence comme un protagoniste générique de JRPG, amnésique et tout, mais c’est un personnage fantastique et polyvalent. Il utilise des armes de type épée et est un excellent DPS (dégâts par seconde). Il commence avec deux titres : Iron Mask et Rebellious Spark.

La première compétence dont Alphen a besoin est AG Max augmenté, qui se trouve dans le titre Masque de fer. AG, si vous ne le savez pas, est le compteur qui diminue lorsque vous utilisez des Arts. Plus vous avez d’AG, plus vous pouvez utiliser d’Arts en combat.

Vous pouvez en fait accumuler cette compétence trois fois au début, mais vous voudrez peut-être en garder un peu pour plus tard afin d’obtenir les autres éléments essentiels d’abord.

L’augmentation des dégâts vers le bas fait partie du titre Épée flamboyante, que vous devriez obtenir naturellement dès le début. Il se débloque en éliminant 35 ennemis à l’aide de l’attaque d’accélération.

Une fois déverrouillée, cette capacité fait de l’attaque rapide d’Alphen une attaque garantie, vous permettant d’enchaîner avec de nombreux coups gratuits pour plus de dégâts.

Notre prochaine capacité a un nom aussi génial qu’il en a l’air, Flaming Edge Burst. Cette capacité fait partie du titre Blazing Sword, que vous débloquerez naturellement au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, notamment en terminant la mission historique intitulée « Démolir Balseph ».

Cette capacité vous permet d’effectuer un art avec Alphen, mais au lieu de simplement toucher le bouton, vous le maintenez enfoncé pour l’utiliser. Cela le chargera pour causer encore plus de dégâts, mais au détriment de quelques HP.

De pair avec la première capacité que nous avons couverte, nous arrivons à une Récupération d’AG plus rapide dans le cadre du titre Emissaire de la Libération. Vous l’obtiendrez pratiquement en même temps que le dernier titre, car il nécessite que vous battiez Balseph.

Ce titre fait ce que son nom indique : votre AG reviendra plus rapidement, purement et simplement. Même s’il n’est pas tape-à-l’œil en soi, il en vaudra la peine en vous permettant de faire vos Arts beaucoup plus fréquemment.

À la fin, et débloquée à nouveau dans le titre Iron Mask, se trouve la compétence d’évasion et de protection la plus facile et la plus parfaite. L’évasion et la défense parfaite sont des compétences fantastiques à maîtriser mécaniquement, mais il est difficile de s’y familiariser, surtout quand on débute.

Cette compétence vous donne un peu de marge de manœuvre pour chronométrer vos esquives. Cette compétence, qui fait partie de vos mouvements de base, vous sera utile jusqu’à la fin du jeu.

Les meilleures compétences de Shionne

Shionne est essentiellement un personnage principal aux côtés d’Alphen, mais au lieu d’une épée, elle utilise un fusil à longue portée comme arme principale, et est également équipée pour être le soigneur du groupe. Elle ne commence qu’avec un seul titre, Escape Artist, mais devient plus rapide.

Tous les personnages peuvent bénéficier de plus d’AG, nous allons donc commencer au même endroit avec Shionne pour débloquer l’AG Max augmenté. Cela fait partie du titre Escape Artist et fonctionne exactement de la même manière qu’avec Alphen.

En ce qui concerne ses capacités plus uniques, nous avons la Résilience augmentée de Arte Casting dans le titre Thorny Woman. Qui est également liée à la mission principale Take Down Balseph. Cette compétence empêche Shionne de tituber lorsqu’un ennemi la frappe pendant qu’elle lance un sort.

Au lieu de devoir recommencer le lancer depuis le début, elle prendra simplement le coup et terminera le lancer, ce qui peut faire la différence entre gagner un combat difficile et anéantir votre groupe.

Voici un autre doublon avec la Récupération AG plus rapide, mais bon, on ne peut nier que c’est une capacité intéressante. Cependant, pour y accéder, vous devez obtenir le titre Bottomless Stomach en cuisinant au moins huit repas avec Shionne.

KO Prevention est une véritable bouée de sauvetage que vous serez très heureux d’avoir sur le soigneur de votre groupe. Ce qu’il fait est similaire à d’autres capacités de type dernière chance trouvées dans d’autres JRPGs où toute attaque qui pourrait assommer Shionne la réduit simplement à 1 HP.

Combinée à la résistance au lancer, Shionne peut être très utile pour tirer votre groupe du bord de la défaite. C’est dans son titre initial d’Escape Artist. Enfin, nous complétons les premières compétences de notre guérisseur avec la restauration de CP quand elle est pleine.

Enfermée dans le titre Bottomless Stomach, cette compétence fait en sorte que chaque fois que Shionne cuisine un repas, vous devriez cuisiner un repas dès que vous le pouvez, en plus du bénéfice spécifique du repas, vous gagnerez aussi quelques CP.

Puisque le CP est si difficile à récupérer normalement et qu’il est nécessaire pour lancer des sorts de guérison, récupérer un peu à chaque repas vous permet de vous aventurer un peu plus loin que vous ne le feriez sans devoir retourner au camp ou utiliser un gel orange coûteux.

Capacités améliorées de Rinwell

Ensuite, nous avons Rinwell, mais surtout Hootie. Plus sérieusement, Rinwell est le mage du groupe, même s’il manie un livre au lieu d’une arme traditionnelle. Cependant, ne vous laissez pas tromper, car elle peut être l’une des plus grandes responsables de vos dégâts.

Pour faire décoller ce mage aussi rapidement que possible, commencez par débloquer la capacité Charge magique renforcée dans votre titre de mage dahnan par défaut. Cette capacité vous permet de stocker un sort pour une utilisation ultérieure au lieu de devoir l’utiliser immédiatement.

En outre, le processus de stockage d’un sort pour plus tard l’améliore également pour le rendre plus puissant. C’est un peu comme le faire mûrir pour augmenter sa puissance et l’avoir à disposition quand on en a besoin.

Ensuite, nous avons la compétence Mobilité de l’Arte Casting. Cette compétence nécessite d’obtenir le titre de l’épée d’argent en terminant la mission de l’histoire principale intitulée « Trouver Zéphyr ». Cette compétence vous permet de vous déplacer tout en lançant des sorts en tant que Rinwell.

Cette capacité est particulièrement essentielle lorsque vous contrôlez directement Rinwell, afin que vous n’ayez pas l’impression d’être une cible facile à chaque fois que vous lancez un Art, mais bien sûr, elle lui sera également utile lorsqu’il est contrôlé par l’IA.

Ensuite, c’est un jeu assez long, mais le plus tôt vous l’aurez, le mieux ce sera. Appelée énergie astrale de hibou, cette capacité donne à Rinwell un avantage permanent d’attaque élémentaire pour chaque hibou à collectionner que vous trouvez dans le jeu.

Cependant, vous devez d’abord obtenir le titre de Birdie Bestie, qui se débloque dans une quête annexe appelée « La forêt des hiboux ». La bonne nouvelle, c’est que vous obtiendrez automatiquement cette mission annexe au fur et à mesure de votre progression dans l’histoire, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter de la manquer.

Notre prochaine compétence à débloquer est la jauge de boost au début de la bataille. Le nom vous donne une bonne idée de ce qu’il fait, c’est-à-dire qu’il vous permet d’utiliser l’attaque rapide de Rinwell pour interrompre les sorts ennemis en cours, les voler et les utiliser contre ce même ennemi. Avoir votre Attaque Boost prête est l’une de vos compétences les plus précieuses.

Enfin, nous recommandons d’obtenir une réduction du temps de casting d’Arte pendant les combos, un autre nom qui aurait pu être un peu plus court. Cette fois, plus le nombre de combo avec Rinwell est élevé, moins vous devez attendre pour lancer un Arte.

Combinez-la avec les autres capacités d’Arte que nous avons sélectionnées, et Rinwell peut vraiment commencer un combat.

Les meilleures compétences du droit

Le prochain partenaire à rejoindre votre équipe hétéroclite est l’officier Law de Snake Eyes. Law aime approcher ses ennemis de près et utiliser ses poings comme armes principales. Cela fait de lui un poids lourd, mais aussi une personne susceptible d’être malmenée.

Pour tirer pleinement parti du style de jeu agressif de Law, obtenez la capacité Éveil accru. Cette capacité s’activera automatiquement après que vous ayez enchaîné une série d’attaques sans tituber et mettra Law dans un mode « Eveillé » où toutes vos statistiques d’attaque sont boostées. Cela se trouve dans le titre Fils triste, qui est fourni par défaut.

Si nous devons améliorer l’attaque de Law, autant la rendre aussi forte que possible, non ? Awakening Burst donne à Law encore plus de force après avoir atteint son mode « Awakened » que vous avez débloqué avec Increased Awakening.

Continuez à frapper et Law deviendra encore plus fort. Cette capacité peut également être débloquée immédiatement, sous le titre de Snake Eye Turncoat avec lequel il commence.

Pourquoi ne pas réaliser le tiercé gagnant avec cette configuration et débloquer la capacité Exigences réduites d’éveil ? Comme vous pouvez le deviner, cette compétence réduit le nombre de coups que Law doit porter avant d’activer son statut « Eveillé ».

Simple, mais très utile. Vous aurez besoin du titre de briseur d’armure pour obtenir cette capacité, ce qui demande un peu de travail. Vous devez briser l’armure d’un ennemi en utilisant la capacité de boost de Law 40 fois pour la débloquer.

La compétence « boost » de Law vous permet de transpercer les ennemis blindés, les laissant vulnérables aux attaques. Vous saurez qu’un ennemi a une armure lorsque vous l’attaquerez et qu’une petite icône de bouclier bleu apparaîtra, ce qui signifie qu’il subira moins de dégâts que la normale jusqu’à ce que cette armure soit brisée.

En augmentant le BG au début de la bataille, vous serez en mesure de percer immédiatement les défenses de tout ennemi blindé, ce qui accélérera les combats autrement fastidieux. Cette capacité est sous le titre Prince des poings de fer, que vous pouvez facilement obtenir en effectuant trois attaques d’appoint.

Enfin, brisons certaines limites avec la compétence Réveil facile au-delà des limites, également sous le titre Briseur d’armure. Une fois que vous aurez cette capacité, Law pourra entrer dans son état de dépassement de limite beaucoup plus rapidement, ce qui lui permettra d’utiliser ses arts mystiques plus souvent.

Étant donné qu’il s’agit des coups les plus puissants du jeu, il vaut la peine d’y investir dès le début.

Les meilleures capacités de Kisara

Membre de l’armée Hahnan, Kisara n’est pas du genre à se laisser faire. Elle se lance dans la bataille avec d’énormes masses et des boucliers encore plus grands et plus lourds. S’il y a bien un personnage pour incarner le rôle d’un char d’assaut, c’est elle.

Le tanking est beaucoup plus facile lorsque Kisara bloque pour réduire les dégâts qu’elle subit, mais il est très difficile de le faire par défaut car elle ne peut pas bouger et protéger en même temps.

Corrigez cela tout de suite avec la capacité de mobilité de garde qui lui permet de tenir son bouclier et de se déplacer simultanément. Vous n’avez pas non plus à attendre celui-ci, puisqu’il se trouve dans le titre Captain Kisara avec lequel il est automatiquement livré.

Dans le prolongement du titre du capitaine Kisara, une autre capacité qui vaut la peine d’être exploitée dès le début est celle qui permet d’augmenter les effets de protection. Une fois que vous êtes capable de protéger et de vous déplacer, vous protégez encore plus, et c’est là que cette capacité entre en jeu. Il s’agit d’un avantage de base pour votre garde, vous permettant de subir encore moins de dégâts lorsque vous défendez une attaque, mais inestimable pour un personnage de tank.

Easier Over Limit devrait vous sembler familier maintenant. La dernière que nous couvrirons dans le Titre du Capitaine Kisara, cette capacité permet simplement à Kisara d’aller plus souvent dans son Over Limit. Que vous faut-il de plus ?

La compétence Récupération est une bonne compétence pour obtenir une certaine assurance. Chaque fois que Kisara est frappée et projetée en l’air, vous pouvez vous retourner comme un chat et retomber sur vos pieds.

Cela permet d’éviter le temps d’arrêt lent et toute chance que l’ennemi la suive, ce à quoi vous seriez sensible autrement. Vous trouverez cette capacité dans le titre de sœur dévote, qui sera également disponible dès que Kisara rejoindra votre groupe.

Le dernier est un autre vieux favori, BG augmenté à Battle Start. Son attaque boost peut faire un certain nombre de choses qui sont assez utiles, mais pas immédiatement essentielles.

Lorsque vous l’utilisez, vous chargez un ennemi avec son bouclier et, en même temps, vous améliorez vos statistiques de défense. Vous pouvez également interrompre l’attaque de charge d’un ennemi, mais cela est beaucoup plus difficile à réaliser et très situationnel. Prenez celui-là quand vous avez des points à épargner.

Les meilleures capacités de Dohalim

Notre dernier membre du groupe est le noble Dohalim, un personnage de soutien de type mage qui utilise son bâton en combat. Comme Rinwell, il ne sera pas en première ligne, mais est mieux équipé pour utiliser ses arts à distance.

Peu importe votre planification, il arrive parfois qu’une bataille ne se déroule pas comme vous le souhaitez et que Dohalim se retrouve plus près que vous ne le souhaiteriez d’un ennemi, ou simplement la cible de quelques attaques à distance. Dans ces cas-là, avoir une évasion facile et parfaite est une bonne chose.

Nous couvrons cette capacité avec Alphen, mais Dohalim en tire en fait un avantage secondaire. Après une Esquive parfaite, la capacité d’extension de coupure de Dohalim est activée, ce qui étend sa portée d’attaque. Prenez-le sur deux de ses trois titres de départ, Architecte de la coexistence ou Seigneur antique.

Pour tirer encore plus de bénéfices de vos Evasions parfaites, obtenez tout de suite la capacité AG restaurée par l’Evasion parfaite. Toujours dans Architecte de la coexistence, cette capacité récupère automatiquement des AG chaque fois que Dohalim effectue une Evasion parfaite. Encore une fois, en tant que lanceur de sorts, éviter les dégâts et récupérer des AG pour lancer plus d’Arts est extrêmement utile.

Un autre duplicata, Recovery est génial pour tous ceux à qui vous pouvez le donner, alors gardez Dohalim sur ses pieds avec celui-ci. Cette capacité se trouve dans votre troisième titre de départ, Dilettante.

Maître du Lierre est le seul titre sur lequel vous devrez travailler dès le début avec Dohalim. Vous pouvez le déverrouiller en frappant 10 ennemis avec l’attaque Boost de Dohalim. Une fois que vous l’avez, dépensez vos points sur la compétence Résilience accrue du lancer d’arte. Il fonctionne de la même manière que pour Shionne et l’empêchera de tituber lorsqu’elle lance des sorts.

Pour vous rendre aussi utile que possible au combat, obtenez la compétence Récupération rapide AG dans le titre Architecte de la coexistence. Encore une fois, nous avons déjà abordé ce sujet, donc vous connaissez le principe. Plus d’AG signifie plus d’Arts.