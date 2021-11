Téléviseurs QLED et OLED : similitudes, différences et ce qui est le mieux pour vous

Si vous voulez acheter une télévision, deux termes apparaîtront constamment dans vos résultats de recherche : TV QLED et OLED. Ils représentent l’état de l’art en termes de couleurs, de luminosité, de netteté et de niveaux de noir. Dans cet article, nous expliquons en détail les similitudes et les différences entre ces technologies afin que vous puissiez vous familiariser avec elles et prendre une bonne décision.

Que sont les téléviseurs QLED et OLED ?

Tout d’abord, l’OLED est similaire au QLED dans le sens où il est basé sur un écran LED, bien que la composition interne soit quelque peu différente : les téléviseurs QLED fonctionnent avec des points quantiques éclairés par une LED lumineuse derrière eux, alors que les OLED sont constitués de millions de diodes organiques et lumineuses individuelles. Cela dit, les deux technologies donnent des résultats fantastiques, même si le QLED se démarque un peu plus.

Décortiquons-les un peu plus en détail, afin que la prochaine fois que vous entrerez dans un magasin, vous n’ayez pas l’impression que le vendeur vous parle dans une langue qui ne vous est pas familière.

Qu’est-ce que le QLED ?

QLED signifie « diode électroluminescente quantique ». En langage non-geek, cela signifie qu’un téléviseur QLED est comme une LED ordinaire, sauf qu’il utilise de minuscules nanoparticules appelées points quantiques pour la luminosité et la couleur. La technologie a été introduite pour la première fois par Sony en 2013, mais peu après, Samsung a commencé à vendre ses téléviseurs QLED et a conclu des partenariats de licence avec d’autres fabricants, de sorte que nous voyons maintenant plusieurs marques les proposer, notamment Sony, Vizio, Hisense et TCL.

Aussi cool que soient les points quantiques, un téléviseur QLED produit toujours de la lumière plus ou moins de la même manière qu’une LED normale, en utilisant un rétroéclairage composé de centaines (ou dans certains cas de milliers) de LED, qui se trouvent derrière un panneau LCD. Ce sont ces LED qui donnent leur nom aux téléviseurs LED (et QLED).

Il est intéressant de noter que c’est l’utilisation de QLED comme terme marketing qui a déclenché une guerre entre LG et Samsung en 2019. Dans une plainte déposée auprès de la commission du commerce sud-coréenne, LG a affirmé que les soi-disant téléviseurs QLED de Samsung n’étaient pas réellement des téléviseurs QLED. C’est parce que, selon LG, un véritable téléviseur QLED utilise des LED à points quantiques qui émettent leur propre lumière et non le rétroéclairage LED utilisé par Samsung.

En représailles, Samsung a déclaré à la commission qu’elle était contrariée par toutes les publicités diffusées par LG, dans lesquelles l’entreprise attaquait les téléviseurs QLED de Samsung.

Au final, la commission a soutenu Samsung, mais avec une stipulation : à l’avenir, Samsung devait préciser que ses téléviseurs QLED utilisent un rétroéclairage.

L’écran LCD est essentiellement constitué de millions de petits volets qui s’ouvrent et se ferment rapidement et qui, avec les filtres de couleur, créent l’image que vous voyez, en laissant juste la bonne quantité de lumière et de couleur atteindre vos yeux. Il s’agit d’un système astucieux, mais qui repose sur une combinaison de gradation des rétroéclairages LED et d’utilisation des volets pour bloquer la lumière restante afin de produire des noirs sur l’écran.

Qu’est-ce que l’OLED ?

OLED signifie « diode électroluminescente organique ». Étonnamment, la partie « diode électroluminescente » n’a rien à voir avec un rétroéclairage par LED comme les QLED et les téléviseurs à LED. Il fait plutôt référence au fait que chaque pixel d’un téléviseur OLED est également une minuscule, minuscule lumière LED, mais incroyablement fine et capable de produire de la lumière et de la couleur en un seul élément. En d’autres termes, les téléviseurs OLED n’ont pas besoin de rétroéclairage, car chaque pixel produit sa propre lumière. Si vous voulez impressionner vos amis, vous pouvez utiliser un terme industriel pour ce type d’affichage : « Emissif ».

Cette conception présente plusieurs avantages, mais la plupart des gens s’accorderont à dire qu’en ce qui concerne les téléviseurs OLED, le plus grand avantage est l’excellent niveau de noir qu’ils atteignent. Contrairement aux QLED ou aux LED qui réduisent leur rétroéclairage et bloquent ce qui reste pour les scènes sombres, un OLED éteint simplement le pixel. Lorsque le pixel est éteint, il n’émet aucune lumière ou couleur, ce qui le rend suffisamment sombre. Il est également plus facile de créer un écran OLED flexible, c’est pourquoi LG, l’un des pionniers, a développé plusieurs téléviseurs qui s’enroulent pour disparaître complètement.

Actuellement, une seule entreprise fabrique des panneaux de télévision OLED : LG Display. Elle les vend à sa société sœur, LG Electronics, qui les utilise pour fabriquer certains des meilleurs téléviseurs que vous pouvez acheter. Mais LG Display les vend également à Sony, Philips et Panasonic, de sorte que vous verrez également des téléviseurs OLED de ces marques. Bien que les panneaux soient essentiellement identiques, le traitement de l’image varie d’une entreprise à l’autre. Vous remarquerez donc des différences significatives dans la qualité de l’image.

Qu’en est-il des mini-LED ?

Fin 2019, TCL a commencé à vendre la série 8, les premiers téléviseurs QLED alimentés par un système de rétroéclairage mini-LED. Les mini-LED sont petites par rapport aux LED ordinaires. Cela signifie qu’un téléviseur QLED qui ne peut normalement accueillir que des centaines de LED peut désormais accueillir des dizaines de milliers de mini-LED. Le résultat ? Plus de contrôle sur le rétroéclairage, ce qui permet d’obtenir des niveaux de noir beaucoup plus proches de l’OLED que de tout autre écran.

La technologie mini-LED en est encore à ses balbutiements, mais si TCL et d’autres entreprises continuent de s’améliorer (ce qu’elles feront sans aucun doute), cette technologie a le potentiel d’améliorer la qualité d’image des QLED à un prix qui devrait être considérablement inférieur à celui des OLED.

Et il ne faut pas oublier les micro-LED. Conceptuellement similaires à la technologie des mini-LED, elles sont encore plus petites que ces dernières. Samsung a fait sensation au CES de l’année dernière avec l’annonce de The Wall, un écran micro-LED quasiment sans cadre, disponible en plusieurs tailles (énormes). Annoncée dans le cadre du CES 2021, la gamme The Wall de Samsung a reçu une refonte encore plus fine (24,9 mm de large) et une multitude de nouvelles tailles allant de 32 à 75 pouces.

QLED et OLED

Commençons par examiner comment ces deux technologies rivalisent en termes de contraste, d’angle de vision, de luminosité et d’autres performances telles que le temps de réponse et l’espérance de vie, autant de facteurs importants lorsque vous dépensez jusqu’à 6 000 dollars pour un téléviseur haut de gamme.

Niveaux de noir et contraste

La capacité d’un écran à produire des noirs profonds et sombres est sans doute le facteur le plus important pour obtenir une qualité d’image supérieure. Des noirs plus profonds permettent un meilleur contraste et des couleurs plus riches et, par là même, une image plus réaliste et plus éblouissante. En ce qui concerne les niveaux de noir, l’OLED est le champion incontesté – grâce à sa capacité à devenir complètement noir quand il le faut.

En revanche, les téléviseurs QLED sont obligés de réduire l’intensité de leurs rétroéclairages LED et de bloquer la lumière restante, ce qui est très difficile à réaliser parfaitement. Cela peut provoquer ce que l’on appelle un « saignement de lumière », la lumière se répandant sur ce qui est censé être une section noire de l’écran.

Mais est-ce perceptible ? Absolument. Si vous regardez un film d’action intense et que deux personnages courent dans un parking la nuit, par exemple, vous pouvez remarquer une légère lueur dans les parties de la scène qui sont censées être complètement noires, ou dans les bandes en haut et en bas de l’écran lorsque vous regardez un film dont le format est supérieur à 16:9.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les rétroéclairages mini-LED sont l’un des moyens par lesquels les fabricants de téléviseurs QLED tentent d’améliorer cette situation. Le potentiel est réel, mais nous ne sommes pas tout à fait prêts à déclarer qu’il battra le format OLED.

Pour l’instant, l’OLED reste en tête. Si un pixel ne reçoit pas d’électricité, il ne produit pas de lumière et reste donc complètement noir.

Gagnant : OLED

Luminosité

Les téléviseurs QLED présentent un avantage considérable en matière de luminosité. Parce qu’ils utilisent des rétroéclairages séparés, ces rétroéclairages à DEL peuvent générer une luminosité incroyable. Ajoutez à cela la capacité des points quantiques à maximiser cette lumière en produisant des nuances plus vives dans le spectre des couleurs, sans perte de saturation, et vous obtenez une image qui est plus que suffisamment lumineuse pour être vue clairement, même dans les pièces les plus lumineuses.

Les panneaux ne peuvent pas rivaliser sur la base de la pure luminosité. Leurs pixels émetteurs de lumière individuels ne peuvent pas produire la même quantité de lumière. Dans une pièce sombre, ce n’est pas un problème. En fait, nous dirions que c’est préférable car l’OLED peut atteindre le même contraste avec moins de luminosité, ce qui permet de regarder la télévision dans une pièce sombre en sollicitant moins la rétine. Mais dans les environnements bien éclairés, ou lorsqu’il y a beaucoup de lumière naturelle qui entre par la fenêtre, les téléviseurs QLED sont plus faciles à regarder, surtout si vous lisez du contenu HDR dans ces conditions.

Les panneaux OLED sont devenus plus lumineux au fil des ans, mais ils ne peuvent toujours pas égaler les téléviseurs QLED.

Gagnant : QLED

Espace couleur

L’OLED dominait cette catégorie, mais les points quantiques, en améliorant la pureté du rétroéclairage, ont permis aux téléviseurs QLED d’augmenter la précision des couleurs, la luminosité et le volume des couleurs, selon Samsung, qui affirme qu’une gamme plus large de couleurs mieux saturées à des niveaux de luminosité extrêmes constitue un avantage.

Bien qu’il soit indéniable que les QLED produisent des couleurs fantastiques, nous n’avons pas encore vu de couleurs mieux saturées à des niveaux de luminosité de soirée produire un réel avantage dans des situations de visualisation normales. donc pour l’instant, nous allons déclarer un match nul. Nous devrons voir des preuves tangibles pour déclarer le QLED vainqueur.

Gagnant : Tie.

Temps de réponse, décalage d’entrée et taux de rafraîchissement.

Le temps de réponse désigne le temps nécessaire à un pixel pour passer d’un état à un autre. Plus le temps de réponse est rapide, plus l’image est nette, notamment lors des scènes d’action. Bien qu’il y ait probablement un temps de réponse que l’œil humain ne peut pas remarquer, nous savons, grâce à des mesures standardisées, que les téléviseurs OLED sont plus rapides que les QLED.

Les temps de réponse typiques des QLED varient entre deux et huit millisecondes, ce qui semble génial jusqu’à ce que vous réalisiez que le temps de réponse des OLED est d’environ 0,1 milliseconde.

Le décalage d’entrée, quant à lui, fait référence au délai entre l’exécution d’une action (par exemple, appuyer sur un bouton d’une manette de jeu) et l’affichage du résultat de cette action à l’écran. Ainsi, le décalage d’entrée n’intéresse que les joueurs, il n’a aucun effet notable sur le visionnage passif du contenu.

En outre, le décalage que vous subissez n’a pas grand-chose à voir avec une technologie d’affichage plutôt qu’une autre, mais plutôt avec la façon dont le traitement de l’image s’effectue en coulisse sur votre téléviseur. Les téléviseurs QLED et OLED peuvent atteindre des niveaux très bas de décalage temporel si vous désactivez tout traitement vidéo supplémentaire ou si vous utilisez le mode jeu du téléviseur, qui parvient à faire de même.

Le taux de rafraîchissement est une autre catégorie qui, par nature, compte davantage pour les joueurs que pour les spectateurs occasionnels. Le taux de rafraîchissement est le nombre de fois par seconde que le téléviseur rafraîchit ce qui apparaît à l’écran. Ce paramètre est étroitement lié à la fréquence d’images, qui correspond au nombre de fois où votre émission de télévision, votre film ou votre jeu vidéo envoie une nouvelle mise à jour à votre téléviseur.

Tant que ces deux taux sont proches en multiples l’un de l’autre, par exemple un taux de trame de 30 FPS et un taux de rafraîchissement de deux fois ce montant (60 Hz), vous ne remarquerez jamais de problème. Et comme les contenus télévisuels ordinaires, tels que les films et les émissions de télévision, sont toujours diffusés à des fréquences d’images constantes, cela ne posera guère de problème.

Mais certains jeux sur console ou PC modifient leur fréquence d’images d’une scène à l’autre. Pour que tout apparaisse comme il se doit, les téléviseurs ont besoin d’une fonction appelée taux de rafraîchissement variable (VRR). Cela permet à votre téléviseur de modifier sa fréquence de rafraîchissement native pour s’adapter à ces changements de fréquence d’images. Si votre téléviseur ne prend pas en charge le VRR, cela peut avoir pour effet indésirable que l’écran soit une source de distraction pour votre vue lorsqu’il est utilisé avec le type de jeu qui nécessite le VRR.

Vous pouvez trouver des modèles VRR dans les téléviseurs QLED et OLED et cette année en verra beaucoup plus arriver sur le marché. Actuellement, vous pouvez trouver des téléviseurs VRR chez Samsung, Sony et LG. Si vous êtes un joueur sur PC qui souhaite vivre une expérience de jeu sur grand écran, la compatibilité VRR est une caractéristique essentielle à rechercher.

Étant donné la supériorité imbattable de l’OLED en matière de temps de réponse et de taux de rafraîchissement, il est le vainqueur dans cette catégorie.

Gagnant : OLED

Vue des angles

L’OLED, encore une fois, est le gagnant ici. Avec les écrans QLED, le meilleur angle de vue se situe au centre mort, et la qualité de l’image diminue – tant au niveau des couleurs que du contraste – plus vous vous déplacez d’un côté à l’autre, ou de haut en bas. LG produit un type de panneau LCD connu sous le nom d’IPS qui présente de meilleures performances en termes d’angle de vision vers le bas que les panneaux LCD de type VA, mais il ne s’agit pas encore d’une concurrence pour la technologie OLED.

Les écrans OLED peuvent être visualisés sans dégradation de la luminance à des angles de vision extrêmes : jusqu’à 84 degrés. Certains téléviseurs QLED se sont améliorés en termes d’angle de vision, mais l’OLED conserve un avantage considérable.

Gagnant : OLED

Taille

L’OLED a parcouru un long chemin dans cette catégorie. Lorsque la technologie en était encore à ses balbutiements, les écrans OLED ne dépassaient pas les 55 pouces. Aujourd’hui, un OLED de 88 pouces est disponible, mais à un prix élevé. – le prix de 30 000 dollars les met hors de portée de presque tout le monde. La technologie QLED est plus facile et moins coûteuse à produire dans des tailles plus grandes. Le téléviseur Q900TS 8K de 85 pouces de Samsung ne coûte que 7 000 dollars, bien que le plus grand modèle grand public mesure actuellement 98 pouces.

Gagnant: QLED

Espérance de vie

Selon LG, il faudrait regarder un téléviseur OLED cinq heures par jour pendant 54 ans avant que sa luminosité ne tombe à 50 %. Nous ne pouvons pas encore savoir si c’est vrai, car rappelons que les téléviseurs OLED ne sont arrivés sur le marché qu’en 2013. Pour cette raison, et cette raison seulement, nous attribuerons cette catégorie à QLED, car ils sont les seuls à avoir fait leurs preuves.

Gagnant (pour l’instant) : QLED

Écran grillé (ou Burn-In)

Les téléviseurs QLED et OLED peuvent occasionnellement présenter ce que l’on appelle une rétention d’image. Cela se produit lorsqu’un téléviseur continue temporairement à afficher une partie d’une image après que l’image originale ait disparu. Cela est presque toujours présenté comme une ombre, voire jamais.

La rétention d’image est le résultat de la présence d’un même élément visuel à l’écran pendant de longues périodes. Les logos des chaînes de télévision dans les coins de l’écran sont connus pour provoquer ce phénomène, tout comme les jeux vidéo qui présentent les mêmes éléments d’interface pendant toute la durée du jeu.

La rétention d’image disparaît généralement d’elle-même dès que l’on passe à un autre type de contenu qui ne comporte pas les éléments à l’origine de ce problème à l’écran.

En raison de leur nature auto-émettrice, les téléviseurs OLED sont également sensibles à la version permanente, plus rare, de la rétention d’image, connue sous le nom de « burn-in » ou brûlure d’écran. Cela se produit lorsqu’un ou plusieurs pixels OLED voient leur luminosité normale diminuer de façon permanente. La seule solution consiste à ramener le reste des pixels dans le même état, mais ce n’est guère une bonne solution.

Pour une garantie absolue que vous ne subirez pas de brûlure d’écran, votre meilleur pari est un téléviseur QLED.

LG, le plus grand fabricant de téléviseurs OLED, reconnaît le risque de rétention d’image dans les manuels d’utilisation de ses téléviseurs OLED, mais affirme que dans des conditions normales, cela ne devrait pas se produire.

Quelles sont donc les conditions « normales » d’écoute de la télévision ? Tout d’abord, il n’est pas normal de laisser son téléviseur sur la même chaîne 10 heures par jour, pendant deux mois d’affilée. L’un de nos lecteurs a fait cela en regardant MSNBC sur son téléviseur LG C8 OLED, ce qui a provoqué ce qu’il dit être une ombre d’écran brûlée sur une partie du logo MSNBC reality-turkey dans le graphique « Live » qui accompagne souvent le logo dans le coin inférieur droit de l’écran.

Cela doit-il vous empêcher d’acheter un téléviseur OLED ? Définitivement non. Mais si vous choisissez un téléviseur pour en faire un écran commercial dans un magasin, ou peut-être dans une salle d’attente, ou si vous pensez l’utiliser pour jouer exclusivement au même jeu vidéo pendant des mois, il faut vraiment s’en méfier.

Pour avoir la garantie absolue que vous n’aurez pas d’écran brûlé, votre meilleur pari est un téléviseur QLED.

Gagnant : QLED

Consommation électrique

Les panneaux OLED sont extrêmement fins et ne nécessitent pas de rétroéclairage. À ce titre, les téléviseurs OLED sont plus légers et plus fins que les téléviseurs QLED. Ils nécessitent également moins d’énergie, ce qui les rend plus efficaces.

Gagnant : OLED

Le confort de l’œil

À l’ère des téléviseurs, il est possible de passer des heures à regarder des écrans avec seulement quelques pauses….. La fatigue oculaire est un symptôme réel de cette action et est presque toujours causée par une production excessive de lumière bleue. Les téléviseurs à écran LCD ont tendance à afficher une lumière bleue plus intense que tout autre format, et ce même dans les scènes qui ne comportent pas beaucoup d’ombres. Si vous voyez trop loin, vos yeux irritables pourraient provoquer des insomnies, qui peuvent elles-mêmes contribuer à un certain nombre de problèmes de santé. C’est pourquoi les fabricants de téléviseurs OLED, notamment LG, cherchent maintenant à obtenir la certification Ocular Guard pour leurs panneaux.

Créée par la société allemande de tests de sécurité TÜV Rheinland et précédemment commercialisée sous le nom moins intéressant de « Eye Comfort Display », la certification Ocular Guard teste divers éléments des téléviseurs afin de déterminer s’ils sont trop agressifs pour les yeux.

En théorie, les téléviseurs OLED devraient offrir un meilleur confort oculaire que les QLED et tout autre écran à base de LCD, car les téléviseurs OLED produisent beaucoup moins de lumière bleue que les téléviseurs QLED rétroéclairés par LED. Ce n’est rien qu’une paire de lunettes spéciales ne puisse contrôler, mais si vous voulez vous assurer d’obtenir la meilleure expérience visuelle possible sans avoir à acheter de nouvelles lunettes, l’OLED est votre meilleure option.

Gagnant : OLED

Prix

Par le passé, cette catégorie aurait été facilement remportée par les QLED, mais les prix des téléviseurs OLED ont baissé, et puisque nous parlons de haute qualité, les téléviseurs QLED comparables coûtent à peu près le même prix. 2021 a été une grande année pour les téléviseurs. Samsung, Sony et LG ont tous trois de nouveaux téléviseurs haut de gamme qui arrivent dans les magasins, avec des écrans OLED plus lumineux, un traitement de l’image amélioré et des modifications esthétiques pour le téléviseur The Wall de Samsung.

Si vous achetez un téléviseur et que vous voyez des QLED en vente – et certains d’entre eux sont incroyablement réduits – gardez à l’esprit que, contrairement aux téléviseurs OLED, la qualité d’image des QLED varie énormément car il y a beaucoup plus de variables dans leurs conceptions, le traitement de l’image et la fabrication. Seuls les QLED haut de gamme sont équivalents aux OLED en termes de qualité d’image.

Gagnant : Cravate

En fin de compte,

Les deux technologies sont impressionnantes à leur manière, mais comme nous sommes ici pour désigner un gagnant, nous optons pour l’OLED pour le moment. Avec de meilleures performances dans les catégories que la plupart des gens remarqueront en regardant des émissions de télévision et des films, c’est la meilleure qualité d’image que vous pouvez acheter.

Sur le papier, le QLED arrive en tête, offrant une luminosité plus élevée, une durée de vie plus longue, des tailles d’écran plus grandes et des prix plus bas. L’OLED, quant à lui, offre un meilleur angle de vision, des niveaux de noir plus profonds, consomme moins d’énergie et pourrait être meilleur pour votre santé. Cependant, les deux technologies sont fantastiques, et le choix entre elles peut être plus subjectif : le QLED est le meilleur élément polyvalent, mais l’OLED excelle si vous pouvez contrôler l’éclairage de votre pièce.

Quoi qu’il en soit, vous ne vous tromperez pas non plus… jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération de technologie d’affichage. La mini-LED, par exemple, semble être un moyen prometteur pour les téléviseurs QLED d’offrir de meilleurs niveaux de noir.

Samsung travaille également sur la technologie des points quantiques intégrés dans des nids d’abeille OLED afin de créer un nouveau type de téléviseur : QD-OLED, qui pourrait créer un téléviseur offrant le meilleur des deux mondes. Mais comme il faudra sans doute attendre quelques années pour cela, nous devrons attendre et voir. Ce que nous savons, c’est que l’entreprise travaille sérieusement, puisqu’elle double ses plans avec un investissement de 11 milliards de dollars. Nous suivrons de près le développement de cette technologie pour voir comment elle évolue.