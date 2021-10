Tendances cuisine 2021 – les derniers designs et idées pour cette année

Vous cherchez à moderniser votre cuisine ? Les dernières tendances en matière de cuisine sont à la fois élégantes et pratiques, et répondent aux besoins de chacun.

Les cuisines n’ont jamais été aussi sollicitées, car nous passons plus de temps à la maison que jamais auparavant et utilisons l’espace pour nous adapter à un nouveau mode de vie. La cuisine est devenue la pièce la plus multifonctionnelle et la plus utilisée de toute la maison pour un devis cuisine raisonnable. Qu’elles fassent office de salon ouvert ou de bureau à domicile, nos cuisines évoluent.

Investir dans n’importe quel élément de la cuisine peut s’avérer inestimable, tant pendant que vous vivez dans votre maison que lorsqu’il s’agit d’ajouter de la valeur pour la revente. Laissez-vous inspirer pour faire les bons choix de style pour votre maison en jetant un coup d’œil aux dernières idées et conceptions de cuisine.

Vous aimeriez peut-être un îlot de cuisine à la mode, une cuisinière plus grande, un dosseret original ou une toute nouvelle palette de couleurs. Ou peut-être savez-vous seulement ce que vous ne voulez pas vraiment et vous cherchez de l’inspiration. Dans ce cas, vous êtes au bon endroit.

Nous avons demandé aux experts des principaux détaillants de partager leurs réflexions et leurs idées sur les plus grandes tendances en matière de cuisine qui domineront l’année 2021. En outre, nous avons ajouté quelques tendances chaudes de notre cru.

Tendances cuisine 2021

1. Un design compact et astucieux

Qu’elles soient étroites, carrées ou à plan brisé, les cuisines compactes viennent à la rescousse lorsque l’espace est compté. De plus en plus, le design des cuisines cherche à bénéficier d’un encombrement minimal et d’une efficacité maximale. Ceci est particulièrement important si vous avez une petite cuisine.

« Lorsque l’on dispose d’un espace réduit, il est essentiel que l’agencement de la cuisine soit soigneusement étudié pour s’assurer que chaque centimètre carré de la cuisine est utilisé« , explique Ben Burbidge, directeur général de Kitchen Makers.

La création d’une rangée d’armoires le long d’un mur est un excellent moyen de rationaliser et d’ouvrir l’espace. Les éléments muraux hauts sont particulièrement adaptés aux cuisines étroites et aux galères. En effet, l’utilisation de cet espace donne l’impression d’être moins à l’étroit que s’il était rempli d’armoires de style « larder« .

Ben poursuit en conseillant : « N’ayez pas peur d’inclure un îlot ou un bar pour le petit-déjeuner. Mais n’essayez pas de faire en sorte que les dimensions globales soient trop grandes, car cela pourrait limiter les déplacements dans la cuisine. En optant pour un îlot ouvert ou flottant, toutes les zones seront accessibles et vous pourrez vous asseoir. La zone située sous le plan de travail de l’îlot peut offrir un grand espace de rangement pour la cuisine. »

2. De l’eau chaude à la demande



Nous sommes tellement habitués à ce que tout se fasse en un instant que même faire bouillir la bouilloire est une attente dont nous préférerions nous passer. Les robinets d’eau chaude seront un élément très recherché dans la cuisine de 2021, si l’on en croit les ventes récentes de la gamme Pronteau d’Abode, suggère Mark Staweczny, designer chez Abode.

Les ventes de nos robinets à eau chaude ont augmenté de 13 % en un mois, entre juillet et août de cette année. Nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à domicile et à vouloir de l’eau chaude à la demande pour faire du thé ou du café entre deux appels téléphoniques, etc.

Les recherches Google sur les robinets d’eau chaude ont augmenté de 25 % en 2020, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une tendance à surveiller en 2021.

3. Voir rouge



« Le rouge est la teinte quelque peu surprenante des cuisines en 2021. Les cuisines colorées devraient être une énorme tendance en 2021, car nous passons plus de temps à l’intérieur à la recherche de couleurs pour améliorer notre humeur « , explique Hayley Simmons, responsable du merchandising chez Magnet.

Il semble que nous fixions les mêmes quatre murs depuis un certain temps déjà et 2021 sera l’occasion de prendre des risques avec les intérieurs, en créant un environnement nouveau et très différent. « Les propriétaires chercheront à expérimenter et à introduire de nouvelles teintes plus audacieuses qui donneront vie à leur cuisine« .

Avant que vous n’ayez des notions de rouge boîte aux lettres, n’ayez crainte car il existe toute une gamme d’idées de cuisine rouge dans différentes nuances et finitions. Ainsi, vous pouvez introduire le rouge dans votre palette de couleurs sans que cela ne vous paraisse excessif.

Comme l’explique Hayley, « les nuances de rouge peuvent sembler intimidantes dans la cuisine, mais le très élégant Pass The Merlot offre un rouge sourd qui est la combinaison parfaite de style et de confort. En l’associant à des gris neutres ou à des idées de cuisine crème comme les truffes et les cachemires, les familles peuvent expérimenter des couleurs audacieuses sans qu’elles soient trop fortes« .

4. Surfaces foncées



« Nos cuisines suivent la mode des surfaces sombres. La tendance aux surfaces sombres est née de l’évolution vers des cuisines bicolores « , explique Simon Boocock, directeur général de CRL Stone.

Les plans de travail et les comptoirs foncés peuvent être compensés par des meubles plus clairs et des couleurs vives pour s’assurer qu’ils conviennent à toutes les tailles de pièces et créent un air de luxe et de sophistication.

Considérées par beaucoup comme une couleur d’accent, les nuances telles que le noir et le gris foncé, utilisées sur des surfaces telles que les plans de travail, les sols et les dosserets, peuvent être utilisées pour rendre une pièce très accueillante. « En particulier lorsqu’elles sont combinées avec des bois texturés pour ajouter un charme rustique et familial« .