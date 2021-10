Tesla va produire sa propre bière : Giga Beer

Elon Musk veut étendre la portée de Tesla et s’aventurer dans de nouveaux secteurs d’activité. À cette fin, il va lancer un nouveau produit sous la marque de ses voitures, la Giga Beer.

L’annonce a été faite par Musk au milieu d’une fête que Tesla a organisée à Berlin, sur le site où sera construite une usine de voitures. Quelques jours plus tard, la société a enregistré les noms Giga Beer et Giga Bier (la version allemande) auprès de l’Office américain des brevets et des marques de commerce.

La Giga Beer, à l’image des véhicules électriques de Tesla, sera présentée dans un emballage étrange pour une bière, puisque la bouteille a un aspect plus futuriste que la bouteille traditionnelle.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise se lance sur le marché des boissons alcoolisées. En 2020, ils ont lancé leur propre tequila, dans une édition très limitée dont le nom était très simple : Tesla Tequila.

Mais si le nom était simple, la bouteille de tequila ne l’était pas autant. Celui-ci avait la forme d’un éclair et était vendu 250 dollars l’unité ; le stock a été épuisé en très peu de temps et la revente a doublé le prix initial.

Tesla.

Il est tout à fait possible que quelque chose de similaire se produise avec la Giga Beer, bien que les plans de Tesla puissent être de la vendre non seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en raison de l’enregistrement du nom en allemand également. De plus, le pays européen possède une longue tradition brassicole sur laquelle Musk et son équipe veulent probablement capitaliser.

Il n’y a pas d’autres détails sur le lancement futur de cette bière, qui a déjà suscité quelques critiques en raison des implications du fait qu’un constructeur automobile produise également une boisson alcoolisée.