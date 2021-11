The NFT Bay est un site web pour le piratage de NFT.

La fièvre NFT soulève quelques critiques, principalement de la part de ceux qui trouvent ridicule l’idée de posséder un morceau de données au sein d’une blockchain plutôt qu’un morceau de média en général. Et parmi ces critiques figure Geoffrey Huntley, un artiste et programmeur australien qui a créé un site web pour pirater les NFT.

Et bien sûr, le site s’appelle The NFT Bay, d’après le célèbre portail de torrents. La NFT Bay utilise le même modèle et les résultats de la recherche renvoient toujours un lien vers un torrent de 15 To de données, contenant des images JPG obtenues à partir des données de la blockchain.

Selon Geoffrey Huntley, cela équivaut à cliquer avec le bouton droit de la souris sur un NFT et à l’enregistrer comme image dans votre ordinateur, ni plus ni moins : « saviez-vous qu’un NFT est en fait un lien hypertexte vers une image, qui est généralement stockée sur Google Drive ou un autre serveur web 2.0 ? »

https://twitter.com/GeoffreyHuntley/status/1461322836165885954

« Les gens dépensent des millions pour obtenir des instructions sur la façon de télécharger des images », poursuit M. Huntley. Et il n’est pas sans raison : lorsque vous achetez un NFT, ce que vous payez, ce sont les données de la chaîne, qui servent de preuve d’achat et de lien vers le fichier multimédia, qui peut être aussi simple que des images de singes.

L’auteur considère The NFT Bay comme un projet artistique éducatif plutôt que comme un portail technologique ou quoi que ce soit d’autre. Et qu’il a été inspiré par ce qui s’est passé dans les années 1990 en Australie, lorsqu’un artiste a créé un projet similaire en réponse à certaines politiques rétrogrades à l’égard de la communauté LGBTQ dans le pays océanien.

« J’espère qu’avec The NFT Bay, les gens comprendront que lorsqu’ils achètent un NFT, ce qu’ils paient n’est rien d’autre qu’une adresse pour accéder à une image », déclare M. Huntley.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de savoir ce que contient ce torrent de 15 To qui ne semble pas trop accessible aux utilisateurs ordinaires, principalement la capacité de stockage nécessaire ou le temps qu’il faudrait pour le télécharger, sans compter que de nombreuses sociétés Internet fixent des limites de téléchargement.