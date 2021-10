The Squid Game et d’autres séries coréennes à succès sur Netflix

Qui n’a pas entendu parler de Squid Game, plus connu sous le nom de The Squid Game, le dernier grand succès de Netflix ? Grâce à la production à succès de Hwang Dong-hyuk, de nombreux fans ont également découvert le catalogue impressionnant de Séries coréennes sur Netflix. Voici nos suggestions, dont beaucoup ont également été saluées par la critique.

It’s Okay to Not Be Okay (2020)

It’s Okay to Not Be Okay est une série dramatique qui suit l’histoire d’une romance inattendue entre Ko Mun-yeong (Seo Ye-ji), un écrivain de contes pour enfants souffrant de troubles de la personnalité antisociale, et Moon Gang-tae (Kim So-Hyun), un agent de santé d’un établissement psychiatrique qui nie l’existence de l’amour.

Rotten Tomatoes : –

Créé par: Studio Dragon

Cast : Kim Soo-hyun, Seo Yea-ji, Oh Jung-se, Park Gyu-young

Nombre de saisons: 1

Squid Game / El juego del calamar (2021)

Squid Game, plus connu sous le nom de The Squid Game, raconte l’histoire d’un groupe de 456 personnes ayant des problèmes financiers qui reçoivent une étrange invitation à participer à un mystérieux concours, où ils doivent résoudre et vaincre des jeux d’enfants coréens tout en étant enfermés dans un bâtiment. Le gagnant remportera un prix de 45,6 milliards de wons, soit 38,7 millions de dollars, mais l’enjeu est bien plus important.

Rotten Tomatoes : 100%

Créé par: Hwang Dong-hyuk

Cast : Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo, Wi Ha-joon, Jung Ho-Yeon

Nombre de saisons: 1

Les Héritiers (2013)

Kim Tan (Lee Min Ho) et Cha Eun Sang (Park Shin Hye) jouent dans The Heirs, un drame qui raconte l’histoire d’amour de deux jeunes Coréens issus de classes sociales différentes. Kim Tan est l’héritier d’un important groupe économique, tandis que Cha Eun Sang travaille comme femme de ménage pour une famille qui lui offre un logement et une bourse d’études dans le prestigieux lycée de Tan.

Rotten Tomatoes : –

Créé par: Kim Eun Sook

Cast : Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, Kim Ji Won

Nombre de saisons: 1

Royaume (2019)

Une peste mystérieuse commence à se répandre en Corée pendant la dynastie médiévale Joseon. Le prince héritier est envoyé en mission suicide pour enquêter sur l’épidémie. En chemin, il doit affronter des zombies et d’autres ennemis pour sauver son peuple. La série, une adaptation de la bande dessinée Le Royaume des Dieux, en est déjà à sa deuxième saison. En juillet 2021, Netflix a sorti le long métrage Kingdom : Ashin of the North, qui fait office de suite au deuxième volet.

Rotten Tomatoes : 96%

Créé par: Kim Eun-hee

Cast : Bae Doo-na, Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong, Kim Sang-ho, Heo Joon-ho

Nombre de saisons: 2

Stranger (2017)

Hwang Si-mok (Cho Seung-woo) est un procureur exemplaire, mais il a perdu sa capacité d’empathie et manque de compétences sociales. Avec le soutien du détective Han Yeo-jin (Bae Doona), il commence à enquêter sur un meurtre. Cependant, ses efforts sont entravés par un bureau du procureur profondément corrompu.

Rotten Tomatoes : –

Créé par: Studio Dragon

Cast : Cho Seung-woo, Bae Doona, Lee Joon-hyuk, Yoo Jae-myung, Shin Hye-sun

Nombre de saisons: 2

D.P. (2021)

D.P. (acronyme de deserter pursuit) raconte l’histoire d’une équipe de policiers militaires coréens qui doivent attraper des déserteurs de l’armée, exposant les abus dont sont victimes les jeunes hommes qui font leur service militaire. Le soldat Ahn Joon-ho et le caporal Han Ho-yul font partie de l’équipe, mais se retrouvent dans un voyage aventureux.

Rotten Tomatoes : –

Créé par: Kim Bo-tong

Cast : Jung Hae-in, Koo Kyo-hwan, Kim Sung-kyun, Son Seok-koo

Nombre de saisons: 1

Vincenzo (2021)



Vincenzo Cassano (Song Joong) est un avocat et consigliere de la mafia italienne qui retourne en Corée en raison d’un conflit au sein de son organisation. En chemin, il rencontre l’avocate Hong Cha-young (Jeon Yeo-been), avec laquelle il s’associe pour punir par des méthodes peu orthodoxes ceux qui échappent à la justice.

Rotten Tomatoes : –

Créé par: Kim Bo-tong

Cast : Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon, Yoo Jae-Myung, Kim Yeo-jin, Kwak Dong-yeon

Nombre de saisons: 1

Snowpiercer (2020)

Snowpiercer est, à proprement parler, une série américaine dystopique et post-apocalyptique. Cependant, nous l’incluons dans cette liste car il est basé sur le film coréen du même nom de Bong Joon-ho, sorti en 2013 et mettant en vedette Chris Evans. La série est la suite du film et suit l’histoire des passagers de Snowpiercer, un train géant en mouvement constant qui transporte ce qui reste de l’humanité après que la Terre a été transformée en un désert gelé.

Rotten Tomatoes : 75%

Créé par: Bong Joon-ho et Kelly Masterson

Cast : Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg et Susan Park.

Nombre de saisons: 2