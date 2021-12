TikTok teste une application de diffusion de jeux sur PC qui pourrait lui permettre de concurrencer Twitch

Le monde du streaming de jeux vidéo ressemble à une course où chacun veut rivaliser avec Twitch. TikTok teste actuellement un nouveau logiciel de streaming de bureau appelé TikTok Live Studio, qui permet aux utilisateurs de diffuser des séquences en direct à partir de jeux et d’autres applications de bureau.

Le rapport de TechCrunch, cité par The Verge, explique que l’application est actuellement testée avec un petit nombre d’utilisateurs sur certains marchés occidentaux, mais la page officielle de l’application sur le site web de TikTok semble avoir été retirée au moment de la publication.

TikTok Live Studio pourrait marquer un changement intéressant dans la stratégie de streaming en direct de TikTok. Au lieu de se concentrer sur les utilisateurs qui diffusent des flux directement à partir d’appareils mobiles, elle pourrait élargir son champ d’action au streaming de jeux vidéo, ce qui la mettrait en concurrence avec Twitch, YouTube Gaming et Facebook Gaming.

Voici à quoi ressemble le TikTok Live Studio

Zach Bussey, streamer sur Twitch, a partagé des captures d’écran de TikTok Live Studio sur Twitter. Il a expliqué que le logiciel est actuellement dans un état de base.

Il prendrait en charge le streaming horizontal et vertical et pourrait extraire des séquences de jeux vidéo, d’émissions individuelles, de dispositifs mobiles, de caméras, etc.

It's super basic in its current state. Has both Landscape and Portrait Scenes. Sources include Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture, and some text/images. No browser sources, or alerts. Emojis are limited to the stock ones. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF — Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021

Auparavant, il était possible de diffuser un flux en direct sur TikTok à partir d’un appareil de bureau en utilisant un logiciel tiers tel que Streamlabs, mais une page d’aide pour les fonctionnalités indique que l’accès est limité et sur invitation uniquement.

Il existe également des tutoriels qui utilisent des services tiers tels que Loola.tv comme solution pour connecter TikTok à un logiciel de streaming tel que OBS, mais même ceux-ci ne sont pas parfaits. Par exemple, une page d’aide de Loola.tv indique que « le streaming TikTok est actuellement désactivé pour la plupart des utilisateurs » depuis juillet de cette année.

On ne sait pas encore quand TikTok étendra sa version d’essai de Live Studio à un plus grand nombre d’utilisateurs ni quand elle sera disponible pour tous. Mais s’il se généralise, le streaming sur ordinateur pourrait apporter beaucoup plus de variété au catalogue de contenus en direct de la plateforme, pour finalement pouvoir concurrencer des sites bien connus comme Twitch.

Les services de livestreaming de jeux vidéo ont cherché à innover leurs plateformes pour gagner du terrain. Récemment, Facebook Gaming a commencé à permettre aux streamers et aux spectateurs de jouer à Pac-Man ensemble grâce à la nouvelle fonction Play With Streamer, qui permet aux créateurs et à leurs fans de jouer ensemble de manière transparente, en leur donnant la possibilité de s’impliquer dans les streams.