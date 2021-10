Tinder et Lyft s’associent pour emmener votre partenaire partout où vous allez.

Il n’y a rien de plus normal et démodé que les rencontres sur Tinder. C’est pourquoi la célèbre application de rencontres s’est associée à la société de covoiturage Lyft pour proposer une nouvelle fonctionnalité curieuse qui permettra aux utilisateurs qui se sont mis en relation sur la plateforme de se rapprocher plus facilement.

La nouvelle fonctionnalité, dévoilée en mars, est désormais disponible aux États-Unis et, selon les deux entreprises, elle est un moyen de « se reconnecter IRL (dans la vraie vie) ». Grâce à ce système, les utilisateurs de Tinder peuvent acheter une course Lyft pour une personne avec laquelle ils sont entrés en contact sur l’application. La personne qui achète le crédit ne reçoit aucune information sur l’adresse du destinataire, mais peut définir le lieu, l’heure et le coût de la course qu’elle souhaite acheter. Le destinataire reçoit un lien pour échanger la course contre un numéro de téléphone ou une adresse électronique.

Pour utiliser cette fonction, qui est intégrée au menu de l’application, il faut que l’expéditeur et le destinataire aient tous deux un compte actif chez Lyft. Dans le cas où le destinataire n’utilise pas la course, l’expéditeur sera remboursé du montant.

Tinder affirme que cette nouvelle fonctionnalité favorise la sécurité personnelle de ceux qui sont prêts à se remettre en selle après tant de mois de fermeture. Cependant, comme tout dans le monde des rencontres en ligne, elle n’est pas à l’abri d’une utilisation abusive, comme celle d’un utilisateur qui en piège un autre pour obtenir une course de taxi gratuite.