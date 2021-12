Tom Holland a confirmé l’apparition de Tobey Maguire dans « Spider-Man : No Way Home » ?

Les rumeurs sur Spider-Man : No Way Home sont devenus incontrôlables depuis quelques semaines maintenant. D’autant plus que la deuxième bande-annonce n’a pas répondu à la plus grande interrogation concernant le film. Nous nous référons, bien sûr, à la apparition supposée de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Bien que Marvel ait préféré garder le silence sur le sujet, récemment. Tom Holland a fait exploser le fandom avec un post sur son compte Instagram.

Par le biais d’une histoire, l’acteur susmentionné a partagé un mème qui est devenu populaire sur internet pendant la période de prévente de Spider-Man : No Way Home. Sur l’image, vous pouvez voir Tobey Maguire. portant le tout premier costume de Spider-Man, celui que Peter Parker a fabriqué pour pouvoir participer au tournoi de lutte dans le film de 2002. Oui, ce seul fait a provoqué un tollé sur Internet.

Nous ne sommes pas surpris, car des millions de fans sont à l’affût de tout indice susceptible de renforcer leurs espoirs de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield dans… Spider-Man : No Way Home. D’ailleurs, si cet indice vient de la star elle-même, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne provoque une avalanche de réactions sur les médias sociaux. Pourquoi partager une image de Maguire sachant l’engouement qui règne actuellement ? Seul Tom Holland le sait.

Au-delà de l’histoire postée par l’acteur, une fuite a émergé cette semaine que de nombreux fans considèrent comme clé. Nous savons que de multiples fabricants ou distributeurs de jouets finalisent leurs produits à partir de Spider-Man : No Way Homemais certains d’entre eux montrent plus de détails que ce qui est autorisé. Un emballage Barkbox, par exemple, indique clairement montre que le Spider-Man de Tobey Maguire.

Les cinémas ne peuvent résister aux préventes

C’est précisément ce genre de fuites qui a fait grimper l’attente à des niveaux jamais vus auparavant dans le Marvel Cinematic Universe. La prévente de billets, qui a bouleversé les sites web de nombreux cinémas dans le monde, est un échantillon du phénomène que constitue Spider-Man : No Way Home actuellement. La grande majorité des fans cherchaient à obtenir des billets pour la première afin de pour éviter les spoilers ennuyeux. Malheureusement, tout le monde n’a pas réussi.