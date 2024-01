Top 3 des plantes qui éloignent les moustiques de chez vous et de votre jardin

in

Découvrez notre sélection des meilleures plantes pour repousser les moustiques naturellement et profiter pleinement de votre extérieur sans être dérangé.

1. Le géranium odorant : une plante aux multiples vertus répulsives

Le géranium odorant, aussi appelé Pelargonium, est l’une des plantes les plus efficaces pour éloigner les moustiques de votre jardin et de votre intérieur. En effet, cette plante dégage une odeur très agréable pour nous, mais qui est particulièrement désagréable pour les moustiques. De plus, le géranium odorant possède des propriétés répulsives grâce à la présence d’huiles essentielles dans ses feuilles.

Pour profiter au maximum de son action anti-moustique, il est recommandé de planter plusieurs géraniums odorants autour de votre terrasse ou près des fenêtres. Vous pouvez également froisser quelques feuilles entre vos mains et les frotter sur votre peau pour repousser les moustiques lors d’une soirée en plein air.

Nom scientifique : Pelargonium graveolens

Pelargonium graveolens Odeur : parfumée et citronnée

parfumée et citronnée Entretien : facile, nécessite un arrosage modéré et une exposition ensoleillée

2. La citronnelle : l’indispensable répulsif naturel

La citronnelle est sans doute la plante la plus connue pour éloigner les moustiques. Elle doit sa réputation à l’huile essentielle de citronnelle, un composé très efficace contre ces insectes piqueurs. La citronnelle est une plante tropicale qui pousse sous forme de touffes et dégage une odeur citronnée caractéristique.

Pour tirer parti de ses vertus répulsives, il suffit de disposer plusieurs pots de citronnelle autour des zones que vous souhaitez protéger, comme votre terrasse ou près des fenêtres. Vous pouvez aussi froisser quelques feuilles et les frotter sur votre peau pour bénéficier d’une protection supplémentaire lors de vos soirées en extérieur. N’hésitez pas à couper régulièrement les feuilles pour stimuler la croissance de nouvelles pousses et renforcer l’action anti-moustique de la plante.

Nom scientifique : Cymbopogon nardus

Cymbopogon nardus Odeur : citronnée

citronnée Entretien : modéré, nécessite un arrosage régulier et une exposition ensoleillée

3. Le basilic : une herbe aromatique aux propriétés répulsives

Le basilic, en plus d’être une herbe aromatique très appréciée en cuisine pour son parfum et sa saveur, possède également des vertus répulsives contre les moustiques. En effet, son odeur prononcée et ses composés volatils ont la capacité de repousser ces insectes indésirables.

Pour profiter de ses bienfaits anti-moustiques, il est conseillé de planter du basilic près des points d’entrée de votre maison, comme les fenêtres et les portes. Vous pouvez également cultiver cette plante en pot sur votre terrasse ou votre balcon pour créer une barrière naturelle contre les moustiques. Enfin, n’hésitez pas à utiliser le basilic en cuisine pour agrémenter vos plats tout en bénéficiant de ses propriétés répulsives.